Vì sao Đà Nẵng đóng cửa bán đảo Sơn Trà từ 13h ngày 27/9?

Chiều 27/9, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phát đi thông báo khẩn về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động tham quan tại bán đảo Sơn Trà từ 13h00 ngày 27/9/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Theo Ban Quản lý, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 (bão Bualoi), trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện mưa rất to, kèm theo dông sét mạnh, gây nguy hiểm cho người dân và du khách. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, việc tạm dừng hoạt động tham quan là cần thiết và sẽ chỉ được nối lại khi điều kiện thời tiết cho phép.

Đường lên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở do ảnh hưởng của mưa bão vào tháng 6/2025. Ảnh: D.B

Ban Quản lý khuyến cáo người dân, du khách không di chuyển lên khu vực bán đảo, vùng đồi núi, ven biển trong thời điểm bão ảnh hưởng; đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng. Đơn vị cũng bố trí lực lượng trực hotline để tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc của du khách trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Trước đó, bán đảo Sơn Trà đã nhiều lần xuất hiện tình trạng sạt lở, đá lăn, cây cối ngã đổ do ảnh hưởng của mưa bãi. Việc tạm dừng toàn bộ hoạt động tham quan tại bán đảo Sơn Trà trong thời điểm mưa bão nhằm đảo bảo an toàn cho người dân và du khách.