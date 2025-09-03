Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 03/09/2025 13:30 GMT+7

Vị tướng thắp sáng đài lửa truyền thống tại Đại lễ A80: "Tôi thấy trách nhiệm của mình rất nặng nhưng vinh dự, tự hào"

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 03/09/2025 13:30 GMT+7
Đó là chia sẻ của Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát với PV Dân Việt khi được lựa chọn là người thắp sáng đài lửa truyền thống tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
"Được chọn là người thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng là vinh dự rất lớn đối với tôi"

Sáng 2/9, hàng triệu trái tim cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mở đầu chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng. Khi ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt, khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình và trao cho Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, ai nấy theo dõi trực tiếp tại lễ đài hay qua truyền hình trực tiếp đều rất xúc động.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Người được chọn thắp ngọn lửa truyền thống trong lễ kỷ niệm thiêng liêng mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 nguyên là Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam - Trung tướng Nguyễn Đức Soát.

Trao đổi với PV Dân Việt, Trung tướng Nguyễn Đức Soát cho biết, ông cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được lựa chọn là người thắp ngọn lửa thiêng truyền thống trong lễ kỷ niệm thiêng liêng mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát là người thắp ngọn lửa thiêng truyền thống trong lễ kỷ niệm thiêng liêng mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Dân Việt

“Đây là niềm tự hào chung không chỉ của riêng tôi mà của cả dân tộc. Tôi được chọn lựa để thay mặt công nhân, nông dân, các tầng lớp trí thức… thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng tại lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. Tôi cảm nhận được ngọn lửa thiêng ở Bảo tàng Hồ Chí Minh là ngọn lửa được châm từ Pác Bó (tỉnh Cao Bằng) – nơi đầu nguồn cách mạng và được giữ gìn tại đây, sau đó dùng để thắp sáng ngọn lửa truyền thống cho sự kiện lớn của đất nước”, Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Soát bày tỏ.


“Khi cầm ngọn đuốc, tôi thấy trách nhiệm của mình rất nặng trong ngày thiêng liêng như vậy. Ngọn đuốc thắp sáng đài lửa mang ý nghĩa soi đường, dẫn lối, tượng trưng cho tinh thần và lý tưởng của thời đại Hồ Chí Minh - biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt, khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam, hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, sẽ tiếp tục được truyền lại cho con cháu hôm nay và mai sau...”, Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Soát nói thêm.

3 điều Trung tướng anh hùng gửi gắm thế hệ mai sau

Chia sẻ thêm với PV Dân Việt, Trung tướng Nguyễn Đức Soát gửi gắm thế hệ trẻ ngày nay 3 điều. Thứ nhất, ông tin thế hệ trẻ sau này phát huy tốt đẹp truyền thống cha ông, lớp sau kế tiếp bao giờ cũng vượt trội hơn thế hệ trước, vừa phát huy được truyền thống, vừa nhân được truyền thống tốt đẹp đó lên.

Thứ 2, ông đặt niềm tin đất nước sẽ phát triển tốt hơn lên. Lịch sử 80 năm thành tựu đất nước, chúng ta đã tổ chức triển lãm với quy mô lớn bậc nhất từ trước tới nay tại Trung tâm triển lãm Quốc Gia (Đông Anh, Hà Nội) – 80 năm ấy đất nước đã vươn lên không ngừng phát triển.

“Điều thứ 3, tôi hy vọng tất cả thế hệ trẻ đều nỗ lực, mỗi con người phải xác định được mục tiêu cần phấn đấu, nhiệm vụ cần phải làm và kết quả cuối cùng làm được gì cho đất nước. Đó điều tôi mong ở thế hệ trẻ sau này, tương lai của đất nước”, Trung tướng Nguyễn Đức Soát bày tỏ.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát sinh ngày 24/6/1946, quê quán tại xã Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Tây (nay là Hà Nội).

Ông nhập ngũ ngày 4/7/1965, là phi công tiêm kích MiG-21, SU-22, SU-27, đã bắn rơi 6 máy bay Mỹ.

Ông Nguyễn Đức Soát đã tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân Krasnodar Liên Xô (1965-1968); Học viện Chỉ huy Tham mưu - Không quân Liên Xô mang tên I. Gagarin (1977-1980); Học viện Chỉ huy tham mưu cấp chiến lược trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Xô Viết mang tên Nguyên soái Voroshilov (1982-1984).

Ông có bằng tiến sĩ khoa học quân sự (2002). Ông đã giữ các chức vụ: Tư lệnh Quân chủng Không quân; Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Còn đóng góp lớn khác của Trung tướng Nguyễn Đức Soát gần đây ít người biết. Ông chính là người rất tích cực kết nối, hàn gắn những cựu binh ở hai phía Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là các phi công từ hai phía chiến tuyến. Ông đã tham gia tổ chức rất nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu cựu phi công Việt Nam - Hoa Kỳ từ những năm đầu thập niên 2010.

Trong 4 năm chiến đấu vô cùng ác liệt khi quân đội Mỹ bắn phá miền Bắc, phi công Nguyễn Đức Soát đã bắn rơi 6 máy bay hiện đại của Mỹ và cùng đồng đội bắn rơi nhiều chiếc khác. Nhờ thành tích đó, ông đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - một danh hiệu vô cùng cao quý.

Cũng nhờ thành tích lớn trong chiến đấu, tối 1/5/1975, ông vinh dự được tham gia đoàn chủ tịch dự mít tinh mừng Ngày Quốc tế lao động 1/5 và Giải phóng miền Nam tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Là một phi công, Trung tướng Nguyễn Đức Soát cho biết, ông không sợ điều gì. Khi chiến đấu, trong đầu ông chỉ nghĩ tới một điều là phải hoàn thành nhiệm vụ. Nghề lái máy bay là nghề nguy hiểm, nghiệt ngã, đòi hỏi người phi công rất nhiều công sức, trí tuệ. Chim sa vào động cơ chết máy, không kịp nhảy dù cũng chết.

"Tôi may mắn chưa có trận nào bị Mỹ bắn rơi cả. Đi đánh nhau phải nghĩ là mình sẽ đánh thắng, còn đối mặt với cái chết thì mặc nhiên, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Số phi công tham gia chiến đấu và trở thành anh hùng rất nhiều.

Nhưng ngày xưa quy định rất chặt chẽ, phi công phải bắn rơi 5 máy bay trở lên mới được phong tặng anh hùng. Bản thân tôi nghĩ bất kỳ phi công nào khi xông vào trận đã là anh hùng, bắn rơi 1 chiếc cũng xứng đáng là anh hùng… Giữa vòng vây của máy bay địch, lằn ranh giữa sống và chết không thể xác định được", Trung tướng Nguyễn Đức Soát nói.

