Vừa hồi sức vừa truyền hóa chất cứu thiếu niên 17 tuổi bị u não lan tràn dẫn đến hôn mê

Tin từ Bệnh viện K cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công người bệnh 17 tuổi, bị u não lan tràn dẫn đến hôn mê.

Bệnh nhân là em Lý Văn D. (17 tuổi, Tuyên Quang) nhập bệnh viện K trong tình trạng hôn mê, khối u não ở vùng tuyến tùng phát triển lan tràn quanh não thất, gây ứ nước não. Gia đình đưa người bệnh đến bệnh viện K với tâm trạng còn nước còn tát.

Các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, xạ trị, hóa trị, hồi sức của bệnh viện K đã hội chẩn và nhận định đây là ca bệnh khó, có thể tử vong do bệnh đã tiến triển lan tràn.

Người bệnh được tiến hành phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất xuống ổ bụng để giải quyết tình trạng ứ nước não thất, xét nghiệm các chất chỉ điểm ung thư trong dịch não tủy cho thấy người bệnh bị u tế bào mầm nội sọ.

Chỉ sau 10 ngày điều trị hóa chất đợt 1, em D. đã có thể bỏ máy thở, chủ động ăn uống (Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh BVCC)

Sau phẫu thuật 1 ngày, người bệnh vẫn hôn mê do khối u lan tràn trong não. Các bác sĩ đã quyết định vừa hồi sức vừa điều trị hóa chất cho người bệnh. Đây là một thách thức lớn với các bác sĩ do tình trạng người bệnh đang ở hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu chờ sau mổ ổn định mới điều trị hóa chất thì tình trạng khối u có thể tiến triển rộng hơn.

Chỉ sau 10 ngày điều trị hóa chất đợt 1, em D. đã có thể bỏ máy thở, chủ động ăn uống, đi lại và không còn yếu mệt như thời gian đầu mới nhập viện, đây là một bước tiến triển mà gia đình người bệnh gọi là phép màu ngoài mong đợi.

Theo bác sĩ Hoàng Thu Trang, Phó trưởng Khoa Nội Nhi, Bệnh viện K, trường hợp của bệnh nhi D. là ca bệnh đặc biệt về mức độ tiến triển của khối u tế bào mầm trong não.

Bệnh nhân sẽ tiếp tục hóa xạ trị theo phác đồ chuẩn để đạt hiệu quả tối ưu và giảm nguy cơ tái phát.

PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K chia sẻ , thách thức lớn nhất của ca bệnh này là phải tiến hành cấp cứu tình trạng ứ nước, nhanh chóng chẩn đoán bệnh, và điều trị hóa chất song song với hồi sức người bệnh.

Đây là sự phối hợp nhịp nhàng của các bác sĩ chuyên khoa ung bướu thần kinh bệnh viện K. Việc em D. tỉnh lại sau 19 ngày là dấu hiệu tốt, cho thấy điều trị cấp cứu, hồi sức được thực hiện kịp thời và hiệu quả.

Bệnh nhân mắc ung thư tế bào mầm nội sọ, là bệnh hiếm gặp, chiếm khoảng 1-3% các tổn thương nội sọ ở trẻ em và phổ biến hơn ở nam giới. (Gia đình chăm sóc cho bệnh nhân. Ảnh BVCC)

”Ung thư tế bào mầm nội sọ là bệnh hiếm gặp, chiếm khoảng 1-3% các tổn thương nội sọ ở trẻ em và phổ biến hơn ở nam giới. Nguyên nhân chính xác gây ra khối u này chưa được xác định rõ, nhưng chúng xuất phát từ các tế bào mầm di chuyển bất thường trong quá trình phát triển phôi thai, thường tập trung ở vùng tuyến tùng, trên yên hoặc đồi thị.

Đây là khối u đáp ứng tốt với hóa chất và xạ trị; tỷ lệ sống sót của u tế bào mầm nội sọ sau hóa xạ trị có thể từ 70% đến 80% trong 10 năm, tỷ lệ này phụ thuộc nhiều vào loại u, giai đoạn bệnh và các yếu tố cá nhân của bệnh nhân", PGS Liên cho biết thêm.

