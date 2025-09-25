Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ năm, ngày 25/09/2025 16:04 GMT+7

6.000 cỗ máy bay khắp cánh đồng phun thuốc, rải phân, chuyên gia chỉ cách sử dụng đúng

Thứ năm, ngày 25/09/2025 16:04 GMT+7
Drone phải được đăng ký, xin phép bay, tuân thủ quy định của Bộ Quốc phòng về độ cao cũng như khu vực bay; chỉ được sử dụng các loại thuốc có tên thương phẩm nằm trong Danh mục thuốc BVTV được phép tại Việt Nam, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV phun bằng UAV; người vận hành cần được tập huấn là 3 nguyên tắc cơ bản khi sử dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp.
Số lượng drone nông nghiệp vượt 6.000 chiếc

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đưa máy bay không người lái (drone/UAV) vào sản xuất nông nghiệp, hình thành các tổ đội dịch vụ bay, ông Phan Thanh Trung, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP thiết bị bay AgriDrone nhận định: Trong vòng 3 năm trở lại đây, thị trường drone nông nghiệp tại Việt Nam đã phát triển rất nhanh, cả về chất lượng lẫn số lượng.

Ở khu vực Tây Nam Bộ, đây là nơi tập trung nhiều diện tích trồng lúa và cây ăn trái, có những tỉnh mà gần 50% diện tích đất nông nghiệp đã ứng dụng thiết bị bay. Điều đó chứng tỏ nhu cầu của bà con rất lớn. Đến cuối năm 2024, đầu năm 2025, số lượng drone nông nghiệp tại Việt Nam sẽ vượt con số 6.000 chiếc. Riêng đối với cây lúa, tần suất sử dụng tăng gấp 10 lần so với trước đây, mỗi vụ có thể phun 5 - 6 lần.

Hiệp hội CropLife Việt Nam phối hợp với Cục Trồng trọt và BVTV và Công ty CP Thiết bị bay Agridrone tổ chức khoá tập huấn và cấp chứng chỉ vận hành drone cho hơn 30 cán bộ khảo nghiệm. Ảnh: CLV.

"Bình quân, một thiết bị bay có thể phục vụ từ 2.000 - 3.000 ha lúa, còn với cây ăn trái thì khoảng 500 - 600 ha. Ví dụ như với cây chuối hay sầu riêng, lượng nước phun dao động từ 80–100 lít/ha, có nơi lên đến 150–200 lít/ha, tùy theo kinh nghiệm sản xuất của từng vùng. Hiện nay, khoảng 70% số drone được sử dụng tại miền Tây Nam Bộ, 20% ở miền Đông Nam Bộ và 10% ở miền Trung và miền Bắc", ông Trung thông tin.

Để đảm bảo nông dân có thể tiếp cận và sử dụng các công cụ cải tiến một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm để nâng cao năng suất lao động, trong khuôn khổ chương trình hợp tác “Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững” giữa Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) và Hiệp hội CropLife Việt Nam, rất nhiều hoạt động đã được triển khai liên quan đến việc ứng dụng drone vào phun thuốc BVTV như: Phối hợp với Cục Trồng trọt và BVTV và Công ty CP Thiết bị bay Agridrone tổ chức khoá tập huấn và cấp chứng chỉ vận hành drone cho hơn 30 cán bộ khảo nghiệm thuốc từ 14 tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm trên cả nước vào tháng 9/2024.

Đây là chương trình tập huấn và cấp chứng chỉ chính thức được tổ chức lần đầu tiên dành cho các cán bộ thực hiện khảo nghiệm thuốc BVTV với mục tiêu cập nhật quy định mới về khảo nghiệm thuốc BVTV bằng drone, cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của các thiết bị bay trong canh tác nông nghiệp, đồng thời hướng dẫn vận hành thiết bị bay để phun thuốc BVTV trong thực tế. Các cán bộ được tập huấn về lý thuyết và thực hành điều khiển thiết bị drone theo sơ đồ bố trí khảo nghiệm tại ruộng lúa.

Hiệp hội CropLife Việt Nam còn phối hợp với Cục Trồng trọt và BVTV xây dựng và công bố tài liệu kỹ thuật về Hướng dẫn an toàn khi phun thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái nhằm tuyên truyền và hướng dẫn các nguyên tắc và lưu ý an toàn khi áp dụng drone để phun thuốc BVTV.

Phối hợp với Cục Trồng trọt và BVTV, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp xây dựng tài liệu và triển khai tập huấn về nguyên tắc an toàn khi sử dụng drone để phun thuốc BVTV dành cho nông dân và cán bộ tại Đồng Tháp.

Phối hợp với Cục Trồng trọt và BVTV xây dựng video Hướng dẫn an toàn khi phun thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái cung cấp những thông tin cơ bản nhất liên quan đến quy định cũng như nguyên tắc sử dụng drone trong phun thuốc BVTV để nông dân có thể tự tin áp dụng vào thực tiễn một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Nhằm giúp nông dân làm quen và thích ứng với việc sử dụng, ứng dụng drone trong canh tác nông nghiệp, thời gian vừa qua, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp với CropLife Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ khảo nghiệm về sử dụng drone.

Trước băn khoăn của nhiều nông dân về việc lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật để phun bằng drone như thế nào cho phù hợp, có khác gì so với thuốc BVTV phun theo phương pháp thông thường, ông Đặng Quốc Thắng, Trưởng nhóm Drone, CropLife Việt Nam nhấn mạnh: Bản chất là máy bay phun thuốc chỉ là khác cách phun, không khác cách pha. Có chăng có 3 điểm lo lắng, một là dùng drone có thể bị nghẹt, hai là lượng nước tương đối đậm đặc 1/10 - đây là cái bà con lo nhất và chính yếu. Lo ngại thứ 3 là vấn đề an toàn, gió tạt ra các ruộng khác, còn lại việc phun thuốc bảo vệ thực vật không phải là rào cản của máy bay không người lái. Tuy nhiên, cũng có những mô hình tối ưu cho việc sử dụng drone, và dùng cách nào thì cũng phải tuân thủ yêu cầu "4 đúng" trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Trong thời gian tới, CropLife sẽ tiếp tục đồng hành với Cục Trồng trọt và BVTV triển khai một số hoạt động nhằm đảm bảo việc sử dụng drone trong nông nghiệp một cách có trách nhiệm, cụ thể như: Tích hợp nội dung tập huấn về hướng dẫn an toàn khi phun thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái lên trang tập huấn trực tuyến về sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm dành cho nông dân và đại lý mà Cục Trồng trọt và BVTV và CropLife đang xây dựng. Triển khai lớp tập huấn dành cho các tổ phun dịch vụ, công ty phun thuốc về nguyên tắc, cách thức lựa chọn, pha chế thuốc để sử dụng trên drone.

Khi sử dụng thiết bị bay không người lái, thiết bị phải được đăng ký, xin phép bay và tuân thủ quy định của Bộ Quốc phòng về độ cao cũng như khu vực bay. Ảnh: CLV.

Tiếp tục hoàn thiện quy trình sử dụng drone

Bà Bùi Thanh Hương, Trưởng phòng Quản lý thuốc bảo vệ thực vật (Cục Trồng trọt và BVTV, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định: Hiện nay, việc ứng dụng drone trong nông nghiệp (phun thuốc bảo vệ thực vật, gieo hạt, bón phân, quan trắc mùa vụ) đang được quản lý bởi nhiều cơ quan, chủ yếu gồm: Cục TT và Bảo vệ Thực vật: quản lý về quy trình sử dụng thuốc BVTV an toàn, quy định liều lượng, danh mục thuốc được phép phun bằng drone. Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT): quản lý hoạt động bay của drone (đăng ký, cấp phép bay, vùng cấm bay, độ cao, an toàn hàng không). Bộ Thông tin và Truyền thông: quản lý tần số, thiết bị điều khiển drone. Như vậy, việc ứng dụng phải tuân thủ song song quy định về an toàn bay và an toàn sử dụng vật tư nông nghiệp. Và về cơ bản đã có các quy định chung về nhập khẩu, cấp phép bay, các quy định về xử phạt… và các hướng dẫn chuyên nghành lĩnh vực thuốc BVTV liên quan đến thiết bị bay đã được ban hành và hướng dẫn đầy đủ.

Tuy nhiên, theo bà Hương, cũng có một số khó khăn khi áp dụng drone. Như ở miền Bắc và miền Trung điều kiện canh tác còn mạnh mún nên khi ứng dụng drone còn gặp nhiều hạn chế. Drone cần nhân lực, đào tạo, tập huấn, có điều kiện kiểm soát riêng nên vấn đề liên quan đến nhân lực còn hạn chế. Ngoài ra, chi phí đầu tư với những khu vực canh tác nhỏ, diện tích nhỏ còn khó khăn.

Để cải thiện khó khăn, bà Bùi Thanh Hương đề xuất cần cải tiến, rà soát thêm các văn bản pháp luật, bổ sung thêm các quy trình phù hợp để nâng cao hiệu quả ứng dụng drone trong sản xuất nông nghiệp.

Trong thời gian tới, Cục Trồng trọt và BVTV tiếp tục nghiên cứu những quy định liên quan đến kỹ thuật sử dụng thuốc, giống như thế nào để đảm bảo hiệu quả của drone; đưa ra hướng dẫn cụ thể, với loại thuốc này thì cần pha bao nhiêu lít nước, hàm lượng thuốc bao nhiêu để bà con nắm bắt và dễ dàng thực hiện. iện nay không phải vùng nào cũng sử dụng được drone, bởi có những nơi đặc thù quy định không cho phép sử dụng drone thì phải có biện pháp để giải quyết, giúp đảm bảo sản xuất bền vững, hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV – Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiết bị bay không người lái – drone được sử dụng để quán sát mùa màng, phân tích các điều kiện khí hậu, thời tiết, môi trường. Nhưng khi chúng ta gắn thiết bị này với các thiết bị có những công năng khác nhau thì sẽ cho hiệu quả khác nhau.

Bên cạnh lợi ích, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV cũng lưu ý ba điểm quan trọng khi đưa drone vào đồng ruộng: Thứ nhất, drone phải được đăng ký, xin phép bay và tuân thủ quy định của Bộ Quốc phòng về độ cao và khu vực bay.

Người vận hành chỉ sử dụng những loại thuốc có trong danh mục được phép tại Việt Nam và đã được Cục Trồng trọt và BVTV chứng nhận đủ điều kiện phun bằng drone. Người vận hành phải được tập huấn, có giấy phép điều khiển drone, đồng thời nắm vững quy định về an toàn không phận và sử dụng thuốc BVTV an toàn.

Để sử dụng UAV/drone trong phun thuốc BVTV, cần tuân thủ các quy định sau:

1. Thiết bị bay (UAV/drone): Phải được đăng ký, xin phép bay và tuân thủ quy định của Bộ Quốc phòng về độ cao cũng như khu vực bay.

2. Thuốc BVTV: Chỉ được sử dụng các loại thuốc có tên thương phẩm nằm trong Danh mục thuốc BVTV được phép tại Việt Nam được và được Cục Trồng trọt và BVTV cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV phun bằng UAV.

3. Người vận hành: cần được tập huấn và có giấy phép điều khiển thiết bị bay theo quy định hiện hành, đồng thời hiểu rõ và tuân thủ các quy định về không phận, khu vực bay và nguyên tắc sử dụng thuốc BVTV an toàn.

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hơn 2 tuần trở lại đây, khu vực hồ nước thuộc xứ đồng Trằm Tây, tổ dân phố Trúc Ổ, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn Quế Võ trước đây) sôi động bởi sự xuất hiện của 2 chim thiên nga trắng. Mỗi ngày có khoảng 200-300 lượt người đến theo dõi 2 con thiên nga "khổng lồ" này, cuối tuần có thể đông hơn.

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Nhà nông
Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Vùng đất cổ ở Tiền Giang tên làng Thành Phố sao lại ví là nơi phát "mỹ nhân, khanh tướng"

Nhà nông
Vùng đất cổ ở Tiền Giang tên làng Thành Phố sao lại ví là nơi phát 'mỹ nhân, khanh tướng'

Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Nhà nông
Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công

Nhà nông
Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương
Tin tức

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương

Tin tức

Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bước vào ngày làm việc thứ nhất.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề
Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề

Xã hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành Y tế...

Hà Nội: Xã Quang Minh phát động khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân
Tin tức

Hà Nội: Xã Quang Minh phát động khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân

Tin tức

Sáng 2/10, xã Quang Minh (Hà Nội) chính thức phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025, với mục tiêu bao phủ toàn bộ hơn 63.000 người dân trên địa bàn.

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình)
Nhà nông

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình)

Nhà nông

Một con hổ đang đi lang thang trong khu rừng ở một xóm ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây, là thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc xác minh thông tin một cá thể hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn...

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á
Thể thao

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á

Thể thao

Sau khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc mang về 2 huy chương vàng (HCV) tại Giải bơi vô địch châu Á 2025 diễn ra ở Ấn Độ, bố mẹ anh tại quê nhà Tuyên Hóa (Quảng Trị) đã không giấu được niềm tự hào, xúc động khi con trai tiếp tục làm nên lịch sử cho thể thao nước nhà.

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày
Xã hội

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

Xã hội

Bộ Nội vụ chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo

Tin tức

Trong số các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, địa phương này phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Văn hóa - Giải trí

Loạt phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” trở thành hiện tượng trên nền tảng Tecent Video trong năm 2025, trong khi bản điện ảnh “Tâm sự của Kiều Nghiên” từng công chiếu năm 2024 lại gây thất vọng.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang
Tin tức

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang

Tin tức

Sáng 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo
Kinh tế

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo

Kinh tế

Dự án CASE Việt Nam do Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) phối hợp GIZ triển khai, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Tin tức

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tin tức

Sáng ngày 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 cán bộ, công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi.

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ
Doanh nghiệp

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Doanh nghiệp

Trong các ngày từ 30/9 - 01/10/2025, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nắm bắt thực tế hoạt động của các đơn vị và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội
Tin tức

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội

Tin tức

Nhiều người dân đi tập thể dục sáng 2/10 tại Công viên Võ Thị Sáu (Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế nghi tự thiêu. Ngay sau đó, họ báo cơ quan công an đến xử lý vụ việc.

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội
Doanh nghiệp

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội

Doanh nghiệp

Sáng 28/9, hàng trăm khách hàng đã đến tham dự lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng với chủ đề “The Capital Crown”. Lượng khách hàng đông đảo và giao dịch thành công đã khẳng định sức hút của siêu dự án ở vùng lõi trung tâm Đà Nẵng.

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?
Nhà nông

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?

Nhà nông

Từ một làng biển nghèo khó trước đây, nay Quang Thịnh, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập 2 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, xã Nam Cường thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã trở thành địa phương có kinh tế phát triển mạnh với tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là hơn 323 tỷ đồng/năm...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An
Tin tức

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tin tức

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc trọng thể.

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem
Nhà nông

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem

Nhà nông

Những ngày qua, nhiều du khách lại thích thú khung cảnh đàn cừu trắng, vườn nho chín mọng và tham quan Hang Rái ở tỉnh Khánh Hòa.

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính

Chuyển động Sài Gòn

Theo đánh giá trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính của TP.HCM đạt 99,66%. Đặc biệt, mức độ hài lòng về xử lý phản ánh kiến nghị đạt 99%, tiếp nhận và giải quyết thủ tục đạt 91,72%.

Bộ phim 'Vua Kungfu' mà Thành Long và Lý Liên Kiệt đóng chung có kết cục thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Bộ phim "Vua Kungfu" mà Thành Long và Lý Liên Kiệt đóng chung có kết cục thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Dự án đầu tiên của hai ngôi sao võ thuật Trung Quốc là Thành Long và Lý Liên Kiệt hợp tác có kết quả không như mong đợi.

Nhà nước thu hồi đất: Nhà ở, công trình xây dựng được bồi thường thế nào?
Bạn đọc

Nhà nước thu hồi đất: Nhà ở, công trình xây dựng được bồi thường thế nào?

Bạn đọc

Khi NN thu hồi đất, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất sẽ được bồi thường theo giá trị xây dựng mới, sát với giá thị trường. Luật Đất đai 2024, Nghị định 88/2024/NĐ-CP quy định bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và trách nhiệm của địa phương trong việc ban hành đơn giá bồi thường.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tuyên Quang cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tuyên Quang cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác vừa đến kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 dọa tự tử ở Hà Nội
Tin tức

Nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 dọa tự tử ở Hà Nội

Tin tức

Sáng 2/10, một nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 ngôi nhà trên phố Dương Khuê, Hà Nội, liên tục gào thét, dọa nhảy xuống đất, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh
Tin tức

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh

Tin tức

Sáng 2/10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn long trọng dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Người phụ nữ bị lừa 200 triệu đồng khi mua 'khóa tu mùa hè' cho con gái
Pháp luật

Người phụ nữ bị lừa 200 triệu đồng khi mua "khóa tu mùa hè" cho con gái

Pháp luật

Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn các Fanpage giả danh chùa, tự viện mở "khóa tu" trên mạng xã hội để lừa đảo, đã có nạn nhân mất gần 200 triệu đồng.

Chia tay SLNA, HLV Phan Như Thuật “gia nhập” U23 Việt Nam
Thể thao

Chia tay SLNA, HLV Phan Như Thuật “gia nhập” U23 Việt Nam

Thể thao

Sau khi từ chức khỏi vị trí HLV trưởng của SLNA, HLV Phan Như Thuật sẽ tham gia vào thành phần BHL U23 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10.

Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
Tin tức

Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

Tin tức

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên được Bộ Chính trị điều động, chỉ định đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tin bão mới nhất: Một cơn bão mới lại hình thành, có tên là Matmo, sắp đi vào biển Đông thành bão số 11
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Một cơn bão mới lại hình thành, có tên là Matmo, sắp đi vào biển Đông thành bão số 11

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo, có khả năng đi vào biển Đông thành bão số 11.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với khung gầm xe từ Việt Nam, Mexico, Thái Lan, nêu tên nhà sản xuất tại Việt Nam
Kinh tế

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với khung gầm xe từ Việt Nam, Mexico, Thái Lan, nêu tên nhà sản xuất tại Việt Nam

Kinh tế

Mỹ đang đánh mạnh vào các nhà sản xuất khung gầm xe của Việt Nam, Mexico và Thái Lan khi áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 511,16% đối với Việt Nam, nhưng thấp hơn đối với Mexico và Thái Lan.

Người đàn ông suy tim giai đoạn cuối thoát 'cửa tử' nhờ ghép tim xuyên Việt
Xã hội

Người đàn ông suy tim giai đoạn cuối thoát "cửa tử" nhờ ghép tim xuyên Việt
9

Xã hội

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt, giúp người đàn ông suy tim giai đoạn cuối hồi sinh từ “cửa tử”.

Du học châu Âu ở tuổi 57, người phụ nữ bị cho là 'điên rồ'
Xã hội

Du học châu Âu ở tuổi 57, người phụ nữ bị cho là "điên rồ"

Xã hội

Một phụ nữ Trung Quốc quyết định bắt đầu hành trình mới trong cuộc đời: sang châu Âu du học ở tuổi 57. Bà cho biết, một số người cho rằng đi du học ở tuổi này là "điên rồ".

1

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

2

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

3

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

4

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”