“Anh trai say hi” Quân A.P thoát hình ảnh hoàng tử ballad, bước ra khỏi vùng an toàn

Tối 29/7, Quân A.P chính thức ra mắt MV Falling with you kết hợp với Pháp Kiều. Đây là dự án đầu tiên của cặp sao sau khi được khán giả yêu mến tại Anh trai “Say hi”.

Quân A.P và Pháp Kiều kết hợp ăn ý trong MV "Falling with you". Ảnh: NVCC

Sau khi đồng hành với Hải Đăng Doo trong MV Thiên mệnh, Quân A.P tiếp tục gây sốt với sản phẩm Falling with you kết hợp với Pháp Kiều. Ca khúc mới thuộc synth pop-punk với tiết tấu mạnh, cũng là lần đầu tiên được Quân A.P thử sức. Nội dung nhạc phẩm nói về chuyện tình mù quáng của chàng trai, si mê một cô gái.

Khác với ballad sở trường và tạo hình “hoàng tử” quen mắt, Quân A.P ở Falling with you cho thấy sự thay đổi, hướng đến hình ảnh nghệ sĩ đa màu sắc của nam ca sĩ.

Quân A.P thoát khỏi hình ảnh hoàng tử ballad

Chia sẻ về màn lột xác lần này, Quân A.P cho biết: “Bắt đầu từ Thiên mệnh và Falling with you, Quân sẽ cho mọi người thấy những phiên bản Quân A.P ấn tượng hơn. Khán giả đã quen với một chàng hát tình ca ballad nhẹ nhàng, nhưng Quân biết mọi người cũng mong chờ một sự mới lạ. Đây có lẽ là thời điểm phù hợp để Quân bắt đầu làm những điều táo bạo hơn, bước ra khỏi vùng an toàn”.

Giọng rap của Pháp Kiều khiến Falling with you trở nên ấn tượng hơn.

“Được khán giả chọc vui hoàng tử - công chúa ở Anh trai ‘Say hi’ có lẽ là một cái duyên của Quân và Pháp Kiều. Chứng kiến tài năng của Pháp Kiều và những gì bạn thể hiện ở cả trong chương trình lẫn concert, Quân càng thêm yêu mến và mong có màn hợp tác hơn. Sau khi Quân mở lời và cho Pháp Kiều nghe nhạc demo của Falling with you, Pháp Kiều cũng bày tỏ sự thích thú và sắp xếp tham gia. Qua đây Quân cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người em của mình”, Quân A.P nói thêm.

Một cảnh trong MV "Falling with you" của Quân A.P

Vừa qua, Quân A.P cùng các anh trai đã có mặt tại Las Vegas (Mỹ) để tham gia 2 đêm concert Anh trai “Say hi” 26 và 27/7. Sức nóng từ mùa hè 2024 đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hề giảm nhiệt, các anh trai được khán giả gọi tên, reo hò giữa lòng nước Mỹ. Không để người hâm mộ thất vọng, Quân A.P và dàn anh trai đã tạo nên 2 đêm diễn đáng nhớ cho khán giả, chính thức khép lại chuỗi 8 đêm concert.

Bên cạnh đó, Quân A.P cũng gây bất ngờ khi trở thành một mảnh ghép của Running Man Vietnam mùa 3. Theo đó, như BTC thông báo Quân A.P trở thành “em út 2G” của show. Anh tham gia dàn cast chính cùng: Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn, Quang Trung, Anh Tú Atus.