Vì sao VinFast VF 8 là mẫu SUV 5 chỗ đáng xuống tiền nhất quanh mốc 1 tỷ đồng?

Tăng tốc “dính ghế”, trải nghiệm lái “sướng” như siêu xe

Vừa kết thúc buổi lái thử tại một showroom VinFast ở TP.HCM, anh Trần Trung cho biết mình “bị thuyết phục ngay lập tức” bởi khả năng tăng tốc và độ ổn định của VF 8. Với công suất 402 mã lực và mô men xoắn cực đại 620 Nm, chỉ cần nhấn nhẹ chân ga, chiếc SUV điện lập tức vọt lên mạnh mẽ, mang lại cảm giác dính ghế đặc trưng của những mẫu xe hiệu suất cao.

“Khó tin là một mẫu SUV gia đình lại có thể bứt tốc nhanh và mượt đến vậy. Độ phản hồi chân ga nhạy, xe nặng nhưng cực kỳ chắc, cho cảm giác tự tin hơn nhiều mẫu xe xăng cùng tầm giá mà tôi từng lái thử”, anh Trung chia sẻ.

Là người đã trải nghiệm nhiều dòng xe từ sedan đến SUV hạng trung, anh Trung cho rằng điều khiến VF 8 khác biệt không chỉ ở công suất lớn mà còn ở cách chiếc xe thể hiện sức mạnh một cách đầm chắc và mượt mà. Khả năng vào cua ổn định, giảm rung lắc và độ bám đường tốt khiến anh cảm nhận rõ sự đầu tư vào khung gầm – hệ truyền động.

Ngay cả khi di chuyển trong nội đô, VF 8 vẫn tạo ấn tượng bởi độ êm ái và độ cách âm khoang lái vượt mong đợi. Theo anh Trung, đây là mẫu xe hiếm hoi kết hợp được tính thể thao khi tăng tốc và độ êm ái khi vận hành hàng ngày, phù hợp cho cả những người yêu cảm giác lái lẫn người tìm kiếm sự thoải mái cho gia đình.

Đồng quan điểm, anh Brian Phạm, chủ xe VF 8 ở TP.HCM còn dí dỏm khuyên những người đam mê xe nên “chơi VF 8 trước, để sau này… chạy siêu xe đỡ bỡ ngỡ”.

“Khi đi quen xe động cơ đốt trong, lúc lên số sẽ có khoảnh khắc khựng lại, cơ thể cũng tạo nhịp nghỉ. Nhưng với VF 8, chỉ cần nhấn ga, xe lập tức tăng tốc từ 0 lên tốc độ tối đa. Cảm giác này gần như tiệm cận với siêu xe, nhưng mức giá lại rất hợp lý”, anh Brian Phạm đánh giá sau 2 tháng sử dụng.

Về tiện nghi lái, màn hình cảm ứng lớn, thao tác chạm nhanh nhạy, màn hình HUD hiện đại cùng hệ thống Auto Hold tiện lợi - chỉ cần nhấn nhẹ là xe giữ phanh ổn định – là những điểm cộng được người dùng Việt thích thú.

Giá tốt, miễn phí sạc, nuôi xe cực nhàn

Dù sở hữu sức mạnh động cơ ấn tượng cùng hàng loạt công nghệ hiện đại, nhưng VinFast VF 8 lại được đánh giá là lựa chọn “hời” về mặt chi phí. Mức giá niêm yết hiện tại là 1,019 tỷ đồng cho bản Eco và 1,199 tỷ đồng cho bản Plus, tuy nhiên, nhờ các chương trình ưu đãi đang áp dụng, khách hàng có thể sở hữu VF 8 với chi phí dễ tiếp cận, ngang ngửa nhiều mẫu SUV hạng C.

Cụ thể, chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3 mang đến ưu đãi trực tiếp 4% trên giá bán, đồng thời được tặng voucher nghỉ dưỡng Vinpearl, có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 50 triệu đồng. Song song, khách hàng được hỗ trợ 70 triệu đồng khi đổi xe xăng sang xe điện theo chương trình “Thu xăng đổi điện”, cùng 50 triệu đồng (quy đổi thành điểm VPoint) khi đăng ký biển số tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Ngoài ra, khách hàng còn tiết kiệm thêm tới 144 triệu đồng nhờ được miễn 100% lệ phí trước bạ, đưa mức giá lăn bánh thực tế xuống chỉ từ dưới 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, sức hút của VF 8 còn đến từ chính sách hỗ trợ “tất tay” của VinFast: chủ xe được miễn phí sạc tại các trạm công cộng đến hết tháng 6/2027, giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể. Chưa kể, chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng thấp hơn xe xăng, góp phần giảm đáng kể gánh nặng vận hành cho người dùng, đem lại trải nghiệm tiện lợi và kinh tế dài hạn.

“‘Lỗi’ nặng nhất của xe là khiến mình tốn tiền đi du lịch. 2 tháng đi 10.000 km mà không tốn đồng nào, sạc thì nhanh, trạm sạc bao la tha hồ lựa”, chủ xe Nguyễn Phương Hoàng Dũng (TP.HCM) dí dỏm chia sẻ. Đây cũng là cảm nhận của nhiều chủ xe, khi hạ tầng 150.000 cổng sạc của V-Green đã được quy hoạch khắp 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dung hòa hoàn hảo giữa trải nghiệm lái phấn khích và bài toán kinh tế, nhiều chủ xe khẳng định VinFast VF 8 là lựa chọn SUV 5 chỗ đáng cân nhắc hàng đầu trong phân khúc khoảng 1 tỷ đồng hiện nay.