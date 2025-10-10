Việt Nam sẵn sàng đăng cai các Hội nghị thể thao ASEAN 2025

Dự kiến diễn ra từ ngày 13-17/10 tại Thủ đô Hà Nội, các hội nghị này không chỉ khẳng định vai trò chủ nhà của Việt Nam mà còn góp phần định hình chiến lược phát triển thể thao khu vực, với chủ đề “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững”.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục TDTT cho biết “SOMS 16, diễn ra từ 13-15/10, sẽ là nền tảng chuẩn bị, tập trung thảo luận các vấn đề then chốt như nghiên cứu khoa học thể thao, mô hình quản lý hiện đại, kinh tế thể thao và thể thao gắn kết du lịch. Tiếp nối đó, AMMS 8 (15-17/10) sẽ thông qua các kế hoạch hợp tác chiến lược, mở rộng quan hệ với đối tác ngoài khu vực”.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục TDTT, nhấn mạnh "một trong những trọng tâm hướng đến của thể thao ASEAN là vì hòa bình, Xanh, đoàn kết trong khu vực".

"Chúng tôi muốn tầm nhìn chiến lược của thể thao ASEAN trong 2021- 2025 vừa qua cũng như 2025- 2030 có một chiến lược hướng tới phát triển trọng tâm trọng điểm, các môn thể thao Olympic và ASIAD, cũng như là vì một cộng đồng ASEAN mạnh khỏe, tất cả mọi người đều tham gia thể thao, kể cả những người yếu thế trong xã hội", bà Hoàng Yến chia sẻ. "Phụ nữ, trẻ em và những người khuyết tật đều được tham dự tham gia các sự kiện thể thao và tập luyện thể thao vì một cộng đồng chung, vì một thể thao nền thể thao xanh, phát triển, vì hòa bình, hữu nghị trong khu vực".

Cụ thể, Kế hoạch ASEAN + Nhật Bản lần thứ 5 nhấn mạnh phụ nữ trong thể thao, giáo dục thể chất, thể thao khuyết tật và phát triển bền vững qua bóng đá.

Trong khi đó, Kế hoạch ASEAN + Trung Quốc lần thứ 2 ưu tiên nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng khu thể thao ASEAN và bảo tồn thể thao truyền thống.

Những nội dung này không chỉ thúc đẩy trao đổi nhân dân mà còn góp phần thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025-2030, hướng tới Cộng đồng Văn hóa - Xã hội bền vững.

Việc thúc đẩy du lịch thể thao và kinh tế thể thao cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các nước ASEAN hướng tới.

Bà Hoàng Yến cho biết thêm "đặc biệt là đối với du lịch thể thao, qua các sự kiện thể thao lớn thì chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao qua các giải đấu lớn, qua các sự kiện thao lớn, việc mà thúc đẩy kinh tế thể thao, công nghiệp thể thao cũng là một sáng kiến, cũng như là công việc mà chúng ta sẽ phải triển khai trong thời gian tới, mà Việt Nam đã đưa ra. Và đấy cũng là một cái nhiệm vụ trọng tâm mà các nước ASEAN cũng hướng tới: Thể thao thành tích cao thể thao cho mọi người!".

Một điểm sáng khác là sự tham gia của các tổ chức quốc tế. Hợp tác với WADA sẽ tăng cường phòng chống doping, đảm bảo thể thao sạch; trong khi FIFA và IOC hỗ trợ phát triển bóng đá và các môn Olympic.

Dự kiến thu hút hơn 200 đại biểu, hội nghị hứa hẹn tạo đột phá, biến thể thao thành động lực kinh tế - xã hội, thúc đẩy đoàn kết khu vực.