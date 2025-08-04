150 golfer tranh tài tại Giải vô địch golf quốc gia 2025

Đây là sự kiện thể thao quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò của Giải vô địch Golf Quốc gia, giải đấu có bề dày truyền thống và quy mô lớn nhất của làng golf Việt Nam.

Giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra từ ngày 19 đến 23-8, tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn, quy tụ 150 vận động viên. Các vận động viên sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy 72 hố (4 vòng, mỗi vòng 18 hố). Sau 36 hố đầu tiên, Ban tổ chức sẽ thực hiện cắt, chọn ra 50 golfer nam và 12 golfer nữ có thành tích tốt nhất vào hai vòng cuối. Người chiến thắng là golfer có điểm gross thấp nhất sau 4 vòng đấu.

Tổng quỹ giải thưởng năm nay là 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng cho bảng nam và 200 triệu đồng cho bảng nữ. Nhà vô địch bảng nam nhận 180 triệu đồng, còn golfer vô địch bảng nữ nhận 60 triệu đồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Như Ý

Để khuyến khích sự phát triển bền vững, Ban tổ chức tiếp tục miễn phí tham dự giải cho đương kim vô địch và các thành viên đội tuyển golf quốc gia tuyến 1, đồng thời giảm 50% phí cho vận động viên dưới 18 tuổi.

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đồng trưởng Ban tổ chức khẳng định, giải vô địch golf quốc gia là một trong những giải đấu danh giá trong hệ thống golf của Việt Nam. Giải năm nay thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Gia Lai mới.

Họp báo Giải vô địch golf Quốc gia 2025. Ảnh: Như Ý

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Ý cho biết: “Việc tổ chức giải có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Gia Lai sau hợp nhất. Đây không chỉ là sự kiện thể thao mang tầm vóc quốc gia mà còn là cơ hội quảng bá tỉnh Gia Lai mới, một không gian phát triển mới, hài hòa giữa cao nguyên và biển cả. Chúng tôi mong muốn giới thiệu tới quý khách một Gia Lai năng động, sáng tạo, một điểm đến hấp dẫn”.

Không chỉ chắp cánh cho tài năng trẻ, giải vô địch golf quốc gia còn là bệ phóng quan trọng cho đội tuyển quốc gia. Năm 2023, lần đầu tiên golf Việt Nam bước lên bục vinh quang SEA Games với thành tích: Huy chương vàng cá nhân Lê Khánh Hưng, huy chương đồng cá nhân Nguyễn Anh Minh, cùng huy chương bạc đồng đội với sự góp sức của Đoàn Uy và Đăng Minh… Giải năm nay được kỳ vọng sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 33.