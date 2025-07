Dẫn nguồn từ Undercurrentnews, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, Việt Nam là nguồn thủy sản có giá trị thứ năm của Mỹ vào năm 2024, xuất khẩu 366.898 tấn, trị giá 1,8 tỷ USD, tăng 15% về khối lượng và tăng 9% về giá trị so với năm 2023.

Theo Undercurrentnews, Việt Nam cũng là nguồn cung cấp tôm lớn thứ tư của Mỹ, với sản lượng xuất khẩu 69.321 tấn tôm trị giá 722 triệu USD vào năm 2024, tăng so với mức 61.520 tấn tôm trị giá 665 triệu USD được nhập khẩu vào năm 2023.

Việt Nam đã vượt xa tốc độ năm 2024 khi xuất khẩu tôm sang Mỹ trong bốn tháng đầu năm 2025 tăng mạnh. Theo đó, Mỹ đã nhập khẩu 16.222 tấn tôm với giá trị 169 triệu USD, tăng 6% về khối lượng và tăng 12% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam là nhà cung cấp cá tra lớn nhất của Mỹ, với sản lượng xuất khẩu 123.000 tấn, trị giá 394 triệu USD vào năm 2024, tăng so với mức nhập khẩu 91.523 tấn cá tra trị giá 322 triệu USD của năm trước.

Việt Nam cũng là nhà cung cấp cá ngừ lớn cho Mỹ, với sản lượng xuất khẩu 46.940 tấn, trị giá 338 triệu USD vào năm 2024, tăng so với mức 38.302 tấn trị giá 298 triệu USD vào năm 2023.

Ở quy mô nhỏ hơn, Việt Nam cũng là nguồn cung cấp ghẹ đỏ ngày càng tăng cho Mỹ, sản lượng xuất khẩu 2.971 tấn trị giá 63 triệu vào năm 2024, tăng so với 2.803 tấn trị giá 57 triệu USD vào năm 2023.

Việt Nam là nguồn cung thủy sản quan trọng và không thể thay thế cho thị trường Mỹ. Ảnh: VASEP.

Trong khi đó, theo VASEP, sau khi tăng mạnh trên 20% trong tháng 5, xuất khẩu thủy sản trong tháng 6 vẫn cao hơn cùng kỳ nhưng mức tăng khiêm tốn chỉ còn 4%, đạt 876 triệu USD. Nguyên nhân là sự sụt giảm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt 5,2 tỷ USD, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt 891 triệu USD, tăng 16%. Tuy nhiên, từ tháng 6, nhiều doanh nghiệp đã chủ động dừng xuất khẩu sang Mỹ để tránh rủi ro bị đánh thuế cao.

Ở chiều ngược lại, thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt trong tháng 6, tăng từ 15% đến gần 28%.

Về mặt hàng, cá ngừ là nhóm sụt giảm mạnh nhất trong tháng 6, giảm hơn 31% so với cùng kỳ, chủ yếu do lo ngại ảnh hưởng thuế quan từ Mỹ – thị trường chiếm tỷ trọng lớn. Lũy kế 6 tháng, xuất khẩu cá ngừ giảm gần 2%. Trong khi đó, tôm và cá tra tăng trưởng chậm lại, do cũng bị ảnh hưởng từ chính sách thuế của Mỹ. Tính đến hết tháng 6, xuất khẩu tôm đạt 2,07 tỷ USD (tăng 26%), cá tra đạt 1 tỷ USD (tăng 10%).

Theo VASEP, triển vọng nửa cuối năm 2025 đối với hai ngành hàng chủ lực này phụ thuộc hoàn toàn vào chính sách thuế đối ứng của Mỹ.

Được biết, 20 giờ ngày 02/7/2025 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ Việt Nam-Mỹ và đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp của quan hệ song phương. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump hoan nghênh việc hai đoàn đàm phán của hai nước đã thống nhất Tuyên bố chung Việt Nam–Mỹ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Việt Nam cam kết giành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho hàng hóa của Mỹ, trong đó có xe ô tô phân khối lớn.

Ông khẳng định Mỹ sẽ cắt giảm đáng kể thuế đối ứng cho nhiều hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong giải quyết những vướng mắc ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên ưu tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Mỹ sớm công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường và bỏ hạn chế xuất khẩu đối với một số mặt hàng công nghệ cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump cũng đã trao đổi một số phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong những năm tới.

Hai nhà lãnh đạo đã thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực có ý nghĩa then chốt, đột phá như khoa học, công nghệ cao.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 3/7, phóng viên nước ngoài đề nghị Người phát ngôn Phạm Thu Hằng bình luận về mức thuế đối ứng 20- 40% với hàng hóa Việt Nam mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo theo thỏa thuận thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đạt được, cũng như bình luận việc Trung Quốc cảnh báo thỏa thuận 2 bên có thể tổn hại bên thứ ba.

Trả lời câu hỏi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: "Tối 2/7, Tổng bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện ảnh với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo trao đôi quan hệ song phương trong đó có thương mại đối ứng. Tổng bí thư Tô Lâm đã đánh giá cao sự quan tâm của tổng thống Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Hiện nay, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đang phối hợp trao đổi cụ thể hóa nội dung thảo luận của lãnh đạo cấp cao hai nước".