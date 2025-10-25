4 vị tướng võ công cao nhất trong chính sử Tam Quốc: Triệu Vân, Lữ Bố không có tên

"Nhất Lữ Bố, nhị Triệu Vân, tam Điển Vi, tứ Quan Vũ, ngũ Mã Siêu, lục Trương Phi" – câu nói này truyền tụng trong dân gian từ thời Tam Quốc, ám chỉ 6 chiến tướng dũng mãnh, uy lực nhất trong thời kỳ thiên hạ loạn lạc, khi chưa có sự thống nhất.

Tuy nhiên, đây là quan niệm phổ biến trong tiểu thuyết dã sử "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung. Trong chính sử, những tướng lĩnh sở hữu võ nghệ cao cường nhất lại không phải là Lữ Bố hay Triệu Vân.

Vậy, những chiến tướng thực sự sở hữu võ công đỉnh cao nhất trong lịch sử Tam Quốc là ai?

Top 4: Trương Phi

Trương Phi và Quan Vũ - hai võ tướng danh tiếng của nhà Thục Hán - đều được xưng tụng là "Vạn địch". Đây là danh hiệu dành cho những chiến tướng có sức mạnh khủng khiếp, dũng mãnh đến mức một mình có thể đối đầu với cả vạn người.

Sinh ra trong một gia đình hào phú ở Trác Quận (nay thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), Trương Phi từ nhỏ đã tinh thông võ thuật và thư pháp. Lớn lên, ông trở thành một vị tướng văn võ song toàn, sở hữu tướng mạo phi phàm.

Ảnh minh họa

Trong cuốn sử liệu "Tam Quốc chí" của Trần Thọ biên soạn vào thế kỷ thứ 3, ghi nhận rằng Trương Phi, dù có tính cách bộc trực và đôi phần thô lỗ, nhưng lại có trí tuệ và mưu lược vượt trội.

Giống như mô tả trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Trương Phi có cơ duyên lớn khi gặp gỡ Lưu Bị và Quan Vũ. Ba người kết nghĩa anh em, thề sống chết có nhau. Lưu Bị làm huynh trưởng, còn Trương Phi nhận Quan Vũ làm anh.

Vào năm 184, khi khởi nghĩa Khăn Vàng bùng nổ, Trương Phi cùng Quan Vũ gia nhập quân Lưu Bị, chung sức chống lại phiến quân. Từ đó, Trương Phi trung thành tuyệt đối với Lưu Bị cho đến khi huynh trưởng lên ngôi hoàng đế.

Mỗi khi nhắc đến chiến tướng dũng mãnh, không màng sinh tử, mọi người đều nghĩ ngay đến tên Trương Phi. Khi cưỡi chiến mã "Ô vân đạp tuyết", tay cầm Bát Xà Mâu, Trương Phi như hóa thân thành một chiến binh với ý chí chiến đấu đến cùng, chỉ có lòng trung thành với chủ công.

Sức mạnh đáng gờm của Trương Phi khiến Quách Gia, chiến lược gia của Tào Tháo, phải thừa nhận: "Trương Phi là một chiến tướng mà vạn người nghe tên đã sợ hãi".

Top 3: Văn Ương

Cái tên Văn Ương có thể còn xa lạ với nhiều người, bởi trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", chiến tướng này không xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, hình tượng của ông lại được La Quán Trung mô tả khá sát với chính sử.

Văn Ương, người huyện Tiếu, nước Bái (nay thuộc An Huy, Trung Quốc), sinh ra trong một gia đình tướng lĩnh nổi tiếng. Cha ông là Văn Khâm, tướng quân nhà Tào Ngụy, còn ông nội là Văn Tắc, cũng là một kỵ tướng lẫy lừng thời Tam Quốc.

Thừa hưởng truyền thống võ nghiệp gia đình, Văn Ương đã trở thành một chiến tướng vang danh trong thiên hạ, nổi bật với sức mạnh và tài năng chiến đấu kiệt xuất.

Một trong những chiến công đáng nhớ của Văn Ương là trận đánh với Tư Mã Sư vào năm 255. Lúc này, Văn Ương mới 18 tuổi, khi cha ông, Văn Khâm, gặp khó khăn trước quân Tư Mã Sư – con trai của Tư Mã Ý, quyền thần nhà Tào Ngụy.

Không hề sợ hãi, Văn Ương khuyên cha tấn công ngay lúc quân Ngụy chưa đứng vững và chỉ huy một cuộc tấn công bất ngờ vào ban đêm. Khi trước doanh trại của Tư Mã Sư, Văn Ương khua trống dữ dội, khiến quân Ngụy hoảng loạn. Tiếng hét của ông uy dũng đến mức khiến Tư Mã Sư, đang bị thương, phải sợ hãi, làm vết thương nứt ra. Văn Ương và 10 kỵ binh tinh nhuệ đã nhanh chóng đột nhập vào trại và giành chiến thắng ngoạn mục.

Kết quả, quân của Tư Mã Sư bị đánh tan và phải rút lui trong sự khiếp sợ trước sức mạnh không ai bì kịp của Văn Ương.

Top 2: Trương Liêu

Trong chính sử, Trương Liêu được xem là một trong những chiến tướng xuất sắc nhất của nhà Tào Ngụy. Ông sinh ra tại Mã Ấp (nay thuộc Sơn Tây, Trung Quốc) trong một gia đình hào phú.

Trước khi phò tá Tào Tháo và trở thành Tì tướng quân, Trương Liêu từng là tướng dưới trướng của Lữ Bố. Sau đó, ông gia nhập Tào Ngụy, tham gia nhiều trận chiến vang dội, đặc biệt là trận Hợp Phì chống lại quân Đông Ngô.

Năm 213, Tào Tháo phái Trương Liêu cùng Nhạc Tiến và Lý Điển giữ vững thành Hợp Phì, một trọng điểm chiến lược của Tào Ngụy. Hai năm sau, khi Tào Tháo đánh Trương Lỗ, Tôn Quyền lợi dụng cơ hội mang quân vây đánh Hợp Phì. Trương Liêu chỉ huy 800 quân tinh nhuệ đối đầu với 10 vạn binh Đông Ngô.

Không chỉ dũng mãnh, Trương Liêu còn mưu lược tuyệt vời. Sau khi tiêu diệt một phần quân địch, ông giả vờ yếu thế rồi dẫn quân địch vào bẫy. Quân Đông Ngô mắc mưu, bị đánh úp và chịu thảm bại.

Thắng lợi này khiến tên tuổi của Trương Liêu nổi danh, khiến quân Đông Ngô phải khiếp sợ. Tào Tháo vô cùng hài lòng, phong ông chức Chinh Đông tướng quân. Khi Tào Phi lên ngôi, ông còn được phong Tiền tướng quân.

Top 1: Quan Vũ

Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Quan Vũ đứng thứ tư, nhưng trong chính sử, ông lại là võ tướng số 1 của thời kỳ cuối Đông Hán. Cùng với Trương Phi, Quan Vũ được mệnh danh là "Vạn địch" hay "Sức địch vạn người", ám chỉ sức mạnh vượt trội của ông.

Quan Vũ không chỉ sở hữu võ nghệ tuyệt đỉnh mà còn là người trung nghĩa, dũng mãnh, và tài thao lược. Nhờ vậy, khi Lưu Bị lên ngôi, Quan Vũ được phong chức Tiền tướng quân.

Là một trong những công thần khai quốc của nhà Thục Hán, Quan Vũ đóng góp lớn lao trong việc xây dựng cơ đồ cho Lưu Bị. Một trong những trận chiến nổi tiếng nhất của ông là trận Quan Độ năm 200, khi ông đối đầu với Nhan Lương, tướng lĩnh cao cấp dưới trướng Viên Thiệu.

Trước sự dũng mãnh của Quan Vũ, Nhan Lương đã bị giết trước khi kịp phản ứng. Sự kiện này chứng tỏ sức mạnh phi thường của Quan Vũ.

Cả "Tam Quốc chí" và "Quan Vũ truyện" đều mô tả sinh động chiến tích này của ông. Quan Vũ, qua cuộc đời tận trung với Lưu Bị, trở thành biểu tượng của lòng trung nghĩa và chiến đấu kiên cường.

Sau khi Quan Vũ qua đời, dân gian tôn thờ ông như một vị thần chiến tranh. Sau hơn 500 năm, các hoàng đế nhà Nguyên, Minh, Thanh phong tước, tôn ông là "Võ thánh", và hình tượng Quan Công vẫn được thờ cúng rộng rãi đến ngày nay.

Theo: Theo Doanh nghiệp Việt Nam