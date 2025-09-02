Việt Nam 80 năm: Vươn lên phát triển, “bắt tay” cùng thế giới

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo
Ông Đỗ Duy Phong cùng 5 nông dân khác nuôi ốc bươu đen (nuôi ốc nhồi) ở xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk). Các hộ đã góp vốn, thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi ốc bươu đen với tổng diện tích khoảng 5.000m2. Hiện với giá bán ốc từ 70.000-80.000 đồng/kg (kích cỡ 30-40 con/kg), đem lại nguồn thu nhập hơn 200 triệu đồng/hộ/năm.