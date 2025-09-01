Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Leandro de Souza xóa bỏ 170 hình xăm sau 20 năm, tìm lại cuộc sống bình thường

Leandro de Souza, 36 tuổi, đến từ bang Rio Grande do Sul, từng nổi tiếng khắp Brazil với danh hiệu người có nhiều hình xăm nhất nước này. Bắt đầu xăm từ năm 13 tuổi, anh đã phủ mực kín 95% cơ thể với khoảng 170 hình xăm, lấy cảm hứng từ các ban nhạc rock như Nirvana, Guns N’ Roses và Metallica. Gương mặt, cổ, tay, chân của anh đều bị bao phủ bởi lớp mực dày đặc, trở thành một “bộ sưu tập sống” khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn.

Tuy nhiên, sự lựa chọn đó đã khiến Leandro de Souza đánh mất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Anh từng chia sẻ với báo O Globo rằng, ngoại hình dị biệt khiến anh không tìm được việc làm ổn định và có thời điểm phải sống trong nhà tạm. “Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì trò lạ trong rạp xiếc. Xăm hình không còn khiến tôi thấy thoải mái. Nó không mang lại điều gì tốt đẹp”, anh nói.



Từng là người đàn ông xăm mình nhiều nhất tại Brazil, Leandro de Souza đang trải qua hành trình xóa bỏ toàn bộ hình xăm trên cơ thể để làm lại cuộc đời. TMZ.

Khoảng hai năm trước, sau khi trải qua biến cố hôn nhân và nghiện ngập, Leandro de Souza gặp một phụ nữ truyền đạo tại trung tâm cai nghiện. Cuộc gặp đó đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của anh. Anh quyết định theo đạo Tin Lành và dần từ bỏ mối liên hệ với hình xăm. Từ năm 2022, anh bắt đầu ghi lại hành trình xóa xăm bằng laser trên trang cá nhân Instagram, với mong muốn tái hòa nhập cộng đồng và tìm lại cuộc sống bình thường.

Ngày 28/08, anh công khai hình ảnh cận mặt sau ca xóa xăm thứ năm, thực hiện miễn phí tại Hello Tattoo, một studio ở São Paulo. Đại diện nơi này cho biết họ hỗ trợ Leandro de Souza không chỉ vì lý do thẩm mỹ mà còn bởi nỗ lực thay đổi bản thân của anh. “Hình xăm không định nghĩa nhân cách một con người. Việc xóa bỏ chúng chỉ phản ánh một sự thay đổi lớn hơn bên trong”, họ chia sẻ.

Leandro de Souza tiết lộ rằng quá trình xóa toàn bộ hình xăm có thể cần tới tám buổi trị liệu. Mỗi lần điều trị đều khiến anh đau đớn, dù đã được gây tê. “Tôi phải chịu ba loại laser: một loại để xóa mực, một laser CO2 để trẻ hóa da, tránh để lại vết thâm, và một loại giúp khóa da lại. Đau đớn là điều không tránh khỏi, nhưng đó là cái giá tôi phải trả cho những gì từng làm trong quá khứ”, anh nói.

Trước đây, Leandro de Souza làm nghề thợ xăm nên toàn bộ hình xăm trên mặt đều miễn phí, thậm chí còn được trả thêm tiền để làm mẫu quảng cáo. Nhưng giờ đây, anh lại phải chấp nhận những cơn đau và rủi ro từ laser để loại bỏ những dấu vết từng được xem là niềm tự hào.

Sau những buổi xóa xăm, Leandro de Souza thường phải chườm đá, bôi thuốc mỡ và kết hợp tập luyện thể chất để hỗ trợ phục hồi da. Anh cho biết quá trình này không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn là thử thách lớn về tinh thần. “Xóa một hình nhỏ trên ngón tay đã đau, huống chi là toàn bộ gương mặt. Nhưng tôi vẫn chọn làm vì tin rằng bản thân cần thay đổi để sống có trách nhiệm hơn,” anh chia sẻ.

