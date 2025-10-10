Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Thể thao
Thứ sáu, ngày 10/10/2025 10:10 GMT+7

Việt Nam sẵn sàng đăng cai các Hội nghị thể thao ASEAN 2025

+ aA -
Cao Oanh Thứ sáu, ngày 10/10/2025 10:10 GMT+7
Chiều 09/10, tại Hà Nội, Cục TDTT đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về hai sự kiện thể thao quan trọng: Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8).
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Việt Nam sẵn sàng đăng cai các Hội nghị thể thao ASEAN 2025

Dự kiến diễn ra từ ngày 13-17/10 tại Thủ đô Hà Nội, các hội nghị này không chỉ khẳng định vai trò chủ nhà của Việt Nam mà còn góp phần định hình chiến lược phát triển thể thao khu vực, với chủ đề “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững”.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục TDTT cho biết “SOMS 16, diễn ra từ 13-15/10, sẽ là nền tảng chuẩn bị, tập trung thảo luận các vấn đề then chốt như nghiên cứu khoa học thể thao, mô hình quản lý hiện đại, kinh tế thể thao và thể thao gắn kết du lịch. Tiếp nối đó, AMMS 8 (15-17/10) sẽ thông qua các kế hoạch hợp tác chiến lược, mở rộng quan hệ với đối tác ngoài khu vực”.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục TDTT, nhấn mạnh "một trong những trọng tâm hướng đến của thể thao ASEAN là vì hòa bình, Xanh, đoàn kết trong khu vực".

"Chúng tôi muốn tầm nhìn chiến lược của thể thao ASEAN trong 2021- 2025 vừa qua cũng như 2025- 2030 có một chiến lược hướng tới phát triển trọng tâm trọng điểm, các môn thể thao Olympic và ASIAD, cũng như là vì một cộng đồng ASEAN mạnh khỏe, tất cả mọi người đều tham gia thể thao, kể cả những người yếu thế trong xã hội", bà Hoàng Yến chia sẻ. "Phụ nữ, trẻ em và những người khuyết tật đều được tham dự tham gia các sự kiện thể thao và tập luyện thể thao vì một cộng đồng chung, vì một thể thao nền thể thao xanh, phát triển, vì hòa bình, hữu nghị trong khu vực".

Cụ thể, Kế hoạch ASEAN + Nhật Bản lần thứ 5 nhấn mạnh phụ nữ trong thể thao, giáo dục thể chất, thể thao khuyết tật và phát triển bền vững qua bóng đá.

Trong khi đó, Kế hoạch ASEAN + Trung Quốc lần thứ 2 ưu tiên nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng khu thể thao ASEAN và bảo tồn thể thao truyền thống.

Những nội dung này không chỉ thúc đẩy trao đổi nhân dân mà còn góp phần thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025-2030, hướng tới Cộng đồng Văn hóa - Xã hội bền vững.

Việc thúc đẩy du lịch thể thao và kinh tế thể thao cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các nước ASEAN hướng tới.

Bà Hoàng Yến cho biết thêm "đặc biệt là đối với du lịch thể thao, qua các sự kiện thể thao lớn thì chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao qua các giải đấu lớn, qua các sự kiện thao lớn, việc mà thúc đẩy kinh tế thể thao, công nghiệp thể thao cũng là một sáng kiến, cũng như là công việc mà chúng ta sẽ phải triển khai trong thời gian tới, mà Việt Nam đã đưa ra. Và đấy cũng là một cái nhiệm vụ trọng tâm mà các nước ASEAN cũng hướng tới: Thể thao thành tích cao thể thao cho mọi người!".

Một điểm sáng khác là sự tham gia của các tổ chức quốc tế. Hợp tác với WADA sẽ tăng cường phòng chống doping, đảm bảo thể thao sạch; trong khi FIFA và IOC hỗ trợ phát triển bóng đá và các môn Olympic.

Dự kiến thu hút hơn 200 đại biểu, hội nghị hứa hẹn tạo đột phá, biến thể thao thành động lực kinh tế - xã hội, thúc đẩy đoàn kết khu vực.

Tham khảo thêm

HLV Matthew Ross: Cầu thủ Nepal quá ngây thơ trước Việt Nam

HLV Matthew Ross: Cầu thủ Nepal quá ngây thơ trước Việt Nam

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?

HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?; Yamal đi du lịch cùng bạn gái bằng trực thăng; Ronaldo hé lộ yếu tố giúp bản thân tự tin; Rashford gặp ác mộng khi xây biệt thự.

Tin tối (12/10): Tiền đạo Bùi Vĩ Hào 1m80 báo tin cực vui

Thể thao
Tin tối (12/10): Tiền đạo Bùi Vĩ Hào 1m80 báo tin cực vui

Tin nóng 12/10: Nguyễn Xuân Son đá chính khi Thép xanh Nam Định đấu Gamba Osaka?

Thể thao
Tin nóng 12/10: Nguyễn Xuân Son đá chính khi Thép xanh Nam Định đấu Gamba Osaka?

Tiền vệ Thể Công Viettel: Chiều cao 1m66, từng vô địch V.League

Thể thao
Tiền vệ Thể Công Viettel: Chiều cao 1m66, từng vô địch V.League

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA

Thể thao
ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA

Đọc thêm

Phi tần, mỹ nữ thời Trung Hoa cổ đại đánh ghen tàn độc cỡ nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần, mỹ nữ thời Trung Hoa cổ đại đánh ghen tàn độc cỡ nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Những màn trừng trị tình địch tàn ác xoay quanh hai chữ "ghen tuông" của các phi tần, hoàng hậu chốn hậu cung quả thật khiến người đời sau rùng mình.

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, mưa lớn ở Hà Nội, cảnh báo lũ trên các sông qua địa phận tỉnh Bắc Ninh
Nhà nông

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, mưa lớn ở Hà Nội, cảnh báo lũ trên các sông qua địa phận tỉnh Bắc Ninh

Nhà nông

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, nguy cơ ngập lụt cục bộ do mưa lớn ở Hà Nội. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Quảng Ninh. Các tỉnh gồm khu vực Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to...

Video: Lời xin lỗi muộn màng của DJ Ngân 98 sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả, thu hàng trăm tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Video: Lời xin lỗi muộn màng của DJ Ngân 98 sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả, thu hàng trăm tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Võ Thị Ngọc Ngân, tên thường gọi là Ngân 98 đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng mua thực phẩm giảm cân giả, Ngân cho rằng vì quá tin tưởng nhà sản xuất, không kiểm tra nên sai phạm.

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: 'Nút thắt' chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)
Tin tức

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: "Nút thắt" chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)

Tin tức

Số lượng hồ sơ tiếp nhận lớn, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, nhưng chuyên môn của cán bộ phụ trách giải quyết chưa đáp ứng; hiện trạng số hóa hồ sơ và dữ liệu điện tử còn hạn chế… là những nút thắt trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Quảng Ngãi.

Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam
Tin tức

Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam

Tin tức

Giữa đêm, người đàn ông đi xe máy chở 2 con nhỏ đến khu vực cầu Bến Thủy ở phường Trường Vinh, Nghệ An. Khi lên cầu, người bố bất ngờ ôm theo 2 con nhỏ rồi gieo mình xuống sông Lam quyên sinh.

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad
Điểm nóng

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad

Điểm nóng

Ông Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, đã bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái khi lực lượng do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cầm đầu chiếm giữ Damascus.

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?
Chuyển động Sài Gòn

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?

Chuyển động Sài Gòn

Thông tin “đồn thổi” cuốn sách về chiến thuật marketing bất động sản với giá bán 68 triệu/cuốn, thậm chí lúc đầu còn dự định bán giá 1 tỷ đồng/cuốn đang làm xôn xao dư luận.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10) tại các ngân hàng công bố ở mức 26.369 VND/USD, ngang mức trần được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới
Tin tức

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới
21

Tin tức

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Chúng ta có hàng thẳng, lối thông thì bây giờ phải bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới” chính là lời hiệu triệu sâu sắc, khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, nơi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng lòng tiến bước.

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?
Nhà nông

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?

Nhà nông

Nhiều loài chim hoang dã quý hiếm quay trở lại Vườn quốc gia Tràm Chim (vùng Đồng Tháp Mười, địa phận tỉnh Đồng Tháp) để sinh sản như: Chim cà kheo, chim giang sen, vịt mồng, le le khoang cổ...Đặc biệt, năm 2024, Vườn quốc gia Tràm Chim (VQG) chào đón 7 con chim sếu đầu đỏ (một loài chim có tên trong sách Đỏ) quay trở lại, tín hiệu đáng mừng cho cả một hệ sinh thái.

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư
Văn hóa - Giải trí

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư

Văn hóa - Giải trí

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh bức xúc lên tiếng về tin đồn chia tay, khẳng định sẽ nhờ tới công an nếu bị xâm phạm đời tư.

Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI
Nhà nông

LIVE
Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

Nhà nông

Sáng nay 14/10, tại Khách sạn La Thành (Hà Nội) Hội Nông dân Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng khu V.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tin tức

Sáng 14/10, tại Hội trường Học viện Cán bộ TP.HCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

'Sẽ có vụ bắt giữ và một vụ bê bối', một đồng minh đã gửi tin nhắn đe dọa tới ông Zelensky
Điểm nóng

"Sẽ có vụ bắt giữ và một vụ bê bối", một đồng minh đã gửi tin nhắn đe dọa tới ông Zelensky

Điểm nóng

Hơn một triệu người Ukraine đang gặp khó khăn. Một đối tác thân cận đang rút lại sự ủng hộ trước đây và đe dọa bỏ tù những người ủng hộ Bandera. Kiev chưa sẵn sàng cho điều này. RIA Novosti đưa tin về những gì đang gây lo ngại tại phố Bankova.

Cape Verde - Quốc gia chỉ có hơn 500.000 người, đoạt vé dự VCK World Cup 2026
Thể thao

Cape Verde - Quốc gia chỉ có hơn 500.000 người, đoạt vé dự VCK World Cup 2026

Thể thao

Rạng sáng ngày 13/10/2025, Cape Verde đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử bóng đá khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Eswatini trong trận đấu cuối cùng của vòng loại châu Phi.

Ký ức Hà Nội: Chuyến xe thồ chở đầy hoài niệm phố cổ
Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Chuyến xe thồ chở đầy hoài niệm phố cổ

Hà Nội hôm nay

Cứ mỗi lần xe buýt vượt lên những chiếc xe thồ chở bầu, chở mướp, su hào... là tôi biết đó là những người nông dân làng tôi. Họ lấy Hà thành làm một chốn mưu sinh đầy nhân nghĩa và tử tế.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để dân “chạy lòng vòng”, phải giải quyết dứt điểm kiến nghị ngay tại cơ sở
Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để dân “chạy lòng vòng”, phải giải quyết dứt điểm kiến nghị ngay tại cơ sở

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chỉ đạo các địa phương tăng cường xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng ngay tại chỗ, không để người dân phải “gõ cửa” nhiều nơi gây bức xúc kéo dài.

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?
Thể thao

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?

Thể thao

HLV Patrick Kluivert đã viết một bức thư ngỏ gửi đến người hâm mộ, trong đó ông nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi ĐT Indonesia bị loại khỏi Vòng loại World Cup 2026.

Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?
Ảnh

Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?

Ảnh

Dự án đầu tư, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải giai đoạn 2 sẽ góp phần tái hiện không gian nguyên trạng của thành cổ, mang đến cho người dân và du khách cơ hội chiêm ngưỡng, cảm nhận trọn vẹn hơi thở lịch sử hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động hôm nay.

Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước
Chuyển động Sài Gòn

Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước

Chuyển động Sài Gòn

Anh Mai Đinh Hà, ngụ phường Tân Khánh, TP.HCM đang thành công với mô hình nuôi chim cảnh. Cứ tưởng làm chơi nhưng ai ngờ ăn thật, hiện những chú chim đủ màu sắc, tíu tít vui tai được anh bán đi khắp cả nước.

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại
Doanh nghiệp

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại

Doanh nghiệp

Các sản phẩm căn hộ thương mại tại khối đế dự án The Gió Riverside được nhà đầu tư quan tâm, phù hợp kinh doanh, cho thuê tạo dòng tiền hoặc đầu tư tích lũy trong trung - dài hạn. Theo chủ đầu tư, loại hình shop khối đế là hạng mục đầu tư “hot” trên thị trường nhờ thanh khoản tốt, tỉ suất cho thuê cao cùng số lượng giới hạn, chỉ chiếm 1-1,5% tổng sản phẩm dự án.

Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững

Lào Cai thi đua yêu nước

Chiều 13/10, tại Khu Du lịch Cát Cát, UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo về phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững xã Tả Van giai đoạn đoạn 2026 – 2030.

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh
Xã hội

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh

Xã hội

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng cho biết, từ ngày 22/9 đến 13/10/2025 (tức từ mồng 1 đến 22/8 âm lịch), Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn- Kiếp Bạc đã đón khoảng 32,5 vạn lượt du khách đến tham quan, tăng 214% (gấp hơn 2 lần) so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường 'khủng' cho hàng triệu nhà đầu tư
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường "khủng" cho hàng triệu nhà đầu tư

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Nhiều đồng tiền số trên Binance rớt gần 100% giá trị, gây hoang mang cho hơn 1,6 triệu nhà đầu tư. Sàn tiền số lớn nhất thế giới cam kết sẽ bồi thường tổng cộng 283 triệu USD cho người dùng bị ảnh hưởng, chia thành hai đợt chi trả.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)
Tin tức

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)

Tin tức

Giữa nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại, Hà Nội vẫn giữ cho mình một “trụ đỡ” bền chắc cho nền kinh tế. Đó là nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 đã tạo bước chuyển căn bản trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đưa sản xuất từ nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao và hội nhập sâu với đô thị.

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc
Thể thao

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc

Thể thao

Đêm 13/10 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Việt Nam có trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển U23 Qatar trong khuôn khổ đợt tập huấn tại UAE.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn lấy mẫu phân bón cho công chức, viên chức cấp xã tại Lâm Đồng
Nhà nông

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn lấy mẫu phân bón cho công chức, viên chức cấp xã tại Lâm Đồng

Nhà nông

Hơn 150 học viên là công chức, viên chức tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được tập huấn lấy mẫu phân bón nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả quản lý nhà nước về phân bón.

Người xưa dặn: 'Trồng mơ trong sân, du phía đông, đào phía tây, tre trước cửa - gia trạch không yên'
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng mơ trong sân, du phía đông, đào phía tây, tre trước cửa - gia trạch không yên"

Gia đình

Theo người xưa, 4 cây cảnh này nếu trồng sai chỗ sẽ mang lại những rắc rối, không may mắn, thất thoát tài lộc cho gia đình.

'Vận mệnh của Châu Âu đặt cả lên vai ông Putin': Chuyên gia phương Tây nói về thảm họa sắp giáng xuống
Điểm nóng

"Vận mệnh của Châu Âu đặt cả lên vai ông Putin": Chuyên gia phương Tây nói về thảm họa sắp giáng xuống

Điểm nóng

Giáo sư, chuyên gia địa chính trị Phần Lan Tuomas Malinen đăng tải trên mạng xã hội X nhận định về vai trò then chốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc định hình tương lai châu Âu.

Tập đoàn hàng đầu lĩnh vực công nghệ điện, tự động hoá ABB 'lấn sân' cung cấp giải pháp toà nhà thông minh
Doanh nghiệp

Tập đoàn hàng đầu lĩnh vực công nghệ điện, tự động hoá ABB "lấn sân" cung cấp giải pháp toà nhà thông minh

Doanh nghiệp

ABB, tập đoàn hàng đầu trên toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ điện và tự động hóa, vừa mở rộng danh mục giải pháp tòa nhà thông minh, nhà dân dụng, đồng thời ủy quyền Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông là nhà phân phối chính thức của ABB tại khu vực phía Nam.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

5

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?