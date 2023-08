Nghiên cứu được công bố ngày 1/8 trên tạp chí The Lancet Oncology cho thấy AI an toàn khi sử dụng để phát hiện ung thư vú và có thể giúp các bác sĩ phát hiện ung thư hiệu quả hơn so với thông thường. Tuy nhiên, nghiên cứu này mới đang trong giai đoạn đầu. Bệnh viện chưa thể hoàn toàn dùng máy tính để phát hiện ung thư.

Nghiên cứu mới đây được thực hiện bằng cách so sánh khả năng phát hiện ung thư vú do AI hỗ trợ với khả năng phát hiện do các bác sĩ được đào tạo bài bản thực hiện.

AI giúp tăng khả năng phát hiện ung thư vú. Ảnh: Getty

Thử nghiệm được tiến hành ở Thụy Điển trên khoảng 80.000 phụ nữ. Một nửa trong số đó được chỉ định vào nhóm trong đó AI đọc ảnh chụp quang tuyến vú. Ảnh chụp quang tuyến vú của nhóm còn lại được đọc bởi hai bác sĩ X quang mà không sử dụng AI. Tất cả các bác sĩ X quang trong nghiên cứu đều được coi là có kinh nghiệm cao.

Kết quả là, nhóm có sự hỗ trợ của AI đạt tỷ lệ phát hiện ung thư cao hơn 20% so với nhóm hai bác sĩ X quang kinh nghiệm dày dặn. Các nhà nghiên cứu cho rằng AI không làm tăng tỷ lệ dương tính giả, khi chụp quang tuyến vú được chẩn đoán là bất thường mặc dù không có ung thư.

Ngoài ra, khối lượng công việc đọc hình chụp tuyến quang vú của nhóm sử dụng AI giảm 44%. Đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Kristina Lång, phó giáo sư chẩn đoán X quang từ Đại học Lund ở Thụy Điển, cho biết: "Tiềm năng lớn nhất của AI hiện nay là có thể giúp các bác sĩ X quang bớt gánh nặng do phải đọc quá nhiều".

Trong bối cảnh dân số toàn cầu già đi, nhu cầu về các bác sĩ X quang dự kiến sẽ tăng cao và đòi hỏi công việc phải đọc nhiều hình chụp X quang hơn. Nếu nghiên cứu sâu hơn cho kết quả rằng công nghệ này thực sự hoạt động hiệu quả, thì AI có thể giúp giảm bớt một số vấn đề về nhân sự cũng như giúp các bác sĩ X quang làm việc hiệu quả hơn.

Nhiều bác sĩ X quang xem đây là tin đáng hoan nghênh so với mối đe dọa AI cướp việc thường thấy.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, tỷ lệ mắc ung thư vú đã tăng 0,5% mỗi năm, mặc dù không có sự gia tăng tương ứng về số ca tử vong. Song, ung thư vú vẫn là nguyên nhân tử vong số 2 do bệnh ung thư ở phụ nữ, chỉ sau ung thư phổi. Khi ung thư vú được phát hiện sớm, cơ hội sống sót của bệnh nhân sẽ tăng lên đáng kể.