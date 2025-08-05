Vinhomes là doanh nghiệp bất động sản nộp thuế lớn nhất cả nước năm 2024

Xếp hạng 20 công ty Bất động sản tư nhân trong PRIVATE 100 do CafeF công bố cho thấy năm 2024 Vinhomes nộp ngân sách 40.142 tỷ đồng, chiếm 63% tổng nộp ngân sách của Top 20 và vượt trội các doanh nghiệp xếp sau trong danh sách.

PRIVATE 100 là danh sách dành riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên. Theo đó, đây là năm thứ 2 liên tiếp, Vinhomes dẫn đầu trong bảng xếp hạng Top doanh nghiệp bất động sản nộp ngân sách lớn nhất, minh chứng cho vị thế dẫn đầu và uy tín vững chắc của doanh nghiệp.

Mức nộp thuế tăng cũng là kết quả tăng trưởng của hoạt động kinh doanh, gắn liền với những đại dự án Công ty đã ra mắt thị trường năm qua.

Nổi bật là Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) ra mắt vào tháng 3/2024, mang đến chuẩn mực sống khác biệt cho khách hàng. Đây là sản phẩm bất động sản độc đáo với hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, hiếm có như bãi biển riêng sau nhà, tổ hợp Vinpearl Golf, công viên giải trí VinWonders, học viện cưỡi ngựa hoàng gia, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, phố đi bộ ven sông, quảng trường châu Âu… Sau khi mở bán, dự án đã nhanh chóng trở thành điểm sáng của năm, thúc đẩy thị trường bất động sản Hải Phòng nói riêng và miền Bắc nói chung.

Vinhomes là doanh nghiệp bất động sản đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước, chiếm tới 63% tổng nộp ngân sách của Top 20 công ty chuyên về lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam

Song song với việc phát triển dự án, hoạt động kinh doanh tích cực cũng là nền tảng để Vinhomes ghi dấu ấn với số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp. Năm 2024, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh) đạt 141.812 tỷ đồng - tăng trưởng 13% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế 35.052 đạt tỷ đồng. Thành tích này đến từ kết quả bán hàng ấn tượng với 12.800 căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại được bán thành công, bao gồm cả bán lẻ và bán lô lớn. Công ty cũng bàn giao 19.400 căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại tới khách hàng.

Trong năm 2025, với các đại dự án đã được khởi công như Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TPHCM), Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân (Đà Nẵng) hay việc ra mắt các khu đô thị như Vinhomes Wonder City (Hà Nội), Vinhomes Golden City (Hải Phòng), Vinhomes Green City (Tây Ninh), Vinhomes sẽ tiếp tục tiên phong kiến tạo những đô thị đáng sống, nâng tầm trải nghiệm sống cho hàng triệu cư dân, đồng thời góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại tại Việt Nam. Những bệ phóng này sẽ tiếp tục là nền tảng để Vinhomes duy trì vị thế dẫn đầu thị trường bất động sản, đóng góp tích cực vào ngân sách quốc gia.

Việc Vinhomes tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu về đóng góp cho ngân sách nhà nước không chỉ khẳng định trách nhiệm xã hội mà còn là thước đo tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh cũng như uy tín và nền tảng pháp lý vững chắc của doanh nghiệp trên thị trường, củng cố niềm tin trong mắt khách hàng.