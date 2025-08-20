Ngày 20/8, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Thủ Đức lấy lời khai tài xế xe đầu kéo liên quan đến vụ va chạm khiến nam sinh tử vong trên đường số 2.

Va chạm với xe đầu kéo, nam sinh tử vong ở phường Thủ Đức

Nạn nhân được xác định là anh L.N.B (21 tuổi, ở TP.HCM), sinh viên của một trường đại học ở TP.HCM. Nam tài xế nghi có liên quan là N.H.T (44 tuổi, quê Vĩnh Long).

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong. Ảnh: A.X.

Như Dân Việt đã thông tin, khuya 16/8, người dân đi trên đường số 2 thì phát hiện anh B tử vong, bên cạnh là xe máy nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Công an phường Thủ Đức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định thời điểm trước khi tử vong, nạn nhân có xảy ra va chạm với 1 xe đầu kéo. Tuy nhiên, phương tiện này đã rời khỏi hiện trường.

Sau nhiều ngày truy tìm, ngày 19/8, cảnh sát đã xác định được phương tiện liên quan đang đậu tại 1 công ty ở TP.HCM và đưa tài xế, phương tiện về trụ sở làm việc.

Làm việc với công an, tài xế xe đầu kéo cho biết do không biết phương tiện đã xảy ra va chạm với xe máy khiến nam sinh tử vong. Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.