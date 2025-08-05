Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Kinh tế
Thứ ba, ngày 05/08/2025 09:38 GMT+7

Vinhomes là doanh nghiệp bất động sản nộp thuế lớn nhất cả nước năm 2024

+ aA -
Mộc Mộc Thứ ba, ngày 05/08/2025 09:38 GMT+7
Ngày 05/8/2025, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã chứng khoán: VHM) vừa được vinh danh là doanh nghiệp bất động sản đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà với tổng số tiền lên đến hơn 40.100 tỷ đồng, chiếm tới 63% tổng nộp ngân sách của Top 20 công ty chuyên về lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Xếp hạng 20 công ty Bất động sản tư nhân trong PRIVATE 100 do CafeF công bố cho thấy năm 2024 Vinhomes nộp ngân sách 40.142 tỷ đồng, chiếm 63% tổng nộp ngân sách của Top 20 và vượt trội các doanh nghiệp xếp sau trong danh sách.

PRIVATE 100 là danh sách dành riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên. Theo đó, đây là năm thứ 2 liên tiếp, Vinhomes dẫn đầu trong bảng xếp hạng Top doanh nghiệp bất động sản nộp ngân sách lớn nhất, minh chứng cho vị thế dẫn đầu và uy tín vững chắc của doanh nghiệp.

Mức nộp thuế tăng cũng là kết quả tăng trưởng của hoạt động kinh doanh, gắn liền với những đại dự án Công ty đã ra mắt thị trường năm qua.

Nổi bật là Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) ra mắt vào tháng 3/2024, mang đến chuẩn mực sống khác biệt cho khách hàng. Đây là sản phẩm bất động sản độc đáo với hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, hiếm có như bãi biển riêng sau nhà, tổ hợp Vinpearl Golf, công viên giải trí VinWonders, học viện cưỡi ngựa hoàng gia, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, phố đi bộ ven sông, quảng trường châu Âu… Sau khi mở bán, dự án đã nhanh chóng trở thành điểm sáng của năm, thúc đẩy thị trường bất động sản Hải Phòng nói riêng và miền Bắc nói chung.

Vinhomes là doanh nghiệp bất động sản đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước, chiếm tới 63% tổng nộp ngân sách của Top 20 công ty chuyên về lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam

Song song với việc phát triển dự án, hoạt động kinh doanh tích cực cũng là nền tảng để Vinhomes ghi dấu ấn với số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp. Năm 2024, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh) đạt 141.812 tỷ đồng - tăng trưởng 13% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế 35.052 đạt tỷ đồng. Thành tích này đến từ kết quả bán hàng ấn tượng với 12.800 căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại được bán thành công, bao gồm cả bán lẻ và bán lô lớn. Công ty cũng bàn giao 19.400 căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại tới khách hàng.

Trong năm 2025, với các đại dự án đã được khởi công như Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TPHCM), Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân (Đà Nẵng) hay việc ra mắt các khu đô thị như Vinhomes Wonder City (Hà Nội), Vinhomes Golden City (Hải Phòng), Vinhomes Green City (Tây Ninh), Vinhomes sẽ tiếp tục tiên phong kiến tạo những đô thị đáng sống, nâng tầm trải nghiệm sống cho hàng triệu cư dân, đồng thời góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại tại Việt Nam. Những bệ phóng này sẽ tiếp tục là nền tảng để Vinhomes duy trì vị thế dẫn đầu thị trường bất động sản, đóng góp tích cực vào ngân sách quốc gia.

Việc Vinhomes tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu về đóng góp cho ngân sách nhà nước không chỉ khẳng định trách nhiệm xã hội mà còn là thước đo tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh cũng như uy tín và nền tảng pháp lý vững chắc của doanh nghiệp trên thị trường, củng cố niềm tin trong mắt khách hàng.

Tham khảo thêm

63.200 tỷ đồng từ địa ốc tư nhân đổ vào ngân sách: Vinhomes áp đảo, nhiều cái tên gây bất ngờ

63.200 tỷ đồng từ địa ốc tư nhân đổ vào ngân sách: Vinhomes áp đảo, nhiều cái tên gây bất ngờ

Vinhomes tung loạt nhà ở xã hội dự kiến giá bán từ 20 triệu đồng/m2

Vinhomes tung loạt nhà ở xã hội dự kiến giá bán từ 20 triệu đồng/m2

Vinhomes (VHM) báo lãi 11.000 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2025

Vinhomes (VHM) báo lãi 11.000 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2025

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ ô tô chạy làn khẩn cấp, tài xế rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3: CSGT Hà Nội vào cuộc xác minh

Đại diện Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đã cử cán bộ phối hợp với Công an phường Thanh Liệt xác minh làm rõ vụ việc một người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi.

Chính phủ đặt quyết tâm tăng trưởng GDP 8,3- 8,5%, tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ

Kinh tế
Chính phủ đặt quyết tâm tăng trưởng GDP 8,3- 8,5%, tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ

Thủ tướng chỉ định bổ sung 5 chuyên gia hàng đầu vào Hội đồng Tư vấn chính sách

Kinh tế
Thủ tướng chỉ định bổ sung 5 chuyên gia hàng đầu vào Hội đồng Tư vấn chính sách

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Làn sóng khởi nghiệp mạnh chưa từng có, Thủ tướng yêu cầu "đã đánh là thắng, thắng phải chắc"

Kinh tế
Làn sóng khởi nghiệp mạnh chưa từng có, Thủ tướng yêu cầu 'đã đánh là thắng, thắng phải chắc'

Đọc thêm

Nơi người dân Mexico uống Coca-Cola thay nước lọc
Xã hội

Nơi người dân Mexico uống Coca-Cola thay nước lọc

Xã hội

Tại bang Chiapas của Mexico, tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng đã khiến nhiều người dân sử dụng Coca-Cola thay thế trong sinh hoạt.

Việt Nam thu hút FDI kỷ lục trong 7 tháng, mở đường đón “đại bàng” công nghệ cao
Kinh tế

Việt Nam thu hút FDI kỷ lục trong 7 tháng, mở đường đón “đại bàng” công nghệ cao

Kinh tế

Với hơn 13,6 tỷ USD vốn FDI thực hiện - mức cao nhất trong 5 năm và 24,09 tỷ USD vốn đăng ký – tăng 27,3% so với cùng kỳ, Việt Nam đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược tại châu Á. Bên cạnh những lĩnh vực thu hút FDI truyền thống, Chính phủ đã tăng tốc cải cách hạ tầng, thể chế và môi trường đầu tư để đón làn sóng FDI thế hệ mới, chuyển từ “thu hút đầu tư đại trà” sang chiến lược “lọc chọn nhà đầu tư tạo giá trị dài hạn”.

Mưa lớn gây ngập ở TP.HCM, chính quyền tìm giải pháp tổng thể
Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn gây ngập ở TP.HCM, chính quyền tìm giải pháp tổng thể

Chuyển động Sài Gòn

Trận mưa lớn chiều 5/8 đã làm nhiều tuyến đường tại phường Thủ Đức, đặc biệt là khu vực quanh chợ Thủ Đức, bị ngập sâu, tái khẳng định những thách thức về cơ sở hạ tầng thoát nước của thành phố.

Xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Campuchia trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Campuchia trên kênh nào?

Thể thao

ĐT nữ Việt Nam hứa hẹn có màn ra quân tưng bừng trước đối thủ yếu Campuchia. Đây cũng là trận ra quân của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Tưởng chỉ ăn củ, quả, hóa ra lá mới là loại rau thanh nhiệt, giải độc tuyệt vời, xào tỏi thơm ngon, giòn ngọt
Gia đình

Tưởng chỉ ăn củ, quả, hóa ra lá mới là loại rau thanh nhiệt, giải độc tuyệt vời, xào tỏi thơm ngon, giòn ngọt

Gia đình

Ăn 2 loại rau này trong mùa hè giúp thanh lọc cơ thể trong những ngày nóng bức, cơ thể nhẹ nhàng, mát mẻ, đơn giản xào tỏi cũng ngon.

Ông Trump thề sẽ đưa Mỹ ra khỏi 'mớ hỗn độn' ở Ukraine
Thế giới

Ông Trump thề sẽ đưa Mỹ ra khỏi 'mớ hỗn độn' ở Ukraine

Thế giới

Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên rằng Mỹ đang nỗ lực để rút lui khỏi "mớ hỗn độn" của cuộc xung đột Ukraine.

Đề nghị tái khởi động hạng mục dân dụng dự án sân bay Phan Thiết trong tháng 8/2025
Kinh tế

Đề nghị tái khởi động hạng mục dân dụng dự án sân bay Phan Thiết trong tháng 8/2025

Kinh tế

Ngày 5/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có văn bản gửi các cơ quan của tỉnh, truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về đề nghị của nhà đầu tư muốn tái khởi động hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết.

Việt Nam “đặt hàng” công nghệ chiến lược: Bước chuyển từ nghiên cứu tự phát sang chính sách chủ động
Kinh tế

Việt Nam “đặt hàng” công nghệ chiến lược: Bước chuyển từ nghiên cứu tự phát sang chính sách chủ động

Kinh tế

Theo thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương, Bộ đang thực hiện một bước ngoặt lớn trong chiến lược phát triển khoa học – công nghệ: từ mô hình “tự đề xuất” rời rạc sang cách tiếp cận “đặt hàng” có chủ đích với các công nghệ chiến lược.

Phạm Băng Băng: Từ minh tinh 'ngã ngựa' đến nữ doanh nhân ngành làm đẹp
Văn hóa - Giải trí

Phạm Băng Băng: Từ minh tinh "ngã ngựa" đến nữ doanh nhân ngành làm đẹp

Văn hóa - Giải trí

Bảy năm kể từ sau scandal trốn thuế chấn động, Phạm Băng Băng chuyển hướng sang kinh doanh và đạt được thành công bước đầu.

Biến đổi khí hậu khiến bệnh viêm nhiễm do bọ ve cắn lan rộng
Xã hội

Biến đổi khí hậu khiến bệnh viêm nhiễm do bọ ve cắn lan rộng

Xã hội

Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ trái đất dần nóng lên và độ ẩm trong không khí tăng cao - điều này tạo điều kiện cho bọ ve sinh sôi, kéo theo sự gia tăng của bệnh Lyme (bệnh viêm nhiễm do bọ ve cắn) và nhiều bệnh truyền nhiễm khác tại Mỹ và Canada.

Cựu sĩ quan công an nhập cảnh khống cho tội phạm giết người tại Campuchia ở lại Việt Nam
Pháp luật

Cựu sĩ quan công an nhập cảnh khống cho tội phạm giết người tại Campuchia ở lại Việt Nam

Pháp luật

Liên quan vụ giết người ở Campuchia, một người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, giấy tờ của anh ta được một sĩ quan Cục Xuất, nhập cảnh Bộ Công an nhập “khống dữ liệu”, giúp được ở lại trái phép.

Xác minh clip 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau náo loạn trên đường Tô Ngọc Vân
Chuyển động Sài Gòn

Xác minh clip 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau náo loạn trên đường Tô Ngọc Vân

Chuyển động Sài Gòn

Lực lượng chức năng TP.HCM đang vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông cầm gậy đuổi, đánh nhau gây náo loạn trên đường Tô Ngọc Vân.

PVF-CAND mượn thành công Đỗ Văn Thuận của CLB Ninh Bình
Thể thao

PVF-CAND mượn thành công Đỗ Văn Thuận của CLB Ninh Bình

Thể thao

PVF-CAND đang nỗ lực tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho V.League 2025/2026 và đội bóng này vừa mượn được tiền vệ Đỗ Văn Thuận vốn thuộc biên chế CLB Ninh Bình.

Chủ tịch xã ở Quảng Ngãi băng rừng vào giúp người trồng sâm Ngọc Linh khôi phục hư hại do mưa bão
Nhà nông

Chủ tịch xã ở Quảng Ngãi băng rừng vào giúp người trồng sâm Ngọc Linh khôi phục hư hại do mưa bão

Nhà nông

Cùng hàng trăm tình nguyện viên, Chủ tịch UBND xã Măng Ri (Quảng Ngãi) băng rừng vào vườn trồng sâm Ngọc Linh nằm sâu trong núi, giúp người dân khôi phục số cây gãy, đổ do ảnh hưởng bão số 3 vừa qua.

Từ Sân bay Long Thành đến Gia Bình: Đường bay mở rộng, sân bay hiện đại, mục tiêu 400 máy bay đến năm 2030
Kinh tế

Từ Sân bay Long Thành đến Gia Bình: Đường bay mở rộng, sân bay hiện đại, mục tiêu 400 máy bay đến năm 2030

Kinh tế

Ngành hàng không đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hệ thống sân bay hiện đại, mạng đường bay mở rộng và đội máy bay ngày càng lớn mạnh. Với mục tiêu đưa hàng không trở thành ngành kinh tế chiến lược, Việt Nam đặt kỳ vọng đạt 300 triệu lượt khách/năm vào 2030 và hình thành hai sân bay quy mô khu vực tại Long Thành và Gia Bình.

Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn cùng hàng loạt cựu quan chức Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Pháp luật

Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn cùng hàng loạt cựu quan chức Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật

Sau khi bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cùng 14 bị cáo khác, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Phạt tài xế 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do chạy xe khách vào làn khẩn cấp cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
Tin tức

Phạt tài xế 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do chạy xe khách vào làn khẩn cấp cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Tin tức

Ngày 6/8, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, đã ra quyết định xử phạt tài xế xe khách giường nằm điều khiển xe chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Kịch bản loại trừ - phương tây tiết lộ điều đang chờ đợi Nga và Ukraine
Thế giới

Kịch bản loại trừ - phương tây tiết lộ điều đang chờ đợi Nga và Ukraine

Thế giới

Tổ chức tư vấn về các xu hướng toàn cầu có tên Trung tâm Địa chính trị (Center for Geopolitics) của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JP Morgan Chase vừa đưa ra báo cáo nghiên cứu về Ukraine, cho rằng kết cục khả dĩ nhất của cuộc chiến là một thỏa thuận hòa giải giữa Nga và Ukraine, không có quân đội nước ngoài cũng như không có đảm bảo an ninh.

Con rể bị kiểm tra, bố vợ lăng mạ rồi cầm dao đe dọa Cảnh sát Giao thông
Pháp luật

Con rể bị kiểm tra, bố vợ lăng mạ rồi cầm dao đe dọa Cảnh sát Giao thông

Pháp luật

Khi con rể bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, thông báo lỗi vi phạm, ông Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1971) đã lăng mạ rồi cầm dao đe dọa Cảnh sát Giao thông.

Mưa lớn vào đêm 5/8, cầu dân sinh trên rạch Ông Bố, TP.HCM bị nước cuốn trôi
Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn vào đêm 5/8, cầu dân sinh trên rạch Ông Bố, TP.HCM bị nước cuốn trôi

Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn vào đêm 5/8 khiến lục bình và rác thải bị cuốn theo, gây áp lực mạnh cuốn trôi hoàn toàn một cây cầu dân sinh trên rạch Ông Bố.

Hoàng đế nhà Thanh không ngày nào được tự do sau khi lên ngôi?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế nhà Thanh không ngày nào được tự do sau khi lên ngôi?

Đông Tây - Kim Cổ

Thực tế, cuộc sống của các hoàng đế nơi Tử Cấm Thành không sung sướng như nhiều người vẫn tưởng. Đặc biệt, triều nhà Thanh cực kỳ coi trọng tổ huấn và di chế, do đó việc sinh hoạt của các hoàng đế hầu như không có tự do.

PV GAS NCSP đạt cột mốc vận chuyển an toàn 110 tỷ m3 khí
Kinh tế

PV GAS NCSP đạt cột mốc vận chuyển an toàn 110 tỷ m3 khí

Kinh tế

Vào ngày 05/8/2025, hệ thống khí Nam Côn Sơn do Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (PV GAS NCSP) đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) quản lý và vận hành đã đạt cột mốc vận chuyển an toàn 110 tỷ m3 khí.

“Đổi xăng lấy điện” sôi động ở 3 miền: Cả nhà rủ nhau lên đời xe điện
Kinh tế

“Đổi xăng lấy điện” sôi động ở 3 miền: Cả nhà rủ nhau lên đời xe điện

Kinh tế

Chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” của VinFast tại TP.HCM, Đồng Nai, Nghệ An và Bắc Ninh đã thu hút hàng nghìn khách hàng. Rất đông người dân ở 4 tỉnh, thành phố đã đổi xe xăng cũ, lên đời xe điện nhẹ nhàng nhờ chính sách linh hoạt, hấp dẫn của VinFast.

Tổng Bí thư: Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ - lực lượng tiên phong mở đường cho dân tộc tiến lên
Tin tức

Tổng Bí thư: Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ - lực lượng tiên phong mở đường cho dân tộc tiến lên
16

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Việt Nam tiếp tục là lực lượng tiên phong, là ngọn lửa mở đường cho dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ, vững chắc, tự tin bước vào tương lai.

Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản Bắc Trung Bộ: Kỳ vọng sẽ hình thành vựa trái cây mới
Nhà nông

Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản Bắc Trung Bộ: Kỳ vọng sẽ hình thành vựa trái cây mới

Nhà nông

Diễn đàn “Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ” diễn ra vào sáng 6/8 tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là diễn đàn nhằm thúc đẩy chuỗi liên kết bền vững, nâng cao giá trị dứa, chè và cây ăn quả có múi của vùng.

Lệ Quyên bức xúc
Văn hóa - Giải trí

Lệ Quyên bức xúc

Văn hóa - Giải trí

Lệ Quyên đang tìm hiểu và xử lý các trang tin đưa tin sai lệch, vu khống liên quan chuyện cô bị bạn trai Lâm Bảo Châu lừa mất biệt thự trăm tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xử phạt một công ty vì 'không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại'
Pháp luật

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xử phạt một công ty vì "không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại"
4

Pháp luật

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xử phạt một công ty vì "không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại" là các vỏ thùng chứa hóa chất Acrylic Acid 33%.

Toàn cảnh đường 991B hơn 3.000 tỷ nối cảng Cái Mép đang 'chạy nước rút' về đích 2025
Chuyển động Sài Gòn

Toàn cảnh đường 991B hơn 3.000 tỷ nối cảng Cái Mép đang "chạy nước rút" về đích 2025

Chuyển động Sài Gòn

Chủ đầu tư và nhà thầu đang dốc toàn lực, thi công "3 ca 4 kíp" để đưa dự án đường 991B nối cảng Cái Mép về đích trong năm 2025.

Công an Đắk Lắk điều chuyển cán bộ CSGT chửi dân “mồm thối” Báo Dân Việt từng phản ánh
Tin tức

Công an Đắk Lắk điều chuyển cán bộ CSGT chửi dân “mồm thối” Báo Dân Việt từng phản ánh

Tin tức

Trong công văn phản hồi thông tin Báo Dân Việt phản ánh, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vào cuộc xác minh, tổ chức họp kiểm điểm và quyết định điều chuyển công tác ra khỏi lực lượng CSGT đối với một cán bộ CSGT vì đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực khi làm nhiệm vụ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến sau sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sẽ giảm 30/80 đơn vị, giảm 37,5%.

Tin đọc nhiều

1

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

2

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

3

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

4

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

5

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng