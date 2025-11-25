Vườn sai trái ngọt ở Khánh Hòa nay tan tác, dập vùi, nông dân quặn lòng mà khóc không thành tiếng, đến khổ!

Sẽ phân bổ hạn ngạch carbon miễn phí cho khoảng 150 doanh nghiệp nhóm ngành phát thải lớn trong giai đoạn thí điểm
Thông tin về lộ trình phát triển thị trường carbon này đã được Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ tại Tọa đàm Chính sách với chủ đề “Định hướng Thị trường Carbon Toàn cầu và Việt Nam: Những nhận định sau COP30 và Hướng đi tiếp theo”. Dự kiến giai đoạn 2025-2028 sẽ là giai đoạn Việt Nam chuẩn bị và thí điểm sàn giao dịch carbon trong nước, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của thị trường carbon.