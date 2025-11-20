Chủ đề nóng

Vietnam Airlines mở rộng mạng bay châu Âu, thúc đẩy hợp tác du lịch - hàng không giữa Việt Nam và Đan Mạch

Lan Anh Thứ năm, ngày 20/11/2025 11:08 GMT+7
Vietnam Airlines phối hợp cùng các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và đối tác Bắc Âu tổ chức Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam - châu Âu, với sự tham dự của đại diện chính quyền, cơ quan ngoại giao, du lịch và doanh nghiệp hai nước.
Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường kết nối hàng không, du lịch và giao thương giữa Việt Nam và khu vực Bắc Âu, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Vietnam Airlines trong mở rộng mạng bay quốc tế.

Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam - châu Âu, với sự tham dự của đại diện chính quyền, cơ quan ngoại giao, du lịch và doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, cùng lãnh đạo đại diện Vietnam Airlines, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội và TP.HCM, Tổng Giám đốc Saigontourist, cùng đại diện chính quyền và các cơ quan xúc tiến du lịch Đan Mạch.

Trong khuôn khổ chương trình, Vietnam Airlines chính thức công bố khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Copenhagen từ ngày 15/12/2025. Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam và Đan Mạch, đồng thời là cầu nối hàng không mới giữa Đông Nam Á và Bắc Âu, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 12 tiếng.

Đường bay sẽ được khai thác với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, mang đến trải nghiệm bay thoải mái nhất cho hành khách.

Trong khuôn khổ chương trình, Vietnam Airlines chính thức công bố khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Copenhagen từ ngày 15/12/2025.

Dự kiến chặng bay từ TP.HCM đi Copenhagen khởi hành lúc 22h45 các ngày Thứ Hai, Tư, Sáu và chiều ngược lại từ Copenhagen đi TP.HCM khởi hành lúc 10h50 các ngày Thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần.

Việc mở đường bay được đánh giá là bước đi chiến lược của Vietnam Airlines trong kế hoạch mở rộng mạng bay châu Âu, đồng thời tạo đòn bẩy cho tăng trưởng du lịch Việt Nam tại thị trường Bắc Âu.

Bên cạnh công bố đường bay mới, Vietnam Airlines cùng các đối tác hàng đầu Đan Mạch đã ký kết 4 thỏa thuận hợp tác quan trọng nhằm tăng cường gắn kết trong lĩnh vực du lịch và hàng không.

Bộ sưu tập áo dài được trình diện tại sự kiện.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vietnam Airlines và Greater Copenhagen Connected về xúc tiến du lịch và phát triển thị trường Bắc Âu tạo tiền đề để mở rộng hoạt động quảng bá điểm đến Việt Nam.

Đồng thời, Vietnam Airlines và sân bay Copenhagen ký biên bản ghi nhớ về khai thác hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phối hợp triển khai các chương trình quảng bá chung.

Vietnam Airlines và Albatros Travel cũng thống nhất hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch hai chiều, nhằm gia tăng lượng khách Đan Mạch đến Việt Nam, đồng thời mở rộng dòng khách Việt Nam tới Bắc Âu.

Các đại biểu tham dự nhận giải thưởng tại sự kiện.

Ngoài các hợp tác song phương, Vietnam Airlines, Saigontourist và Nordic Travel thiết lập biên bản hợp tác ba bên nhằm mở rộng hệ thống tour trọn gói và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chuỗi thỏa thuận này tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển đồng bộ và bền vững chuỗi giá trị hàng không - du lịch giữa Việt Nam và Bắc Âu.

Là thủ đô của Đan Mạch và trung tâm kinh tế - du lịch hàng đầu Bắc Âu, Copenhagen giữ vai trò cửa ngõ kết nối tới toàn khu vực Scandinavia, bao gồm Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch.

Với sự hiện diện của Vietnam Airlines tại Copenhagen, Việt Nam kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời tăng cường trao đổi khách và đầu tư giữa hai khu vực.

Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam - Châu Âu tại Copenhagen không chỉ đánh dấu một cột mốc hợp tác song phương mới, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Vietnam Airlines và ngành du lịch Việt Nam trong nỗ lực đưa hình ảnh đất nước đến gần hơn với bạn bè quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và tăng trưởng trong giai đoạn 2025 - 2030.

