Xã nông thôn mới An Giang có sức bật mới từ sau khi sáp nhập

Ông Bùi Quốc Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang cho biết: Những lợi thế có được từ sự sáp nhập đang tạo ra sức bật mạnh mẽ cho xã Tân Hiệp. Trước khi sáp nhập, mỗi đơn vị hành chính cũ đã có những thành tựu nổi bật: Thị trấn Tân Hiệp là đô thị loại 5 đang định hình lên đô thị loại IV, xã Tân Hiệp B đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024, xã Thạnh Đông và xã Thạnh Đông B sắp hoàn thành mục tiêu nông thôn mới nâng cao.

Xã Tân Hiệp , tỉnh An Giang đang nỗ lực phát huy tiềm năng, thế mạnh để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Hồng Cẩm

Việc hợp nhất này đã tạo nên một nền tảng vững chắc, giúp Tân Hiệp đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao ngay sau khi sáp nhập.

Nhờ nền tảng sẵn có, xã Tân Hiệp đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường giao thông đạt trên 98%, với 100% các tuyến đường ô tô liên xã được kết nối. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,44% (72 hộ), hộ cận nghèo còn 1,17% (278 hộ), và hộ nghèo đa chiều còn 2,14% (350 hộ), đạt so với kế hoạch đề ra. Đời sống người dân được nâng cao rõ rệt với thu nhập bình quân đầu người đạt trên 72 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,38% và 90% hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa...

Bên cạnh đó, xã Tân Hiệp còn có 8 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 23 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Những con số ấn tượng này là minh chứng cho sự phát triển đồng bộ và bền vững của xã.

Kinh tế nông nghiệp, 1 chìa khóa mở cửa xã nông thôn mới nâng cao

Theo ông Bùi Quốc Duy, thế mạnh lớn nhất của Tân Hiệp là sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 12.249 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó 10.751ha sản xuất lúa chất lượng cao theo mô hình cánh đồng lớn và 9.127 ha tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp. Nông dân sản xuất lúa 3 vụ với các giống lúa: Đài Thơm, jasmin, OM,…

Thế mạnh lớn nhất của Tân Hiệp, tỉnh An Giang là sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hồng Cẩm

Nhờ liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, sản phẩm lúa gạo của bà con luôn được đảm bảo đầu ra ổn định, mang lại lợi nhuận cao (khoảng trên 30% trên mỗi ha).

Nhờ liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, sản phẩm lúa gạo của bà con luôn được đảm bảo đầu ra ổn định, mang lại lợi nhuận cao (khoảng trên 30% trên mỗi ha).

Một trong những mô hình hiệu quả là HTX Nông nghiệp Tân An, được thành lập từ năm 2012, với 50 thành viên, canh tác 146 ha lúa chất lượng cao.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc HTX chia sẻ: "HTX đã liên kết cung ứng các dịch vụ làm đất, gieo sạ, thu hoạch và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho thành viên. Một năm HTX sản xuất 3 vụ lúa, nhờ đó, bà con giảm đáng kể chi phí sản xuất, yên tâm canh tác. Đặc biệt, các năm qua HTX liên tục liên kết với các doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Lộc Trời, Viện cây ăn quả miền Nam, Công ty XNK Ngọc Tài… tạo đầu ra ổn định".

Trong 6 tháng đầu năm 2025, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và thủy sản của xã ước đạt 2.878 tỷ đồng (tăng 4,33% so với cùng kỳ). Diện tích gieo sạ hai vụ đông xuân và hè thu đạt 100% với 12.429 ha mỗi vụ, sản lượng lương thực đạt 179.000 tấn.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân An thăm trạm bơm tập trung của HTX. Ảnh: Hồng Cẩm

Bứt tốc về đích nông thôn mới nâng cao sớm nhất

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND xã cũng chỉ ra những thách thức sau khi sáp nhập thành xã mới. Đó là sự chênh lệch trong tiêu chí nông thôn mới giữa các đơn vị cũ, đặc biệt là một số tuyến đường giao thông nhánh cần được nâng cấp trong khi kinh phí còn hạn hẹp, ý thức về bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, nhất là xử lý phụ phế phẩm, chất thải sau sản xuất và chăn nuôi...

Trước những khó khăn này, Đảng bộ xã Tân Hiệp đã đề ra nghị quyết phấn đấu đến năm 2029 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tuy nhiên, ông Duy cũng cho biết thêm: “Định hướng năm 2029 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là để phấn đấu, nhưng với nền tảng hiện tại, chúng tôi sẽ phấn đấu đưa xã Tân Hiệp mới về đích nông thôn mới nâng cao sớm nhất có thể”.

Một tuyến đường nông thôn mới ấp Tân An, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, thông thoáng, sạch đẹp, có đèn đường thắp sáng, camera an ninh... Ảnh: Hồng Cẩm

Theo kế hoạch các tháng cuối năm 2025, xã Tân Hiệp sẽ thành lập mới Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã sau khi sáp nhập. Rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, đăng ký bán hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử đối với các sản phẩm OCOP.

Xã tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phân bổ năm 2025, rà soát lập danh mục đầu tư công trình phục vụ, đảm bảo đạt các tiêu chí nông thôn mới năm 2026.

Tiếp tục phối hợp với các ngành thanh, kiểm tra môi trường trên địa bàn xã, giám sát thu gom rác, chấn chỉnh công tác thu gom rác thải trên địa bàn.

Bên cạnh, trong thời gian tới xã sẽ rà soát tiêu chí số 1 về quy hoạch, mời đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch trung tâm xã, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với không gian phát triển mới.

Với nền tảng vững chắc hiện tại, lãnh đạo xã Tân Hiệp tin tưởng rằng Tân Hiệp sẽ về đích sớm hơn mục tiêu đã đề ra.