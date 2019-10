Vụ giang hồ lộng hành chiếm đất: Chủ tịch TP.Hải Phòng lên tiếng

(Dân Việt) “Không có bàn tay của dân anh chị, xã hội đen thì dân thường nào dám chiếm đất”, đó là nhận định của Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí về sự việc giang hồ lộng hành chiếm đất ở Hải Phòng.

Chiều 3/10, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì buổi cung cấp thông tin cho báo chí về sự việc giang hồ lộng hành chiếm đất ở phường Thành Tô (quận Hải An, TP.Hải Phòng).

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND quận Hải An Phạm Chí Bắc, thời gian gần đây, tình hình an ninh đô thị diễn biến phức tạp do nhiều nhóm đối tượng tổ chức đưa người vào khu đất tiếp giáp tuyến đường đang xây dựng để san lấp, quây tôn nhằm mục đích chiếm đất.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng kiểm tra khu đất bị lấn chiếm ở Sư đoàn 371.

Đặc biệt, nhiều lô đất chạy dọc tuyến đường 7/3 có mặt sau tiếp giáp với đại lộ Đông - Tây của thành phố (đang được xây dựng thuộc đơn vị Sư đoàn 371 quản lý) đã có quyết định phân lô cho cán bộ, nhân viên quốc phòng để xây dựng nhà ở theo quy hoạch của đơn vị, nay cũng bị các nhóm người trên thâu tóm.

Trước tình hình phức tạp trên, quận Hải An đã nhiều lần báo cáo TP.Hải Phòng về việc khó khăn xử lý những đối tượng trên.

Phát biểu tại buổi cung cấp thông tin, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết: “Sau khi kiểm tra thực tế tại khu đất của Sư đoàn 371, tình trạng lấn chiếm của người dân diễn ra rất phức tạp, đúng như thông tin báo chí và dư luận nêu”.

Một công trình xây lấn chiếm.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cũng nhận định: “Nếu không có bàn tay của dân anh chị, xã hội đen thì dân thường nào dám vào đó chiếm đất”.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng thông tin thêm, nhiều ngày qua, ông nhận được một số thông tin rằng, sở dĩ khu đất 371 bị lấn chiếm là do có sự tiếp tay của phường, quận, thậm chí cả lực lượng công an.

Để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất đai, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đề nghị UBND quận Hải An cương quyết xử lý những đối tượng lấn chiếm, giao Công an TP.Hải Phòng thiết lập hồ sơ xử lý nghiêm những đối tượng côn đồ, băng nhóm lấn chiếm đất của dân.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cũng phê bình lực lượng Công an Hải Phòng còn “lơ mơ” trong xử lý những đối tượng lấn chiếm đất ở khu vực đất của Sư đoàn 371.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, mặc dù quận Hải An (TP.Hải Phòng) có văn bản hỏa tốc thành lập Tổ công tác ứng trực kiểm tra, ngăn chặn xử lý những vi phạm trên khu đất do Sư đoàn 371 quản lý nhưng giang hồ vẫn lộng hành chiếm đất của người dân.