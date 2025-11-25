Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 25/11/2025 18:45 GMT+7

Vườn sai trái ngọt ở Khánh Hòa nay tan tác, dập vùi, nông dân quặn lòng mà khóc không thành tiếng, đến khổ!

Công Tâm Thứ ba, ngày 25/11/2025 18:45 GMT+7
Vườn sai trái ngọt ở Khánh Hòa tan tác, dập vùi, nông dân quặn lòng mà khóc không thành tiếng, đến khổ! Trận mưa lũ lịch sử tại Khánh Hòa đã làm cho nhiều diện hoa màu, cây ăn quả của các hộ nông dân trên địa bàn bị thiệt hại nặng, thậm chí nhiều vườn cây trồng héo úa rồi chết dần.
Theo ghi nhận của PV, mưa lũ kéo dài những ngày qua làm nhiều diện tích hoa màu của các hộ nông dân trên địa bàn xã Diên Điền, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại nặng nề.

Video: Nhiều diện tích hoa màu ở Khánh Hòa bị thiệt hại nặng

Tại các vườn rau xanh tươi tốt ngò gai Diên Điền và vùng trồng hoa màu nổi tiếng Đắc Lộc, phường Bắc Nha Trang ngày nào giờ đây đã tan hoang. Do nước lũ ngâm nhiều ngày một số vườn bị héo úa, thậm chí chết dần chết mòn.

Nước lũ lên nhanh cuốn trôi cây đu đủ của các hộ dân tại phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Bà Huỳnh Thị Thoa (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) xót xa nói: "Chỉ trong vài ngày, nước dâng cao đã cuốn trôi, nhấn chìm biết bao công sức, mồ hôi nước mắt mà gia đình tôi đã đổ xuống đồng ruộng. Hơn 4 sào rau màu đang trong giai đoạn thu hoạch hoặc chuẩn bị cho vụ mới đã bị ngập úng, hư hại hoàn toàn.

Hàng trăm cây đu đủ đang cho quả của các hộ dân Khánh Hòa bị ngập úng kéo dài rồi chết, nông dân mất trắng. Ảnh: C.T

Bà Huỳnh Thị Thoa cho biết thêm, với 4 sào này trước đây gia đình bình quân thu nhập từ 400.000 - 500.000 đồng/ngày, giờ đây nước nhấn chìm đã làm cho gia đình mất trắng, cuộc sống khó khăn nay lại chồng chất khó khăn hơn. Mất đi vụ này gia đình không còn vốn để tái sản xuất.

Đám bắp của người nông dân Khánh Hòa đang chuẩn bị cho ra quả giờ đây nằm bẹp sát đất do mưa lũ. Ảnh: C.T

Ngồi nhặt lại những cây rau còn sót lại bà Thoa bùi ngùi nói, toàn bộ đám rau tươi tốt mới chăm mấy ngày trước giờ đã tan hoang, đầy bùn đất và hơn 200 cây đu đủ đang cho thu hoạch bị héo úa, trái rụng dần.

Ông Nguyễn Minh (xã Diên Điền, Khánh Hòa) cho biết: "Bước chân run rẩy ra thăm đồng, lòng tôi thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng tan hoang trước mắt. Cánh đồng rau ngò gai mà tôi chăm chút suốt mấy tháng trời, giờ đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước đục. Những ngò gai thối rữa, trôi nổi lềnh bềnh như vô hồn. Đó không chỉ là cây trồng, đó là mồ hôi và tất cả chỉ trong chớp mắt đã bị dòng nước lạnh lùng cuốn trôi đi hết".

Đám ngò gai của nông dân Khánh Hòa bị nhấn chìm, đầy bùn đất do mưa lũ. Ảnh: C.T

Theo ông Nguyễn Minh, phải mất bao lâu nữa mới có thể gượng dậy, làm lại từ đầu được đây. Chỉ tay vào ruộng ngò gai ông Minh liên tục có tiếng thở dài nặng trĩu giữa mênh mông bùn lầy, không còn vốn, lấy đâu ra giống mà trồng lại.

Theo báo cáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, tính đến 9h ngày 25/11, mưa lũ trên địa bàn Khánh Hòa đã làm thiệt hại 16.321 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại. Các tuyến quốc lộ 27B, 27C, 27, 26, 26B và nhiều tuyến tỉnh lộ xảy ra sạt lở, gây ách tắc cục bộ. Các công trình thủy lợi bị hư hỏng ở nhiều điểm, trong đó hồ nước ngọt và tuyến đê bờ bắc sông Cái Phan Rang bị xói lở, sụp đổ. Hơn 30.655 hộ dân bị ngập sâu từ 1m đến 3m.

Philippines quay lại "chợ gạo" khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn các nguồn tin thị trường, cho biết Philippines đang quay trở lại thị trường gạo khu vực, đẩy mạnh "rốt ráo" chào mua gạo cho các lô hàng giao tháng 1/2026, sau khi lệnh cấm nhập khẩu gạo được áp đặt từ tháng 9 được gia hạn đến hết tháng 12 năm nay. Gạo Việt Nam xuất khẩu đang đứng trước cơ hội mới?

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Nhà nông
Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

Nhà nông
GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Nhà nông
Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Nhà nông
Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

