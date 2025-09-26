Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố Đoàn Văn Bằng (SN 1983, quê Ninh Bình), Nguyễn Thị Trong (SN 1989), Võ Văn Giảng (SN 1986), Nguyễn Văn Trăng (SN 1991), Nguyễn Ngọc Giàu (SN 1987) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Xóa đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K

Trong đó, Bằng được xác định là đối tượng chủ mưu, các đối tượng còn lại có vai trò giúp sức.

Các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CA

Các thương hiệu bị các đối tượng làm giả. Ảnh: CA

Theo điều tra, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây tiến hành kiểm tra bãi xe thuộc công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Tài Tùng Lâm trên đường Dương Thị Mười.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại đây có 50 thùng carton chứa nhiều chai nước tẩy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Ngay sau đó, Phòng PC03 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an các địa phương mở rộng điều tra.

Kết quả, công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại cơ sở sản xuất, kho bãi liên quan, thu giữ hơn 200 thùng nước rửa toilet, nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L, hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in nhãn các thương hiệu; máy ép, dây chuyền sản xuất dùng để chiết rót dung dịch vào chai nhựa; 4 bồn chứa dung dịch để pha chế và nhiều sản phẩm nước tẩy đậm đặc.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2025 đến tháng 9/2025, Bằng đã mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng, sau đó tổ chức thuê Trong, Trăng, Giảng và Giàu cùng 1 số người khác thực hiện việc pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả.

Kết quả giám định khẳng định toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ không phải do công ty chính hãng sản xuất. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.