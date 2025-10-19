Vịnh biển đẹp như phim ở Thanh Hóa có Khu kinh tế hoành tráng tỷ đô

Gắn liền với hành trình hình thành và bứt phá của Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn, Cảng biển Nghi Sơn không chỉ là điểm trung chuyển của những dòng hàng hóa, năng lượng và vật liệu công nghiệp, mà còn đang từng bước trở thành trung tâm logistics biển hiện đại, có sức kết nối vùng mạnh mẽ.

Từ chuyến tàu đầu tiên cập bến năm 2002, đến nay hệ thống Cảng Nghi Sơn đã có hơn 25 bến cảng đi vào vận hành, với sản lượng xử lý trên 56 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, vượt xa các dự báo quy hoạch trước đây.

Hiện cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 70.000 tấn tại cầu bến và 320.000 tấn tại bến phao nổi SPM, với 28 cầu cảng cứng, tổng chiều dài hơn 5,3km, tăng gần 6 lần về quy mô so với năm 2010.

Các bến cảng phân bố tại khu Bắc và Nam Nghi Sơn phục vụ đa dạng lĩnh vực như hàng tổng hợp, xi măng, lọc hóa dầu, nhiệt điện và container.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã liên tục đầu tư hiện đại hóa thiết bị, mở rộng kho bãi, từng bước hình thành hệ thống cảng đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tiêu biểu là Cảng quốc tế Nghi Sơn được quy hoạch trên diện tích 72ha, trong đó 16ha là mặt nước.

Doanh nghiệp đã hoàn thiện 6/9 bến cảng, lắp đặt 11 cẩu chân đế cùng hệ thống quản lý container tự động ba trục, giúp rút ngắn thời gian giải phóng hàng hóa xuống còn 24 giờ.

Việc số hóa toàn bộ quy trình bốc xếp không chỉ nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí, mà còn rút ngắn thời gian quay vòng tàu, tạo lợi thế cạnh tranh cho Nghi Sơn trên bản đồ logistics khu vực.

Đặc biệt, thương hiệu Cảng Nghi Sơn được khẳng định mạnh mẽ khi tháng 5/2019 Tập đoàn CMA-CGM (Cộng hòa Pháp) - hãng vận tải container lớn thứ 3 thế giới đã quyết định mở hoạt động logistics đến Nghi Sơn.

Các chuyến tàu container của tập đoàn chính thức cập cảng trong hải trình Hồng Kông - Nansha- Hải Phòng - Nghi Sơn - Trạm Giang - Hồng Kông, đưa hàng hóa từ Nghi Sơn trung chuyển đến các cảng quốc tế lớn trước khi tỏa đi khắp thế giới.

Đại diện CMA-CGM Việt Nam khẳng định và mong muốn đồng hành lâu dài cùng Thanh Hóa mở rộng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu, tiến tới cân bằng giữa hàng đi và hàng đến, từng bước đưa Nghi Sơn trở thành trung tâm vận tải container của Bắc Trung bộ.

Hàng hóa container xuất khẩu qua Cảng Nghi Sơn, Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 7/2025, tuyến vận tải container ven biển Hải Phòng - Nghi Sơn của MacStar Group cũng chính thức được khai thác, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kết nối logistics biển.

Tuyến vận tải này mở ra hành lang trực tiếp giữa Thanh Hóa và hệ thống cảng trung chuyển quốc tế Hải Phòng, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian vận chuyển và đặc biệt là giảm phát thải khí CO2, phù hợp xu hướng xanh hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo kế hoạch, sau khi vận hành ổn định tuyến Hải Phòng - Ninh Bình, MacStar Group sẽ mở rộng Hải Phòng - Nghi Sơn- Quảng Trị - Lào, hình thành chuỗi logistics liên vùng kết nối Bắc Trung bộ với Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Hành lang này không chỉ gia tăng hiệu quả kinh tế, mà còn đặt nền móng cho tuyến vận tải biển xanh, tiết kiệm và bền vững, khẳng định vị thế chiến lược của Nghi Sơn trong mạng lưới logistics khu vực.

Đối với khối doanh nghiệp xuất khẩu, lợi ích của tuyến vận tải mới thể hiện rõ rệt. Tổng Giám đốc Công ty TNHH Miza Nghi Sơn Lê Văn Hiệp cho biết: “Tuyến vận tải container ven biển với tần suất vận chuyển cao giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí logistics, đáp ứng linh hoạt yêu cầu về thời gian giao hàng, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu".

Theo Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Cảng Nghi Sơn được xác định là trung tâm của hệ thống cảng biển tỉnh, giữ vai trò then chốt trong chuỗi logistics Bắc Trung bộ.

Quy hoạch định hướng phát triển các khu bến trọng điểm gồm: Nam Nghi Sơn, Bắc Nghi Sơn, đảo Hòn Mê, Quảng Nham - Hải Châu, Lệ Môn - Quảng Châu, cùng các khu neo đậu, tránh trú bão và bến phao chuyển tải.

Mục tiêu đến năm 2030, lượng hàng hóa thông qua cảng biển Thanh Hóa đạt 71,6 - 86,1 triệu tấn, trong đó hàng container từ 0,07 - 0,2 triệu TEU. Tổng nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng ước khoảng 21.900 tỷ đồng, tập trung vào hai khu bến Nam - Bắc Nghi Sơn.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, quy hoạch cũng đặt ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm: Cơ chế, chính sách; huy động vốn đầu tư; môi trường, khoa học - công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; hợp tác quốc tế; tổ chức, giám sát thực hiện quy hoạch. Trong đó, cơ chế - chính sách và huy động vốn đầu tư được coi là “chìa khóa” mở cánh cửa dư địa phát triển cảng biển “tỷ đô” này.

Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN Trần Chí Thanh cho biết: “Ban đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hãng tàu và doanh nghiệp, đặc biệt trong thủ tục hải quan, thuế và dịch vụ hậu cần.

Cùng với đó, tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, thúc đẩy hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container qua Cảng Nghi Sơn; làm việc với các hãng tàu để tăng tần suất chuyến, mở thêm tuyến vận tải và kêu gọi doanh nghiệp trong tỉnh ưu tiên thông quan tại Nghi Sơn".

Các doanh nghiệp hạ tầng logistics cũng đang tích cực đầu tư kho bãi, trang thiết bị bốc xếp và công nghệ quản lý thông minh, hướng tới giảm thời gian lưu hàng, tối ưu chi phí vận chuyển - những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của cảng.

Do đó, trong thời gian tới, Cảng Nghi Sơn sẽ từng bước thu hẹp khoảng cách chi phí logistics so với các trung tâm cảng biển lớn như Hải Phòng hay Quảng Ninh, tạo thêm lợi thế cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tổng Giám đốc Cảng quốc tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa-Lê Mạnh Hà cho biết: “Thanh Hóa đã có hệ thống giao thông thuận lợi, song để logistics phát triển tương xứng, cần tăng cường liên kết vùng và thu hút thêm các hãng tàu quốc tế. Chúng tôi đang tích cực mở rộng hợp tác, kết nối thị trường container sôi động hơn, nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp".

Theo: Báo Thanh Hóa