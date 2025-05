Tấn công bác sĩ, cản trở cấp cứu bệnh nhân khiến dư luận bức xúc

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại sự việc tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ, gây bức xúc trong dư luận. Theo nội dung clip, các y bác sĩ đang tập trung cấp cứu cho một bệnh nhân nam 12 tuổi bị sốc phản vệ do kháng sinh, trong khi người nhà bệnh nhân đứng xung quanh liên tục gào thét, chửi mắng, miệt thị và cản trở công tác cấp cứu. Thậm chí, một điều dưỡng còn bị đấm, đạp vào bụng.

Liên quan đến sự việc, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba đã gửi tài liệu đến cơ quan công an để điều tra.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận định đây là hành vi "vô đạo đức", ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế. Cục đã đề nghị Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ chỉ đạo khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra và xử lý nghiêm vụ việc.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị y tế trên cả nước tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh, thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ mất an ninh trật tự theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 cùng các văn bản chỉ đạo của Bộ. Đồng thời, Bộ cũng nhấn mạnh cần quan tâm, động viên kịp thời tinh thần và sức khỏe của nhân viên y tế bị ảnh hưởng bởi những sự cố tương tự.

Nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân đạp thẳng vào bụng. Ảnh: Chụp từ video.

Tấn công bác sĩ, cản trở cấp cứu bệnh nhân: Hành vi có thể cấu thành vi phạm theo Bộ luật Hình sự?

Trao đổi nhanh với phóng viên Dân Việt, luật sư Hoàng Văn Hà, công ty luật ARC Hà Nội, cho biết, xét dưới góc độ pháp lý, hành vi của những người nhà bệnh nhân nam 12 tuổi đã có dấu hiệu cấu thành một số tội danh theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo luật sư, hành vi của những người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội gây rối trật tự công cộng (Điều 318), với các hành vi như la hét, đập phá, lăng mạ, gây mất trật tự nơi công cộng. Bệnh viện là nơi công cộng đặc biệt, do đó, khung hình phạt tối đa có thể lên đến 7 năm tù.

Ngoài ra, hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác (Điều 134) có thể được áp dụng đối với hành động hành hung bác sĩ, gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe. Tùy theo mức độ thương tích, người vi phạm có thể bị phạt tù tối đa 14 năm.

Về Tội chống người thi hành công vụ (Điều 330), luật sư Hà phân tích: "Bác sĩ đang cấp cứu được coi là đang thi hành công vụ y tế. Hành vi cản trở, đe dọa, tấn công bác sĩ có thể bị truy tố." Khung hình phạt tối đa đối với hành vi này là 3 năm tù.

Bên cạnh đó, tùy theo mức độ vi phạm, các đối tượng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, với mức phạt từ 500.000 đồng đến 8.000.000 đồng và buộc bồi thường thiệt hại cho các y bác sĩ theo Bộ luật Dân sự 2015.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 đã khẳng định quyền của nhân viên y tế được pháp luật bảo vệ về tính mạng, thân thể, danh dự và nhân phẩm trong quá trình hành nghề. Việc hành hung bác sĩ không chỉ xâm phạm quyền cá nhân mà còn gây nguy hại cho trật tự công cộng và quyền được chăm sóc sức khỏe của toàn xã hội.

"Lực lượng điều tra cần khẩn trương khởi tố vụ án hình sự, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan. Các cơ sở khám chữa bệnh cần chủ động thiết lập cơ chế bảo vệ an ninh nội viện và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an. Cộng đồng cũng cần nâng cao nhận thức, ứng xử văn minh và tôn trọng đội ngũ y tế đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bảo vệ bác sĩ cũng chính là bảo vệ quyền được chăm sóc y tế an toàn của mỗi chúng ta," luật sư Hà nhận định.