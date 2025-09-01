Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Xã hội
Thứ hai, ngày 01/09/2025 15:00 GMT+7

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

+ aA -
Nam Khánh (Theo TMZ) Thứ hai, ngày 01/09/2025 15:00 GMT+7
Từng là người đàn ông xăm mình nhiều nhất tại Brazil, Leandro de Souza đang trải qua hành trình xóa bỏ toàn bộ hình xăm trên cơ thể để làm lại cuộc đời.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Leandro de Souza xóa bỏ 170 hình xăm sau 20 năm, tìm lại cuộc sống bình thường

Leandro de Souza, 36 tuổi, đến từ bang Rio Grande do Sul, từng nổi tiếng khắp Brazil với danh hiệu người có nhiều hình xăm nhất nước này. Bắt đầu xăm từ năm 13 tuổi, anh đã phủ mực kín 95% cơ thể với khoảng 170 hình xăm, lấy cảm hứng từ các ban nhạc rock như Nirvana, Guns N’ Roses và Metallica. Gương mặt, cổ, tay, chân của anh đều bị bao phủ bởi lớp mực dày đặc, trở thành một “bộ sưu tập sống” khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn.

Tuy nhiên, sự lựa chọn đó đã khiến Leandro de Souza đánh mất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Anh từng chia sẻ với báo O Globo rằng, ngoại hình dị biệt khiến anh không tìm được việc làm ổn định và có thời điểm phải sống trong nhà tạm. “Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì trò lạ trong rạp xiếc. Xăm hình không còn khiến tôi thấy thoải mái. Nó không mang lại điều gì tốt đẹp”, anh nói.

Từng là người đàn ông xăm mình nhiều nhất tại Brazil, Leandro de Souza đang trải qua hành trình xóa bỏ toàn bộ hình xăm trên cơ thể để làm lại cuộc đời. TMZ.

Khoảng hai năm trước, sau khi trải qua biến cố hôn nhân và nghiện ngập, Leandro de Souza gặp một phụ nữ truyền đạo tại trung tâm cai nghiện. Cuộc gặp đó đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của anh. Anh quyết định theo đạo Tin Lành và dần từ bỏ mối liên hệ với hình xăm. Từ năm 2022, anh bắt đầu ghi lại hành trình xóa xăm bằng laser trên trang cá nhân Instagram, với mong muốn tái hòa nhập cộng đồng và tìm lại cuộc sống bình thường.

Ngày 28/08, anh công khai hình ảnh cận mặt sau ca xóa xăm thứ năm, thực hiện miễn phí tại Hello Tattoo, một studio ở São Paulo. Đại diện nơi này cho biết họ hỗ trợ Leandro de Souza không chỉ vì lý do thẩm mỹ mà còn bởi nỗ lực thay đổi bản thân của anh. “Hình xăm không định nghĩa nhân cách một con người. Việc xóa bỏ chúng chỉ phản ánh một sự thay đổi lớn hơn bên trong”, họ chia sẻ.

Leandro de Souza tiết lộ rằng quá trình xóa toàn bộ hình xăm có thể cần tới tám buổi trị liệu. Mỗi lần điều trị đều khiến anh đau đớn, dù đã được gây tê. “Tôi phải chịu ba loại laser: một loại để xóa mực, một laser CO2 để trẻ hóa da, tránh để lại vết thâm, và một loại giúp khóa da lại. Đau đớn là điều không tránh khỏi, nhưng đó là cái giá tôi phải trả cho những gì từng làm trong quá khứ”, anh nói.

Trước đây, Leandro de Souza làm nghề thợ xăm nên toàn bộ hình xăm trên mặt đều miễn phí, thậm chí còn được trả thêm tiền để làm mẫu quảng cáo. Nhưng giờ đây, anh lại phải chấp nhận những cơn đau và rủi ro từ laser để loại bỏ những dấu vết từng được xem là niềm tự hào.

Sau những buổi xóa xăm, Leandro de Souza thường phải chườm đá, bôi thuốc mỡ và kết hợp tập luyện thể chất để hỗ trợ phục hồi da. Anh cho biết quá trình này không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn là thử thách lớn về tinh thần. “Xóa một hình nhỏ trên ngón tay đã đau, huống chi là toàn bộ gương mặt. Nhưng tôi vẫn chọn làm vì tin rằng bản thân cần thay đổi để sống có trách nhiệm hơn,” anh chia sẻ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

"Mỹ nhân bán rau" gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già

Li Fugui, cô gái 27 tuổi tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), được cộng đồng mạng gọi là “người đẹp bán rau".

Mẹ 3 con sáng tạo cắt tỉa dưa hấu thành cờ Tổ quốc tặng khối diễu binh, diễu hành A80

Xã hội
Mẹ 3 con sáng tạo cắt tỉa dưa hấu thành cờ Tổ quốc tặng khối diễu binh, diễu hành A80

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Rất nhân văn, thiết thực" (Bài 1)

Xã hội
Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Rất nhân văn, thiết thực' (Bài 1)

Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị

Xã hội
Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị

Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu

Xã hội
Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu

Đọc thêm

'Cậu ấm Bắc Kinh' cưới bạn gái kém 20 tuổi
Văn hóa - Giải trí

"Cậu ấm Bắc Kinh" cưới bạn gái kém 20 tuổi

Văn hóa - Giải trí

Uông Vũ xác nhận đã kết hôn với Thôi Xán, bạn gái kém 20 tuổi, đồng thời lên tiếng phủ nhận danh xưng “cậu ấm Bắc Kinh” gắn với ông nhiều năm.

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu
Xã hội

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Xã hội

Jennifer Donnelly đã dành 10 năm làm mai mối cho những người giàu nhất nước Mỹ, với mức phí có thể lên tới 500.000 USD cho mỗi cuộc tìm kiếm bạn đời.

Bất ngờ xu hướng đảo chiều ở Ukraine: Đại đa số dân chúng ủng hộ hòa đàm với Nga
Thế giới

Bất ngờ xu hướng đảo chiều ở Ukraine: Đại đa số dân chúng ủng hộ hòa đàm với Nga

Thế giới

Tại Ukraine, 82% người được hỏi ủng hộ việc tiến hành đàm phán, trong khi chỉ 11% muốn tiếp tục chiến tranh - theo kết quả trong báo cáo tháng 8 của nhóm Rating.

Góc nhìn pháp lý vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 400 tỷ đồng
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 400 tỷ đồng

Bạn đọc

Theo luật sư, không phụ thuộc vào số tiền dùng để cá độ mà chỉ cần có hành vi cá độ ăn tiền sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bức xúc cảnh tài xế để trẻ em đứng thò đầu lên cửa sổ trời khi đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết
Tin tức

Bức xúc cảnh tài xế để trẻ em đứng thò đầu lên cửa sổ trời khi đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Tin tức

Ngày 1/9, nguồn tin cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã nắm bắt thông tin về đoạn clip đăng cảnh một ô tô đang chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết để trẻ em đứng thò đầu qua cửa sổ trời gây bức xúc nhiều người...

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về chất lượng dầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy hàng trăm xe máy
Tin tức

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về chất lượng dầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy hàng trăm xe máy

Tin tức

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua đánh giá sơ bộ sau vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hồng Hà, Hà Nội) cho thấy, bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc, tại trụ T2 có hiện tượng bong tróc bê tông bảo vệ, một số vị trí lộ cốt thép.

Tòa thành cổ khổng lồ ở Thanh Hóa này, cứ mỗi lần đào khảo cổ, lại phát lộ thêm điều bí ẩn, đó là thành cổ nào?
Nhà nông

Tòa thành cổ khổng lồ ở Thanh Hóa này, cứ mỗi lần đào khảo cổ, lại phát lộ thêm điều bí ẩn, đó là thành cổ nào?

Nhà nông

Xã Tây Đô hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến và Vĩnh Long (của huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Về Tây Đô, chắc chắn không thể bỏ qua việc tham quan, khám phá Thành Nhà Hồ - một công trình kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam và có giá trị, độc đáo nhất còn lại ở Đông Nam Á.

Dòng người nườm nượp, có người vượt hàng trăm km, tìm về Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9
Media

Dòng người nườm nượp, có người vượt hàng trăm km, tìm về Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9

Media

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh, thành đã đưa gia đình, con em tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Không chỉ là chuyến đi chơi dịp lễ, đây còn là dịp để các thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử, hun đúc niềm tự hào dân tộc.

Không phải Gia Cát Lượng, ai là người Chu Du khuyên Tôn Quyền phải diệt trừ?
Đông Tây - Kim Cổ

Không phải Gia Cát Lượng, ai là người Chu Du khuyên Tôn Quyền phải diệt trừ?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Du là một đại danh tướng của nhà Đông Ngô, ông được miêu tả là một người tài mạo song toàn, văn thao võ lược, một nhân tài hiếm có.

Một hồ nước ngọt ở Đồng Nai rộng 300ha, cách TPHCM khoảng 150km, cảnh sắc thế nào mà người ta đang lên xem?
Nhà nông

Một hồ nước ngọt ở Đồng Nai rộng 300ha, cách TPHCM khoảng 150km, cảnh sắc thế nào mà người ta đang lên xem?

Nhà nông

Hồ Đa Tôn, một hồ nước ngọt, rộng khoảng 300ha, thuộc xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cách TPHCM khoảng 150km, đang trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người dân địa phương và du khách gần xa.

Tình trạng đáng lo ngại của Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển
Văn hóa - Giải trí

Tình trạng đáng lo ngại của Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, nghệ sĩ Phương Dung cùng nghệ sĩ Phi Phụng đã đến thăm Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển bị ung thư phổi tại nhà riêng .

Ấm áp nghĩa tình: Hà Nội chào mừng Đoàn đại biểu Đà Nẵng dự Đại lễ A80
Tin tức

Ấm áp nghĩa tình: Hà Nội chào mừng Đoàn đại biểu Đà Nẵng dự Đại lễ A80

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa đón Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng ra tham dự Đại lễ A80. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, để lại nhiều xúc động trong lòng đại biểu và người dân.

Bất ngờ luôn, đây là cách bán hàng ở Vĩnh Long khiến nông sản, đặc sản 'cháy hàng'
Nhà nông

Bất ngờ luôn, đây là cách bán hàng ở Vĩnh Long khiến nông sản, đặc sản "cháy hàng"

Nhà nông

“Tuần lễ vươn mình nông sản Vĩnh Long- Tận dụng hạ tầng, nâng tầm OCOP” không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về sản lượng tiêu thụ, mà còn cho thấy tiềm năng của kênh bán hàng trực tuyến trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng mua sắm online.

Con đặc sản bình dân này nuôi dày đặc, một nông dân Cần Thơ bắt bán 10 tấn, giá 90.000 đồng/kg
Nhà nông

Con đặc sản bình dân này nuôi dày đặc, một nông dân Cần Thơ bắt bán 10 tấn, giá 90.000 đồng/kg

Nhà nông

Năm 2009, anh Nguyễn Thành Tân ở khu vực Bình Dương, phường Long Tuyền (TP Cần Thơ), mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi không bùn (nuôi lươn thịt và lươn sinh sản). Trải qua hơn 15 năm nghiên cứu và học hỏi, anh Tân đã gặt hái nhiều thành công từ mô hình này, với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Nóng: Động đất mạnh ở Afghanistan ít nhất 250 người thiệt mạng, hơn 500 người khác bị thương
Thế giới

Nóng: Động đất mạnh ở Afghanistan ít nhất 250 người thiệt mạng, hơn 500 người khác bị thương

Thế giới

Ít nhất 250 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương do trận động đất ở Afghanistan xảy ra lúc nửa đêm 1/9, NBC đưa tin, dẫn lời các nhà chức trách.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản ở Hải Phòng 8 tháng năm 2025 đạt 129.260 tấn, tăng hơn 6,4%
Nhà nông

Sản lượng nuôi trồng thủy sản ở Hải Phòng 8 tháng năm 2025 đạt 129.260 tấn, tăng hơn 6,4%

Nhà nông

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, 8 tháng năm 2025, sản lượng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đạt 129.260 tấn, tăng hơn 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố có các loại giống vật nuôi chủ lực như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá rô phi đơn tính, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá vược, tôm sú, cua, cá song, cá chim vây vàng…) để cung ứng cho khu du lịch và phục vụ nhu cầu tiêu dùng...

Khách du lịch nườm nượp đổ về Vũng Tàu dịp lễ 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Khách du lịch nườm nượp đổ về Vũng Tàu dịp lễ 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Công viên Bãi Sau (TP.HCM) vừa hoàn thành với nhiều không gian đẹp để check-in, đa dạng các chương trình văn hóa - nghệ thuật - ẩm thực… đã khiến cho lượng khách du lịch đổ về Vũng Tàu dịp lễ Quốc khánh 2/9 tăng đột biến.

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh – Giám đốc âm nhạc đại lễ A80 sáng 2/9: “Tôi đã phải giải nhiều bài toán khó”
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh – Giám đốc âm nhạc đại lễ A80 sáng 2/9: “Tôi đã phải giải nhiều bài toán khó”

Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh là người được mời đảm trách phần âm nhạc của concert “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tối 1/9 và đại lễ A80 sáng 2/9.

Mưa tầm tã, dòng người che ô bám trụ ở vỉa hè chờ xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9
Tin tức

LIVE
Mưa tầm tã, dòng người che ô bám trụ ở vỉa hè chờ xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Tin tức

Khoảng 14h00, khu vực trung tâm TP Hà Nội có mưa lớn, hàng nghìn người dân vẫn kiên nhẫn ngồi chờ ở vỉa hè.

Đã rõ những thay đổi trong kế hoạch của Đức về Ukraine
Thế giới

Đã rõ những thay đổi trong kế hoạch của Đức về Ukraine

Thế giới

Tờ Bild đưa tin hôm Chủ Nhật, trích dẫn nguồn tin chính phủ, rằng Berlin đã gác lại kế hoạch triển khai binh lính Đức tới Ukraine trong trường hợp ngừng bắn.

Trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà nhập khẩu toàn cầu, giá một loại hạt của Việt Nam tăng sốc 50%, đạt 5.662 USD/tấn
Nhà nông

Trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà nhập khẩu toàn cầu, giá một loại hạt của Việt Nam tăng sốc 50%, đạt 5.662 USD/tấn

Nhà nông

Giá cà phê của Việt Nam những ngày qua tiếp tục tăng mạnh, chưa có dấu hiệu dừng lại do nguồn cung khan hiếm. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, cà phê Robusta của Việt Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên với cả nhà nhập khẩu và người tiêu dùng nhờ mức giá cạnh tranh.

Nghị quyết 71: Bước đột phá khi nâng phụ cấp giáo viên lên tới 100%
Xã hội

Nghị quyết 71: Bước đột phá khi nâng phụ cấp giáo viên lên tới 100%

Xã hội

Nghị quyết 71 ra đời được giáo viên, chuyên gia đánh giá cao, là một trong những tin vui của ngành Giáo dục trước thềm năm học mới.

CLB Công an TP.HCM “chi viện” cho CLB TP.HCM
Thể thao

CLB Công an TP.HCM “chi viện” cho CLB TP.HCM

Thể thao

Không được trọng dụng nhiều ở mùa giải vừa qua trong màu áo Hà Nội FC khi chỉ ra sân vỏn vẹn 3 trận, Chu Văn Kiên buộc lòng phải nói lời chia tay đội bóng thủ đô. Rất nhanh sau đó, hậu vệ 28 tuổi này đạt thoả thuận gia nhập CLB Công an TP.HCM và giờ đây được đổi bóng này đưa tới khoác áo CLB TP.HCM theo dạng cho mượn.

“Thiên đường” OCOP với hơn 350 sản phẩm ngay trung tâm tỉnh An Giang đưa nông sản vươn xa
Nhà nông

“Thiên đường” OCOP với hơn 350 sản phẩm ngay trung tâm tỉnh An Giang đưa nông sản vươn xa

Nhà nông

Giữa trung tâm tỉnh An Giang, một "thiên đường" nông sản đã mở ra, không chỉ là nơi mua sắm mà còn là cầu nối vững chắc giữa người nông dân với thị trường theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Trọn 24 giờ Hà Nội ngày 2/9: Ăn - chơi - xem lễ hội không thiếu một khoảnh khắc
Xã hội

Trọn 24 giờ Hà Nội ngày 2/9: Ăn - chơi - xem lễ hội không thiếu một khoảnh khắc

Xã hội

Trong 24 giờ đặc biệt này, Thủ đô không chỉ mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc trang nghiêm, hào hùng của lễ diễu binh buổi sáng, mà còn kéo dài với chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực và lễ hội cho đến tận đêm khuya.

Hôn thê của Ronaldo bị chỉ trích vì khoe nhẫn cưới tại LHP Venice
Văn hóa - Giải trí

Hôn thê của Ronaldo bị chỉ trích vì khoe nhẫn cưới tại LHP Venice

Văn hóa - Giải trí

Tối 31/8, Georgina Rodriguez gây tranh cãi khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Venice với màn tạo dáng liên tục khoe nhẫn cưới, khiến nhiều khán giả cho rằng cô phô trương và thiếu tinh tế.

Mừng 80 năm Quốc Khánh, Vinamilk tiếp thêm dinh dưỡng cho các lực lượng diễu binh, diễu hành và người dân tại đại lễ
Doanh nghiệp

Mừng 80 năm Quốc Khánh, Vinamilk tiếp thêm dinh dưỡng cho các lực lượng diễu binh, diễu hành và người dân tại đại lễ

Doanh nghiệp

Hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vinamilk – thương hiệu sữa quốc dân – đã vinh dự đồng hành cùng hàng chục nghìn chiến sĩ và người dân trong sự kiện trọng đại của đất nước. Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng, như một lời tri ân nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa gửi đến những trái tim cùng hướng về Tổ quốc trong ngày hội non sông.

Nhiệm vụ đặc biệt của 72 chiến sĩ Tiêu binh danh dự dịp Đại lễ 2/9
Tin tức

Nhiệm vụ đặc biệt của 72 chiến sĩ Tiêu binh danh dự dịp Đại lễ 2/9

Tin tức

Được lựa chọn kỹ lưỡng từ phẩm chất chính trị đến quân dung, hình thể cũng như chiều cao, 72 chiến sĩ trong Đội Tiêu binh danh dự sau đó luyện tập bất chấp nắng, mưa trong 3 tháng liền để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong dịp Đại lễ ngày 2/9.

Liều trồng cây ra quả to mọng trên đất cằn sỏi đá, một nông dân Lạng Sơn có của ăn của để
Nhà nông

Liều trồng cây ra quả to mọng trên đất cằn sỏi đá, một nông dân Lạng Sơn có của ăn của để

Nhà nông

Thôn Hét, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn qua các vườn trồng thanh long với hàng trăm cột bê tông thẳng tắp. Những cây thanh long đang vươn mình xanh tốt của Hoàng Thúy Đào cho thu nhập tốt...

Tin đọc nhiều

1

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

2

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

3

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

4

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

5

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”