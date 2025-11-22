15 tấn hàng cứu trợ xuất phát trong đêm, TP.HCM tiếp viện khẩn cấp miền Trung

Hơn 21 giờ đêm 21/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, Phường Tân Định), không khí làm việc vẫn vô cùng khẩn trương và ấm áp. Hàng trăm cán bộ, hội viên và người dân thành phố đã cùng nhau phân loại, đóng gói 15 tấn hàng hóa để kịp thời chuyển lên xe, xuất phát đi cứu trợ khẩn cấp, trọng tâm là nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận như Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng (bao gồm Phú Yên, Bình Định cũ).

Đông đảo người dân đến trụ sở MTTQ TP.HCM để giúp đóng gói hàng hóa. Ảnh: M.T

Lượng hàng hóa đợt 1 bao gồm các nhu yếu phẩm: Mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, sữa, dầu ăn, muối, đường. Vật dụng thiết yếu: Chăn, mền, áo mưa, đèn pin, pin sạc, dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, và một số loại thuốc thông thường. Đáng chú ý, chuyến hàng còn bổ sung 1.000 chiếc áo phao vừa được tiếp nhận trong đêm.

Hỗ trợ lương khô, mì tôm, nước ngọt cho người dân bị ngập lụt ở Khánh Hòa

Trước đó, chiều cùng ngày (21/11), ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã chủ trì cuộc họp khẩn để rà soát công tác chuẩn bị. Ông khẳng định tinh thần hỗ trợ phải nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất của TP.HCM.

Ngay sau cuộc họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phát động đợt tiếp nhận khẩn quần áo, nhu yếu phẩm. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, kịp thời từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân thành phố.

Không khí diễn ra khẩn trương, ngay trong đêm 21/11. Ảnh: M.T

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi các đơn vị, cá nhân ủng hộ quần áo, đồ mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn tốt, tươm tất; yêu cầu phải được giặt sạch, phơi khô. Đồng thời phải được phân loại rõ ràng theo đối tượng (nam, nữ, trẻ em) và ghi chú cụ thể bên ngoài thùng hoặc bao.

Đối với nhu yếu phẩm thiết yếu, phải là các mặt hàng còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn, bao gồm: Mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, sữa, dầu ăn, muối, đường; cùng với chăn, mền, áo mưa, đèn pin và pin sạc.

Bên cạnh đó, MTTQ Thành phố cũng khuyến khích ủng hộ các vật dụng phục vụ sinh hoạt tạm thời sau lũ như: Dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu và một số loại thuốc thông thường theo hướng dẫn của ngành y tế. Toàn bộ hàng hóa tiếp nhận sẽ được phối hợp kiểm tra, phân loại, đóng gói cẩn thận trước khi vận chuyển, nhằm đảm bảo hàng đến đúng nơi, đúng người và đáp ứng đúng nhu cầu.

Hàng cứu trợ được đưa lên xe và vận chuyển ra các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên ngay trong đêm. Ảnh: M.T

Để tạo điều kiện thuận lợi, TP.HCM đã thiết lập nhiều điểm tiếp nhận, bao gồm: Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (55 Mạc Đĩnh Chi), Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM (5 Đinh Tiên Hoàng). Đặc biệt, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã phối hợp mở 14 điểm tiếp nhận tại các nhà ga tuyến metro số 1 (từ Bến Thành đến Bến xe Suối Tiên).

Thời gian tiếp nhận được chia làm 2 đợt, đợt 1 (khẩn cấp): Từ chiều 21/11 đến sáng 22/11 (kịp vận chuyển ra vùng lũ). Đợt 2 (bổ sung) tiếp tục nhận đến trước 10h00 ngày 24/11 (hỗ trợ các khu vực còn bị chia cắt, khó khăn kéo dài).

Ủy ban MTTQ TP.HCM) kêu gọi các cơ quan truyền thông, báo chí tích cực tuyên truyền, chia sẻ thông tin về đợt tiếp nhận khẩn cấp này.

Yêu cầu Ủy ban MTTQ xã/phường, các tổ chức thành viên, tôn giáo, doanh nghiệp, và trường học chủ động vận động, phối hợp thu gom, đóng gói và vận chuyển quà tặng về các điểm tiếp nhận.

Kêu gọi Nhân dân Thành phố cùng chung tay đóng góp quần áo, nhu yếu phẩm (mì, chăn, v.v.) để gửi gắm tình cảm tương thân, tương ái.

MTTQ TP.HCM cam kết sẽ công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn hỗ trợ. Đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với MTTQ các tỉnh bị thiệt hại (Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng) để đảm bảo chuyển quà tặng đúng địa chỉ, đúng người và đúng nhu cầu.