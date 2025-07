Netflix thông báo “Alice in Borderland” mùa ba sẽ phát hành toàn cầu 25/9, 3 năm sau khi mùa hai đứng đầu bảng Top 10 tại hơn 90 quốc gia. Bộ phim chuyển thể từ manga của Haro Aso tiếp tục kể chuyện Arisu Ryohei, hay Alice, do Kento Yamazaki đóng. Anh buộc trở lại Borderland khi Usagi Yuzuha, do Tao Tsuchiya thể hiện, bị một học giả bí ẩn bắt cóc rồi bỏ mặc bất tỉnh.

Để cứu Usagi, Alice liên minh nhóm người chơi mới, đối đầu vòng “Joker” chưa từng lộ diện. Hai mùa đầu đưa “Alice in Borderland” vượt anime về lượt xem tại Nhật Bản, khởi xướng làn sóng phim người thật châu Á trên Netflix. Giới phê bình đánh giá series cân bằng hành động bạo liệt và câu hỏi về bản chất sinh tồn.

Đạo diễn Shinsuke Sato nói mùa ba giữ “tính bất ngờ tuyệt đối” khi viết lại 30% truyện gốc, tăng cảnh quay one-shot để khán giả theo dõi nhịp thở nhân vật. Quá trình ghi hình khép lại đầu 4/2025, với trường quay sa mạc bê tông rộng 40.000 m² dựng ở Yokohama.

Teaser của “Alice in Borderland” mùa ba:

Teaser dài một phút tung ra ngày 1/7 cho thấy hình ảnh đồng hồ đếm ngược, quảng trường Shibuya hoang và lá bài Joker nhuộm máu rơi chậm dưới trời mưa. Âm nhạc do nhà soạn nhạc Yutaka Yamada phối khí kết hợp taiko và điện tử, tạo không khí căng thẳng. Phim dùng máy quay IMAX mini, ghi hình tốc độ cao 120 khung hình mỗi giây cho các cảnh chạy qua mê cung gương trong nhà ga Ginza. Hậu kỳ thực hiện trên nền tảng đám mây.

Bên cạnh Kento Yamazaki và Tao Tsuchiya, mùa ba chào đón Hayato Isomura, Ayaka Miyoshi, Katsuya Maiguma, Koji Ohkura, Risa Sudou, Hiroyuki Ikeuchi, Tina Tamashiro, Kotaro Daigo, Hyunri, Sakura Kiryu, Yugo Mikawa, Joey Iwanaga, Akana Ikeda và Kento Kaku. Netflix mô tả dàn cast mới đại diện năm châu, phản ánh mục tiêu mở rộng thị trường. Trong teaser, Hiroyuki Ikeuchi bước qua xác bài Joker bốc cháy, gợi ý vai phản diện chính.



Cặp đôi nhân vật chính trong phim. Netflix.

Để tránh lối mòn, biên kịch Yasuko Kuramitsu xây trò chơi xoay quanh bộ bài Tây, nơi quân Joker tượng trưng tội lỗi nhân loại, bắt người chơi gạt bỏ ích kỷ hoặc hy sinh. Nhà phê bình Masashi Kawashima dự đoán nếu series giữ Top 10 toàn cầu ba tuần liên tục, nó sẽ củng cố vị thế live-action Nhật trên thị trường streaming.

Từ “Alice’s Adventures in Wonderland” tới “Battle Royale”, văn hóa đại chúng Nhật nhiều lần đặt con người vào trò chơi tử thần, nhưng “Alice in Borderland” gây chú ý nhờ luật chơi chặt chẽ và nhân vật đa chiều. Mùa ba sẽ giải đáp liệu Borderland là giấc mơ, thí nghiệm khoa học hay địa ngục do con người tạo ra.

Cuộc đối đầu giữa Alice và Joker, cùng lòng tin giữa Alice và Usagi, quyết định không chỉ số phận nhân vật mà còn tương lai xuất khẩu phim người thật Nhật. Ê kíp hứa giảm thoại, tăng hành động trực quan, giữ nhịp căng suốt thời lượng phim.