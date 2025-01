Vụ đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng ở Bình Định, khung hình phạt tối đa của Tội cướp tài sản

Công an bắt tạm giam đối tượng cướp tiệm vàng

Ngày 8/1, thượng tá Nguyễn Văn Đây - Trưởng Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng và nghi phạm đã bị bắt ngay sau đó khi đang trốn trên ngọn cây dừa.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 6/1, đối tượng Trần Quốc Việt (45 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) mặc áo khoác đen, đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay, đi xe máy không gắn biển số, mang theo bình xịt hơi cay, búa đến tiệm vàng M.N (nằm trên quốc lộ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) để cướp.

Khi ông T.V.A (55 tuổi, chủ tiệm vàng) vừa hỏi về nhu cầu mua, bán thì Việt đã dùng bình xịt hơi cay và búa tấn công ông A. Tiếp đó, Việt dùng búa phá tủ kính cướp vàng rồi tẩu thoát.

Công an huyện Tuy Phước đã huy động hơn 100 người để khoanh vùng và truy bắt được thủ phạm. Tại cơ quan Công an, đối tượng Việt khai do cần tiền tiêu xài, trả nợ nên đã chuẩn bị phương tiện, hung khí đi dọc quốc lộ 1 từ TP.HCM qua các tỉnh để tìm mục tiêu cướp tài sản. Khi tới tiệm vàng nói trên thấy ít người qua lại nên Việt ra tay.

Công an huyện Tuy Phước đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Trần Quốc Việt để điều tra tội cướp tài sản. Được biết, Việt là người có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng rồi leo lên ngọn cây dừa trốn. Ảnh: CA.

Quy định của pháp luật về tội cướp tài sản

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho hay, Điều 168 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

Người phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Trường hợp người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; Làm chết người; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. Người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.