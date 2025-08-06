Thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm

Ngày cưới tôi, mẹ chồng thì thầm bên tai một câu khiến tôi rùng mình suốt 5 năm sau
Chiều 6/8, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động thêm chó nghiệp vụ đến khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa).
Ngày 6/8, ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp tìm kiếm một nam thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn từ tối 4/8, đến nay vẫn chưa có tung tích.
Trước đó, ngày 4/8, nam thanh niên tên N.B.C (SN 2003, thường trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa). C gửi xe máy tại số 79C đường Đỗ Xuân Hợp (phường Nam Nha Trang) rồi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, ngọn núi cao gần 1.000m thuộc chiến khu Đồng Bò.
Tuy nhiên, từ 18h cùng ngày, C. bất ngờ mất liên lạc, không thấy xuống núi. Dù điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Ngày 5/8, một số người leo núi đã tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm thấy.
Đến chiều tối 5/8, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cùng lực lượng an ninh cơ sở cùng một số chuyên gia leo núi phối hợp gia đình tiếp tục tìm kiếm đến 24h nhưng chưa có kết quả.
Được biết, núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972m, địa hình dốc, nhiều khe vực và cây cối rậm rạp, cỏ tranh cao che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với những người thiếu kinh nghiệm leo núi, khám phá.
