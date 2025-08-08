Xuyên đêm tìm kiếm ngư dân ở Đà Nẵng mất tích khi đi câu trên biển

Dùng silicon chống dột, một thanh niên bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Vừa chát xong lớp silicon chống dột thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, khi đứng dưới mái hiên, nước mưa có chứa silicon đã đổ lên người bệnh nhân, gây dị ứng nặng.
Ngày 8/8, Thiếu tá Trần Quốc Khánh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng và người dân khẩn trương tìm kiếm một ngư dân phường Quảng Phú mất tích khi đi câu trên biển.
Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 7/8, Đồn Biên phòng Tam Thanh nhận tin báo của người dân về việc 3 giờ sáng cùng ngày, ông Phan Đình Hồng (72 tuổi, khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú) đi câu bằng thuyền thúng nhưng đến chiều tối vẫn chưa vào bờ.
Đồn Biên phòng Tam Thanh lập tức triển khai một tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng tại địa phương tổ chức tìm kiếm ven bờ biển.
Đến 17 giờ, lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc thuyền thúng của ngư dân Phan Đình Hồng trôi dạt vào bờ biển thôn Long Thạnh (xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) nhưng không thấy tung tích ngư dân Hồng.
Sau khi nhận thông tin, từ 22 giờ ngày 7/8 đến sáng ngày 8/8, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã huy động 3 phương tiện cùng 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm trên biển và dọc bờ.
Hiện nay, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai với 3 tổ, 1 tổ dùng ca nô tìm kiếm trên biển; 1 tổ phối hợp lực lượng Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường Quảng Phú tìm kiếm dọc bờ; 1 tổ tìm kiếm dọc bờ biển các xã Tam Xuân, Tam Anh.
