5 xã cũ hợp nhất thành xã mới ở Ninh Bình, nông thôn mới nơi này tuyến đường đẹp khang trang, làng thêm nhà biệt thự

Đảng bộ và chính quyền xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình đã xác định phát triển kinh tế là yếu tố then chốt để nâng cao đời sống người dân, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (NTM kiểu mẫu).

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Nhiệm kỳ 2020-2025 là một giai đoạn bản lề, đánh dấu những bước tiến vượt bậc của kinh tế xã Xuân Giang.

Với phương châm lấy nông nghiệp làm trụ đỡ và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ làm động lực, xã đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng.

Xác định sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa.

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như mô hình gieo mạ khay cấy máy và sử dụng phân vi sinh, giá trị sản phẩm trên 1ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản bình quân đã đạt 150 triệu đồng/ha, vượt chỉ tiêu đề ra, bằng 120% so với nhiệm kỳ trước.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất nông nghiệp theo phương thức truyền thống, các mô hình kinh tế nông nghiệp mới đã tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, mang đậm dấu ấn địa phương.

Mô hình cây cảnh đạt sao OCOP của anh Nguyễn Văn Tam, xóm 4 là một minh chứng rõ nét cho sự đổi thay về kinh tế nơi đây.

Vượt lên số phận người khuyết tật, anh đã biến niềm đam mê với cây cảnh thành một nguồn thu nhập lớn.

Với vườn cây rộng hơn 1ha, bao gồm hơn 1.000 cây cảnh lớn nhỏ (chủ yếu là cây sanh Nam Điền bonsai dáng cổ), mô hình này đã giúp anh vươn lên làm giàu. Đã có 2 sản phẩm của anh được công nhận sản phẩm đạt 3 sao OCOP vào năm 2023.

Mô hình sản xuất giò chả Ngọc Nhượng, xóm 5 Xuân Phú là một trong số các hộ dân tiêu biểu của xã khi đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, hộ gia đình.

Diện mạo nông thôn mới xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình (địa phận 5 xã thuộc huyện Nho Quan trước đây) ngày càng khang trang. Tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ 2020-2025 của xã đạt trên 302 tỷ đồng, trong đó riêng thu từ cấp quyền sử dụng đất đạt trên 112 tỷ đồng.

Hộ kinh doanh của anh Đặng Văn Hướng đã khẳng định uy tín với các sản phẩm giò chả, giò xào, nem nắm... được làm theo nghề gia truyền. Chú trọng an toàn thực phẩm, cơ sở này đã có 3 sản phẩm đạt 3 sao OCOP, minh chứng cho việc phát huy nghề truyền thống gắn với tiêu chuẩn chất lượng.

Cùng với nông nghiệp, các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cũng phát triển sôi động như mộc dân dụng, may gia công và làm hàng thủ công, thu hút hàng nghìn lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách.

Hiện tại, trên địa bàn xã có 108 doanh nghiệp và 592 hộ sản xuất kinh doanh. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nhân dân.

Tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ 2020-2025 của xã đạt trên 302 tỷ đồng, trong đó riêng thu từ cấp quyền sử dụng đất đạt trên 112 tỷ đồng. Nguồn thu này được sử dụng hiệu quả để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, bao gồm nâng cấp trường học, trạm y tế, và các tuyến đường giao thông.

Sự phát triển kinh tế vượt trội đã tạo nền tảng vững chắc để Xuân Giang đạt được những thành tựu toàn diện trong xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân:

Trong 5 xã trước sáp nhập, đã có 3/3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Xuân Phú đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 32/37 khu dân cư được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,7%...

Bứt phá để đạt mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu

Đứng trước những cơ hội và thách thức của giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Xuân Giang xác định phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và đề ra nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, trong đó phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030.

Mô hình cây cảnh của anh Nguyễn Văn Tam, xóm 4, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình được công nhận sản phẩm sao OCOP, cho giá trị kinh tế cao, thu nhập cao.

Chia sẻ về các mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Giang khẳng định: Để đạt được những mục tiêu này, xã sẽ tập trung vào ba khâu đột phá, đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và lập quy hoạch để thu hút đầu tư.

Cùng với đó, xã xây dựng 7 chương trình trọng tâm về đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, hình thành các vùng trồng chuyên canh, phát triển sản phẩm đạt sao OCOP; huy động các nguồn lực để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; quan tâm tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp, cơ sở tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, sản xuất kinh doanh cá thể; thực hiện tốt nếp sống văn minh, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương sẽ được triển khai một cách quyết liệt.



Mô hình sản xuất giò chả Ngọc Nhượng, xóm 5 Xuân Phú là một trong số các hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu của xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình. Phát triển sản xuất, tăng thu nhập ở mức cao là một trong các tiêu chí hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu ở nơi đây.

Đồng thời, phát động 3 phong trào thi đua toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Đảng bộ, chính quyền và doanh nghiệp chung sức vì người nghèo với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”; cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia chuyển đổi số.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Xuân Giang sẽ tập trung xây dựng các quy hoạch đồng bộ, đảm bảo phát huy tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí NTM kiểu mẫu, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học và khu dân cư tập trung.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, lựa chọn các giống lúa có năng suất, chất lượng cao. Tiếp tục khai thác hiệu quả ngành kinh tế mũi nhọn, tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản xuất và tạo ra các sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao.

Ông Đặng Văn Huấn, trưởng xóm 5 Xuân Phú cho biết: xóm 5 Xuân Phú có 435/435 hộ dân theo đạo Công giáo.

Người dân chúng tôi rất đồng tình với định hướng phát triển của xã trong nhiệm kỳ 2025-2030. Nhân dân trong xóm đã đoàn kết, huy động các lực lượng tham gia các phong trào thi đua, trong đó chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, các mô hình kinh tế nông nghiệp sạch, xây dựng các sản phẩm OCOP..., nâng cao thu nhập người dân đạt trên 85 triệu đồng/người/năm.

Việc sáp nhập là “cơ hội vàng” để xã Xuân Giang tạo nên một diện mạo mới. Bằng sự đoàn kết, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết ngay sau Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Giang sẽ sớm đạt mục tiêu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, đưa Xuân Giang thực sự trở thành miền quê đáng sống.

Theo: Báo Ninh Bình