Hải Phòng: Giang hồ lộng hành chiếm đất

(Dân Việt) Mặc dù quận Hải An (TP.Hải Phòng) có văn bản hỏa tốc thành lập tổ công tác ứng trực kiểm tra, ngăn chặn xử lý những vi phạm trên khu đất do Sư đoàn 371 quản lý nhưng giang hồ vẫn lộng hành chiếm đất của người dân.

Theo báo cáo của UBND phường Thành Tô (quận Hải An), thời gian gần đây, tình hình an ninh đô thị diễn biến phức tạp do nhiều nhóm đối tượng tổ chức đưa người vào khu đất tiếp giáp tuyến đường đang xây dựng để san lấp, quây tôn nhằm mục đích chiếm đất.

Một lô đất ở đường 7 tháng 3, nơi xảy ra tình trạng giang hồ "nhảy dù" chiếm đất.

Đặc biệt, nhiều lô đất chạy dọc tuyến đường 7/3 có mặt sau tiếp giáp với đại lộ Đông - Tây của thành phố (đang được xây dựng thuộc đơn vị Sư đoàn 371 quản lý) đã có quyết định phân lô cho cán bộ, công nhân viên quốc phòng để xây dựng nhà ở theo quy hoạch của đơn vị, nay cũng bị các nhóm người trên thâu tóm.

Điển hình, trong các ngày 15,16/8/2019, ông Bùi Văn Kiệm và Trần Thanh Hải - chủ 2 lô đất thuộc Sư đoàn 371 nằm tiếp giáp tuyến đường trên bị nhóm giang hồ do Bùi Đăng Hải (Hải “vổ”) cầm đầu đến ngăn cản, đe dọa không cho xây dựng. Khi chính quyền phường Thành Tô phối hợp với Sư đoàn 371 xuống can thiệp, nhóm này bỏ đi nhưng quay lại gặp chủ nhà, yêu cầu chi tiền cho chúng “để yên”. Các chủ nhà này phải trả tiền cho chúng.

Tiếp đó, đêm 22/8, tại lô đất 5 và 6 (diện tích 100m2/lô) nằm ven đại lộ Đông - Tây, thuộc phường Thành Tô (do Sư đoàn 371 cấp cho 2 quân nhân, sau đó 2 người này chuyển nhượng lại cho ông Cao Bắc Ninh) xuất hiện hàng chục đối tượng đến đập phá tường rào cũ, xây tường rào mới nhằm chiếm đất. Ông Ninh đã báo cáo chính quyền địa phương và tổ chức người tháo dỡ phần dựng lán, quây tôn trái phép.

Đêm 23/8, một nhóm đối tượng lại mang theo dao kiếm đến phá phần quây tôn bảo vệ đất do ông Ninh mới làm. Sáng 24/8, ông Ninh cho thợ tới dùng tôn quây lại các chỗ bị phá thì bị nhóm đối tượng do Hải “vổ” kéo tới đe dọa không cho thi công. Khi lực lượng công an đến, bọn chúng bỏ đi. Tối cùng ngày, công an rút, chúng quay lại mang theo dao kiếm đe dọa, rồi phá phần rào tôn mà ông Ninh dựng...

Trao đổi với PV Dân Việt về sự việc trên, ông Đoàn Văn Đông - Phó chủ tịch UBND phường Thành Tô cho biết: “Trước tình phức tạp tại khu đất do sư đoàn 371 quản lý, ngày 5/9 UBND quận Hải An đã có quyết định thành lập Tổ công ứng trực kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vi phạm trên khu đất trên”.

Theo quyết định của UBND quận Hải An, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND phường Thành Tô làm Tổ trưởng tổ trên, ông Phạm Xuân Qúy - Phó trưởng công an quận Hải An làm Tổ phó, cùng nhiều các ban ngành của quận Hải An là thành viên.

Nhiệm vụ của tổ công tác là phối hợp với cán bộ của Sư đoàn 371 thường xuyên kiểm tra, phát hiện ngăn chặn, lập hồ sơ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên kiểm tra nắm chắc tình hình, tổ chức điều tra, lập danh sách các đối tượng cầm đầu, đối tượng vi phạm, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an ninh trật tự…

Khi được hỏi vì sao UBND quận Hải An đã có quyết định thành lập Tổ công ứng trực, bao gồm cả công an và chính quyền nhưng nhóm giang hồ vẫn lộng hành, ông Đoàn Văn Đông - Phó chủ tịch UBND phường Thành Tô chia sẻ: “Các đối tượng cầm dao kiếm đi nghênh ngang ở đường nhưng lực lượng chức năng khó xử lý bởi nhóm này khai được thuê mang đao, kiếm để phát cỏ dại. Hơn nữa các hộ bị lấn chiếm, bị đe dọa không trình báo nên tổ công tác không có căn cứ xử lý”.

Ông Đông cũng cho biết thêm, mỗi khi Tổ ra hiện trường xử lý tình trạng lấn chiếm đất, bản thân ông thường xuyên bị nhắn tin đe dọa cũng như gọi điện cảnh cáo "có thể gặp tai nạn giao thông bất cứ lúc nào". Điển hình ngày 6/9, ông Đông nhận được tin nhắn từ số máy 0788398733 với nội dung “cẩn thận đấy”.

Phó chủ tịch phường Thành Tô bị nhắn tin đe dọa.

Sáng 2/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Hân - Phó chủ tịch UBND quận Hải An cho biết: “Hiện tình hình ở khu đất do Sư đoàn 371 quản lý đang rất phức tạp, UBND quận đã giao cho công an thiết lập hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi chiếm đất của dân”.

Một lãnh đạo công an quận Hải An cho biết, Công an quận Hải An đã nắm được sự việc và có báo cáo gửi Công an TP.Hải Phòng để xử lý sự việc.