Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Xã hội
Thứ tư, ngày 26/11/2025 13:00 GMT+7

Vừa hồi sức vừa truyền hóa chất cứu thiếu niên 17 tuổi bị u não lan tràn dẫn đến hôn mê

+ aA -
Diệu Linh Thứ tư, ngày 26/11/2025 13:00 GMT+7
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, khối u não ở vùng tuyến tùng phát triển lan tràn quanh não thất, gây ứ nước não.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện K cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công người bệnh 17 tuổi, bị u não lan tràn dẫn đến hôn mê.

Bệnh nhân là em Lý Văn D. (17 tuổi, Tuyên Quang) nhập bệnh viện K trong tình trạng hôn mê, khối u não ở vùng tuyến tùng phát triển lan tràn quanh não thất, gây ứ nước não. Gia đình đưa người bệnh đến bệnh viện K với tâm trạng còn nước còn tát.

Các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, xạ trị, hóa trị, hồi sức của bệnh viện K đã hội chẩn và nhận định đây là ca bệnh khó, có thể tử vong do bệnh đã tiến triển lan tràn.

Người bệnh được tiến hành phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất xuống ổ bụng để giải quyết tình trạng ứ nước não thất, xét nghiệm các chất chỉ điểm ung thư trong dịch não tủy cho thấy người bệnh bị u tế bào mầm nội sọ.

Chỉ sau 10 ngày điều trị hóa chất đợt 1, em D. đã có thể bỏ máy thở, chủ động ăn uống (Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh BVCC)

Sau phẫu thuật 1 ngày, người bệnh vẫn hôn mê do khối u lan tràn trong não. Các bác sĩ đã quyết định vừa hồi sức vừa điều trị hóa chất cho người bệnh. Đây là một thách thức lớn với các bác sĩ do tình trạng người bệnh đang ở hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu chờ sau mổ ổn định mới điều trị hóa chất thì tình trạng khối u có thể tiến triển rộng hơn.

Chỉ sau 10 ngày điều trị hóa chất đợt 1, em D. đã có thể bỏ máy thở, chủ động ăn uống, đi lại và không còn yếu mệt như thời gian đầu mới nhập viện, đây là một bước tiến triển mà gia đình người bệnh gọi là phép màu ngoài mong đợi.

Theo bác sĩ Hoàng Thu Trang, Phó trưởng Khoa Nội Nhi, Bệnh viện K, trường hợp của bệnh nhi D. là ca bệnh đặc biệt về mức độ tiến triển của khối u tế bào mầm trong não.

Bệnh nhân sẽ tiếp tục hóa xạ trị theo phác đồ chuẩn để đạt hiệu quả tối ưu và giảm nguy cơ tái phát.

PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K chia sẻ , thách thức lớn nhất của ca bệnh này là phải tiến hành cấp cứu tình trạng ứ nước, nhanh chóng chẩn đoán bệnh, và điều trị hóa chất song song với hồi sức người bệnh.

Đây là sự phối hợp nhịp nhàng của các bác sĩ chuyên khoa ung bướu thần kinh bệnh viện K. Việc em D. tỉnh lại sau 19 ngày là dấu hiệu tốt, cho thấy điều trị cấp cứu, hồi sức được thực hiện kịp thời và hiệu quả.

Bệnh nhân mắc ung thư tế bào mầm nội sọ, là bệnh hiếm gặp, chiếm khoảng 1-3% các tổn thương nội sọ ở trẻ em và phổ biến hơn ở nam giới. (Gia đình chăm sóc cho bệnh nhân. Ảnh BVCC)

”Ung thư tế bào mầm nội sọ là bệnh hiếm gặp, chiếm khoảng 1-3% các tổn thương nội sọ ở trẻ em và phổ biến hơn ở nam giới. Nguyên nhân chính xác gây ra khối u này chưa được xác định rõ, nhưng chúng xuất phát từ các tế bào mầm di chuyển bất thường trong quá trình phát triển phôi thai, thường tập trung ở vùng tuyến tùng, trên yên hoặc đồi thị.

Đây là khối u đáp ứng tốt với hóa chất và xạ trị; tỷ lệ sống sót của u tế bào mầm nội sọ sau hóa xạ trị có thể từ 70% đến 80% trong 10 năm, tỷ lệ này phụ thuộc nhiều vào loại u, giai đoạn bệnh và các yếu tố cá nhân của bệnh nhân", PGS Liên cho biết thêm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Truyền thông Trung Quốc nói một điều về nhan sắc nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Tờ Red Star News cay đắng nhận định, thì ra, chỉ cần dán nhãn “xinh đẹp” lên một kẻ tội phạm gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội, hành vi phạm tội của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia cũng có thể bị “lãng mạn hóa”.

Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Y sinh năm 1987, là phó hiệu trưởng của một trường Y, trưởng bộ môn

Xã hội
Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Y sinh năm 1987, là phó hiệu trưởng của một trường Y, trưởng bộ môn

Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?

Xã hội
Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?

Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Kinh tế Quốc dân 2025: Vừa giỏi vừa xinh, nhận bằng Thạc sĩ ở Anh

Xã hội
Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Kinh tế Quốc dân 2025: Vừa giỏi vừa xinh, nhận bằng Thạc sĩ ở Anh

Tân Phó giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa sinh năm 1989, có bằng tiến sĩ tại Nhật

Xã hội
Tân Phó giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa sinh năm 1989, có bằng tiến sĩ tại Nhật

Đọc thêm

Lao động bị trừ lương khi chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ 1/1/2026?
Xã hội

Lao động bị trừ lương khi chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ 1/1/2026?

Xã hội

Người lao động khi chậm thi hành quyết định xử phạt sẽ bị khấu trừ lương, thu nhập để cưỡng chế. Quyết định này sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Cây trồng mới toanh này trồng thành công ở xã mới của Hà Tĩnh, vụ đầu tiên trúng lớn, cứ 1ha thu 280 triệu
Nhà nông

Cây trồng mới toanh này trồng thành công ở xã mới của Hà Tĩnh, vụ đầu tiên trúng lớn, cứ 1ha thu 280 triệu

Nhà nông

Cây dứa gai là cây trồng mới toanh ở xã mới là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ dứa đầu tiên tại xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bước vào thu hoạch đã mang đến “mùa vàng” cho người dân vùng đồi núi. Nhờ năng suất đạt 40–50 tấn/ha và được doanh nghiệp bao tiêu ổn định, mỗi ha dứa ước tính mang về khoảng 280 triệu đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam sẵn sàng mở cửa, đón dòng vốn xanh, công nghệ xanh
Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam sẵn sàng mở cửa, đón dòng vốn xanh, công nghệ xanh

Kinh tế

Lời khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn kinh tế mùa Thu 2025 đang diễn ra tại TP.HCM. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, “chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" đang là xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển.

Đà Nẵng: Lật tẩy dự án “ma” tiền ảo TOSI, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng
Pháp luật

Đà Nẵng: Lật tẩy dự án “ma” tiền ảo TOSI, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây dựng dự án “ma” mang tên TOSI để lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người, bắt giữ 14 đối tượng liên quan và thu giữ lượng lớn tài liệu, tài sản phục vụ điều tra.

Vì sao Vũ Hoa Các trong Tử Cấm Thành không thể mở cửa cho du khách tham quan?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Vũ Hoa Các trong Tử Cấm Thành không thể mở cửa cho du khách tham quan?

Đông Tây - Kim Cổ

Vũ Hoa Các chỉ là một ngôi Phật đường bình thường. Vậy tại sao không thể mở cửa cho du khách tham quan?

Giáo sư Hàn Quốc đề xuất biến Mỹ Khê và Ngũ Hành Sơn thành “siêu sân khấu nghệ thuật” của châu Á
Văn hóa - Giải trí

Giáo sư Hàn Quốc đề xuất biến Mỹ Khê và Ngũ Hành Sơn thành “siêu sân khấu nghệ thuật” của châu Á

Văn hóa - Giải trí

Tại hội thảo, giáo sư Kang Hyun-jong (Đại học Yuhan, Hàn Quốc) gây chú ý với loạt đề xuất táo bạo như biến bãi biển Mỹ Khê thành công viên nghệ thuật tương tác và xây dựng “nhà hát tự nhiên lớn nhất thế giới” tại Ngũ Hành Sơn, mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa Đà Nẵng.

Khánh Hòa: Mô hình trồng măng tây xanh giúp đồng bào Chăm có thu nhập ổn định
Nhà nông

Khánh Hòa: Mô hình trồng măng tây xanh giúp đồng bào Chăm có thu nhập ổn định

Nhà nông

Đồng bào Chăm ở tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa) đã có thu nhập ổn định và đời sống khấm khá hơn nhờ chuyển đổi sang trồng măng tây xanh.

Loạt mỹ phẩm của Mailisa vẫn bán tràn lan trên sàn thương mại, mạng xã hội, Bộ Y tế đề nghị xử lý 'nóng'
Xã hội

Loạt mỹ phẩm của Mailisa vẫn bán tràn lan trên sàn thương mại, mạng xã hội, Bộ Y tế đề nghị xử lý "nóng"

Xã hội

Dù có quyết định thu hồi từ ngày 25/11 toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành các sản phẩm của Công ty MK Skincare do chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa) phân phối, nhưng những sản phẩm của công ty này vẫn rao bán tràn lan. Trước vấn đề này, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã đề nghị đơn vị liên quan xử lý.

SLNA chia tay cựu tuyển thủ U21 Colombia từng có giá 800.000 euro?
Thể thao

SLNA chia tay cựu tuyển thủ U21 Colombia từng có giá 800.000 euro?

Thể thao

Sau 11 trận ra sân, những đóng góp của Carlos Enrique Olaya (Neneco) cho SLNA gần như bằng 0. Cựu tiền vệ U21 Colombia này gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí với các tiền vệ nội như Nguyễn Quang Vinh, Phan Bá Quyền hay Nguyễn Xuân Bình.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra 6 chương trình lớn
Tin tức

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra 6 chương trình lớn

Tin tức

Sáng nay, 26/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯ MTTQ VN; Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đến dự.

Đồng chí Đoàn Thu Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030
Đại đoàn kết dân tộc

Đồng chí Đoàn Thu Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại đoàn kết dân tộc

Sáng 26/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra. Đồng chí Đoàn Thu Hà được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Y tế thu hồi lô thuốc trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em kém chất lượng
Xã hội

Bộ Y tế thu hồi lô thuốc trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em kém chất lượng

Xã hội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi toàn quốc một lô thuốc bột uống Padobaby trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em do Công ty cổ phần dược Medipharco sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Loại thịt quốc dân, thơm hơn thịt cừu, rẻ hơn thịt bò, giúp bổ phổi tốt xương, chế biến cách này ngon cực phẩm
Gia đình

Loại thịt quốc dân, thơm hơn thịt cừu, rẻ hơn thịt bò, giúp bổ phổi tốt xương, chế biến cách này ngon cực phẩm

Gia đình

Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo. Nó còn giúp ngừa bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương.

Chuyện sinh nở trong hoàng cung Nga ẩn chứa bí mật gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Chuyện sinh nở trong hoàng cung Nga ẩn chứa bí mật gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Việc sinh con trong giới hoàng gia châu Âu là sự kiện bán công khai thì ở Nga, chuyện này riêng tư hơn.

Từ lời kêu gọi trên Zalo đến bức tranh đa sắc màu trên con đường nông thôn kiểu mẫu ở một xã của Hà Nội
Nhà nông

Từ lời kêu gọi trên Zalo đến bức tranh đa sắc màu trên con đường nông thôn kiểu mẫu ở một xã của Hà Nội

Nhà nông

Là xã nông thôn mới kiểu mẫu, giờ đây trên con đường thôn An Sơn 1 (xã Đan Phượng, Hà Nội) luôn sạch đẹp, đặc biệt rực rỡ những sắc hoa ven đường, trên tường nhà dân…

Quán ăn gây tranh cãi vì 'đuổi khéo' khách đi ăn một mình
Xã hội

Quán ăn gây tranh cãi vì "đuổi khéo" khách đi ăn một mình

Xã hội

Một quán ăn tại Hàn Quốc đã thổi bùng tranh luận khi công khai từ chối phục vụ khách đi ăn một mình, trong bối cảnh số lượng người sống độc thân ở nước này không ngừng tăng lên.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: HĐND TP phải coi giám sát là kênh quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh
Tin tức

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: HĐND TP phải coi giám sát là kênh quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị HĐND TP coi công tác giám sát là kênh quan trọng để củng cố hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh; đồng thời tập trung giám sát những “điểm nghẽn”, vấn đề trọng tâm của thành phố theo hướng thực chất.

Lý do EU không còn có thể coi Mỹ là đồng minh nữa
Thế giới

Lý do EU không còn có thể coi Mỹ là đồng minh nữa

Thế giới

Cựu giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell tuyên bố EU không còn có thể coi Mỹ là đồng minh sau khi Washington đệ trình dự thảo kế hoạch hòa bình trực tiếp cho Kiev, qua đó gạt khối này sang một bên.

Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt nói về 4 ngày 'nghẹt thở' chạy đua với mưa lũ đưa đường sắt Bắc – Nam trở lại đường ray
Kinh tế

Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt nói về 4 ngày "nghẹt thở" chạy đua với mưa lũ đưa đường sắt Bắc – Nam trở lại đường ray

Kinh tế

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết trong mưa lớn, nước lũ xiết và những vách taluy sạt lở, hơn 1.000 công nhân đường sắt đã làm việc suốt ngày đêm để giành lại tuyến huyết mạch Bắc – Nam. Sau 4 ngày “chạy đua với thời gian” qua 61 điểm hư hỏng, đoàn tàu đầu tiên lăn bánh trở lại lúc 20h30 ngày 25/11, khép lại một cuộc giải cứu hạ tầng trong điều kiện khắc nghiệt hiếm có suốt 50 năm.

Tái diễn tình trạng biển quảng cáo quá khổ tại ngã ba, ngã tư trung tâm Hà Nội
Video

Tái diễn tình trạng biển quảng cáo quá khổ tại ngã ba, ngã tư trung tâm Hà Nội

Video

Thời gian gần đây, những tấm biển quảng cáo quá khổ bắt đầu xuất hiện trở lại tại nhiều tuyến phố trung tâm tại thủ đô Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt.

Tiêm rãnh cười – Xu hướng nội khoa tương lai tại phòng khám Linh Anh
Doanh nghiệp

Tiêm rãnh cười – Xu hướng nội khoa tương lai tại phòng khám Linh Anh

Doanh nghiệp

Với mong muốn khôi phục sự trẻ trung, rạng rỡ cho khuôn mặt mà không cần can thiệp dao kéo, phương pháp tiêm rãnh cười đang trở thành lựa chọn nội khoa thẩm mỹ hàng đầu tại Phòng khám Thẩm mỹ Linh Anh.

Deadline có thể cháy, nhưng tinh thần phải “Không Độ”: Công thức “giải nhiệt” của Gen Z
Doanh nghiệp

Deadline có thể cháy, nhưng tinh thần phải “Không Độ”: Công thức “giải nhiệt” của Gen Z

Doanh nghiệp

Sài Gòn, 5h30 sáng. Tiếng báo thức vang lên như cuộc gọi khẩn từ “Deadline Department”. Màn hình laptop sáng rực với tin nhắn, email, task đỏ lòe. Thế Hiển, coder 27 tuổi, cảm thấy mình như mắc kẹt trong guồng quay công việc không điểm dừng.

Tuyên Quang: Di dời gần 290 học sinh bán trú ra khỏi vùng thiên tai
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Di dời gần 290 học sinh bán trú ra khỏi vùng thiên tai

Tuyên Quang thi đua yêu nước

UBND xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức di dời toàn bộ 285 học sinh bán trú Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Nấm Dẩn đến các điểm lưu trú tạm để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở do thiên tai.

Cần kho dự trữ “phương tiện đặc chủng” cho vùng lũ, không để “người dân đi trước, Nhà nước chạy theo”
Kinh tế

Cần kho dự trữ “phương tiện đặc chủng” cho vùng lũ, không để “người dân đi trước, Nhà nước chạy theo”

Kinh tế

Bàn về dự thảo Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đã đưa những trận lũ lịch sử ở miền Trung đến các vùng cô lập vì thiên tai để chỉ ra khoảng trống về phương tiện cứu hộ đặc chủng và đề xuất mở rộng “giỏ dự trữ” sang phương tiện cứu nạn, đẩy mạnh phân quyền và xã hội hóa để phản ứng nhanh hơn trước thảm họa, tránh tình trạng "người dân đi trước, Nhà nước chạy theo".

Trước thềm SEA Games 33, U22 Việt Nam xếp số 1 về... giá trị
Thể thao

Trước thềm SEA Games 33, U22 Việt Nam xếp số 1 về... giá trị

Thể thao

Với tổng giá trị đội hình ước tính gần 4 triệu Euro, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang vượt trội so với các đối thủ chính như U22 Indonesia và U22 Thái Lan, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho huy chương vàng.

Hoa hậu Kiều Duy nói gì về chuyện phân biệt đối xử tại Miss International 2025?
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Kiều Duy nói gì về chuyện phân biệt đối xử tại Miss International 2025?

Văn hóa - Giải trí

Ban tổ chức Miss International 2025 vừa đăng tải video phỏng vấn đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Cuộc trò chuyện được thực hiện ngay trong ngày đầu tiên người đẹp đến với Nhật Bản để nhập cuộc.

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi: Bộ Tài chính tính “giảm gánh” cho người làm công, mở cửa mới cho hộ kinh doanh
Kinh tế

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi: Bộ Tài chính tính “giảm gánh” cho người làm công, mở cửa mới cho hộ kinh doanh

Kinh tế

Bộ Tài chính đang đề xuất hạ mạnh các bậc thuế thu nhập cá nhân, mở rộng diện miễn thuế cho làm thêm giờ, hưu trí và chi phí y tế – giáo dục, đồng thời nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế cho hộ kinh doanh. Mức đề xuất tại bậc thu nhập 30 và 60 triệu đồng đang là 15%, 25%, Bộ Tài chính nghiên cứu hạ xuống 10%, 20% để đồng đều các mức thuế suất của Biểu thuế.

Cử tri phản ánh cấp xã quá tải, thủ tục rườm rà, Sở Nội vụ TP.HCM lên tiếng giải trình
Chuyển động Sài Gòn

Cử tri phản ánh cấp xã quá tải, thủ tục rườm rà, Sở Nội vụ TP.HCM lên tiếng giải trình

Chuyển động Sài Gòn

Trước nhiều phản ánh của cử tri về tình trạng quá tải ở cấp xã và thủ tục hành chính còn rườm rà, Sở Nội vụ TP.HCM vừa có văn bản giải trình, nêu rõ hàng loạt giải pháp khắc phục ngay trong thời gian tới.

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?
Nhà nông

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Nhà nông

Giá gạo trên thị trường thế giới tiếp tục giảm do tình trạng dư cung toàn cầu và sản lượng lúa gạo đạt mức cao kỷ lục, giá gạo của Thái Lan lại đang tăng cao, trong bối cảnh Philippines-quốc gia mua gạo lớn nhất Đông Nam Á cấm nhập khẩu, vì sao vậy?

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

4

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

5

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?