Vingroup sắp mở bán gần 1.600 căn nhà ở xã hội tại Thanh Hoá, giá dự kiến từ 20,6 triệu đồng/m2

Vingroup mở bán hàng nghìn căn nhà ở xã hội tại Thanh Hóa, giá từ 927 triệu đồng/căn

UBND phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) mới đây đã công bố thông tin về nhà ở xã hội thuộc dự án số 1 Khu đô thị trung tâm Thanh Hóa do Tập đoàn Vingroup đầu tư.

Theo đó, khu nhà ở xã hội nằm trên 6 ô đất ký hiệu NOXH-01 đến NOXH-06 thuộc quỹ đất 20% của khu đô thị.

Trong đó, hơn 850 căn tại hai lô NOXH-02 và NOXH-04 đã được chủ đầu tư thông báo tiếp nhận hồ sơ từ tháng 3 và 4. Bốn lô còn lại với tổng số 1.968 căn (gồm 1.577 căn để bán và 391 căn cho thuê) dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê từ ngày 15/10 đến 31/12. Thời gian tiếp nhận chi tiết cho từng lô sẽ được chủ đầu tư thông báo trong văn bản riêng.

Phối cảnh khu dự án nhà xã hội Vingroup đầu tư ở Thanh Hóa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

Theo công bố, giá bán dự kiến 20,6 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương đương căn hộ nhỏ nhất rộng 45 m2 sẽ có giá khoảng 927 triệu đồng. Căn lớn nhất (diện tích 71 m2) có giá 1,46 tỷ đồng.

Còn giá thuê dự kiến hơn 79.000 đồng/m2/tháng. Tương ứng với giá thuê thấp nhất từ 3,6 triệu đồng/tháng và cao nhất hơn 5,6 triệu đồng/tháng. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của Vingroup được công bố giá bán.

So với mặt bằng các dự án tương tự đang triển khai tại TP. Thanh Hóa, mức giá này không cao hơn đáng kể. Chẳng hạn, dự án nhà ở xã hội phường Quảng Thành do Hợp Lực làm chủ đầu tư đang có giá khoảng 19 triệu đồng/m2, trong khi dự án phường Quảng Thắng của Tân Thành 1 có giá khoảng 16,6 triệu đồng/m2.

Còn nếu so với TP. Hà Nội, giá bán này đang tương đương nhiều dự án như: Dự án hơn 700 căn tại xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh cũ) có giá dự kiến 21,2 triệu đồng/m2, còn dự án CT3 - Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Đông Anh) được công bố ở mức 18,4 triệu đồng/m2.



Hiện, Tập đoàn Vingroup đang triển khai 4 dự án lớn tại Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Trị và Khánh Hòa, với tổng quy mô hơn 10.000 căn hộ. Song song, Vingroup cũng đang hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các dự án mới tại Hà Nội, Hưng Yên, Hà Tĩnh và TP. HCM.

Tại hội nghị đầu năm với Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Vingroup đã đăng ký xây dựng 500.000 căn nhà ở xã hội, tương đương một nửa chỉ tiêu toàn quốc đến năm 2030.



Ở diễn biến liên quan khác, mới đây, Sở Xây dựng TP. Hà Nội vừa thông báo kế hoạch mở bán đợt 1 khu nhà ở xã hội Thượng Thanh. Dự án cung cấp 1.951 căn nhà ở xã hội, trong đó 1.765 căn để bán và 186 căn cho thuê mua.

Giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa có kinh phí bảo trì), tương đương giá tiền mỗi căn từ 940 triệu đến hơn 2 tỷ đồng, tùy diện tích từng căn. Giá thuê mua trung bình gần 347.000 đồng/m2 (gồm VAT), tương đương 11 - 26,7 triệu đồng/tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 4/11/2025 (không bao gồm các ngày chủ nhật). Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ vào quý 3/2027.