Vụ bắt nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng tại Lâm Đồng, quy định về tội cướp tài sản có khung hình phạt ra sao?

Công an bắt tạm giam đối tượng cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Chiều 14/2, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Phạm Thành Chung (33 tuổi, ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh), nghi phạm trong vụ dùng búa cướp tiệm vàng tại Lâm Đồng.



Cụ thể, Phạm Thành Chung bị các chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Di Linh, Công an huyện Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ khi đang lẩn trốn và mang vàng đi bán tại TP.Biên Hòa.

Khi bị bắt giữ, Phạm Thành Chung được một người bạn chở trên xe máy đến một tiệm vàng tại TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để bán vàng đã cướp được trước đó.

Khai nhận với lực lượng chức năng, Chung cho biết, sau khi gây ra vụ cướp, Chung mang theo số vàng cướp được đi xe khách xuống TP.Biên Hòa và thuê nhà nghỉ ngủ đến sáng.

Đến sáng 14/2, Chung gọi một một người bạn tại TP.Biên Hòa chở đi ăn sáng, uống cà phê. Sau đó, Chung bắt xe về TP.HCM ghé vào một tiệm vàng trên đường đi rồi nhờ bạn bán 1 sợi dây vàng được hơn 27 triệu đồng. Sau đó, Chung rủ bạn vào nhà vệ sinh ở một bệnh viện tại quận 1 (TP.HCM) đưa cho bạn 1 bịch chứa vàng.

Tiếp đó, Chung và người bạn đi cùng về lại TP.Biên Hòa rồi mang vàng đi bán thì bị các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP.Biên Hòa phối hợp bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đã di lý Phạm Thành Chung về địa phương để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ cướp tiệm vàng.

Nghi phạm Phạm Thành Chung khi bị bắt tại TP.Biên Hòa. Ảnh: CQCA.

Quy định của pháp luật về tội cướp tài sản

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho hay, Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định, cá nhân có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì hành vi đó được xem là cướp tài sản.

Tội cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 được quy định cụ thể như sau: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Trường hợp đối tượng phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; Làm chết người; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Ngoài ra, người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.