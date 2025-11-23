Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Đông Tây - Kim Cổ
Chủ nhật, ngày 23/11/2025 22:18 GMT+7

Thái tử đầu tiên của nhà Đường - Lý Kiến Thành: Bị em trai sát hại, cả 5 con trai đều mất mạng

+ aA -
Minh Tuấn Chủ nhật, ngày 23/11/2025 22:18 GMT+7
Cuộc đời Lý Kiến Thành lại là một bi kịch lớn: một vị thái tử tài năng bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị không khoan nhượng và cuối cùng mất mạng trong Sự biến Huyền Vũ môn, để rồi tất cả năm người con trai của ông cũng không thoát khỏi số phận bi thảm do Lý Thế Dân ra tay trừ khử.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thái tử đầu tiên của nhà Đường - Lý Kiến Thành: Bị em trai sát hại, cả 5 con trai đều mất mạng

Dưới triều Đường vừa mới dựng nghiệp, Lý Kiến Thành bước lên sân khấu chính trị như một hình tượng được kỳ vọng: con trưởng của Đường Cao Tổ Lý Uyên, sinh ra trong danh gia vọng tộc, lại được giáo dục bài bản và sớm thể hiện tư chất của một người lãnh đạo. Ngay từ khi nhà Đường xác lập năm 618, ông trở thành Hoàng thái tử đầu tiên của triều đại, mang trọng trách kế thừa cơ nghiệp mà phụ hoàng và các huynh đệ cùng gây dựng.

Lý Kiến Thành sinh năm 589 vào thời Tùy Văn Đế, là trưởng tử của Lý Uyên với Đậu phu nhân – người phụ nữ danh giá xuất thân từ dòng dõi quý tộc Bắc Chu. Từ thuở thiếu thời, ông đã được cha giao cho nhiều việc lớn, nhất là giai đoạn Lý Uyên được Tùy Dạng Đế phái đi trấn thủ Thái Nguyên nhằm đối phó tình hình khởi nghĩa nông dân và sự uy hiếp của Đông Đột Quyết. Chính trong bối cảnh đó, Lý Kiến Thành bộc lộ khả năng thu phục nhân tâm và tổ chức lực lượng, bí mật kết giao anh tài Hà Đông theo lệnh phụ thân, chuẩn bị cho bước chuyển mình của họ Lý khi thời cuộc biến động.

Thái tử Lý Kiến Thành. Ảnh minh hoạ.

Năm 617, khi Lý Uyên quyết định khởi binh chống Tùy, Lý Kiến Thành bắt đầu trực tiếp tham gia quân vụ. Chỉ trong chín ngày, ông cùng quân lính chiếm được quận Tây Hà nhờ kỷ luật nghiêm minh, đối xử nhân hậu với dân, tạo được tiếng vang lớn. Chiến công này khiến Đường Cao Tổ vô cùng hài lòng, khen rằng cứ dùng binh theo cách của Kiến Thành thì có thể “hoành hành thiên hạ”. Từ đó, ông liên tục được trao những nhiệm vụ quan trọng: bảo vệ Đồng Quan và kho Vĩnh Phong, tham gia bao vây Trường An, giữ vai trò phụ chính dưới danh nghĩa Thế tử của Đường vương.

Sau khi nhà Đường thành lập, Lý Kiến Thành được lập làm Hoàng thái tử. Ông tiếp tục lập nhiều công lao quân sự: đánh Chúc Sơn Hải năm 619, ứng tiếp An Hưng Quý khi Lương Quỹ xin hàng, trấn áp Hung Nô Lưu Tiên Thành năm 621 và góp phần tiêu diệt Lưu Hắc Thát đầu năm 623. Trên phương diện chính trị, ông nổi tiếng cẩn trọng, khoan hòa, được giao xử lý nhiều quốc sự quan trọng. Trong triều đình, phần lớn văn thần đứng về phía ông, bởi Lý Kiến Thành không chỉ có địa vị chính danh mà còn giữ được hình ảnh của một thái tử điềm tĩnh, biết lắng nghe và không chuyên quyền.

Tuy vậy, sự đối lập giữa ông và em trai Lý Thế Dân ngày càng sâu sắc. Lý Thế Dân lúc này đã liên tiếp lập công lớn trên chiến trường, trở thành anh hùng quân sự được lòng tướng sĩ, điều mà Lý Kiến Thành khó có thể sánh bằng. Hai phe văn – võ chia rẽ, Đông cung và Tần vương phủ kìm kẹp lẫn nhau, khiến triều đình thường xuyên rơi vào thế đối đầu. Dù Lý Kiến Thành nhiều lần có cơ hội ra tay trước, ông vẫn không nỡ sát hại hoàng đệ. Chính sự nhân nhượng này, cùng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Lý Thế Dân trong quân đội, dần khiến thế lực của Thái tử suy yếu.

Đường Cao Tổ từng nhiều lần nghiêng về việc củng cố ngôi thái tử cho Lý Kiến Thành, nhưng quyền uy quân sự của Lý Thế Dân lại khiến ông phải dè chừng. Những lời cáo buộc, những vụ tranh giành binh quyền, và cả sự can thiệp của các phi tần trong hậu cung đều khiến quan hệ cha – con và anh – em họ Lý thêm phần rối rắm. Càng về cuối, sự ngờ vực và lo sợ bao trùm cả hai phía. Lý Thế Dân e rằng nếu để Lý Kiến Thành củng cố thêm vài năm, bản thân sẽ không có đường sống; còn Lý Kiến Thành dù biết em trai là mối đe dọa, vẫn không muốn đi đến bước tuyệt tình. Sự do dự ấy đã trở thành nguyên nhân dẫn đến thảm kịch.

Ngày 2 tháng 7 năm 626, khi Đường Cao Tổ Lý Uyên triệu Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát vào cung để tra xét cáo buộc của Lý Thế Dân, Tần vương đã quyết định hành động trước. Ông bố trí phục binh tại Huyền Vũ môn, trực tiếp bắn tên giết chết Lý Kiến Thành, còn Uất Trì Kính Đức hạ sát Lý Nguyên Cát. Đông cung cố gắng phản công nhưng nhanh chóng tan rã khi thấy thi thể của hai vị hoàng tử. Đường Cao Tổ buộc phải lập Lý Thế Dân làm thái tử, rồi hai tháng sau nhường ngôi. Ngay sau đó, tất cả năm người con trai của Lý Kiến Thành đều bị giết, chấm dứt hoàn toàn dòng dõi của vị thái tử đầu tiên của nhà Đường.

Dù bị tước khỏi danh sách tông thất lúc đầu, Lý Kiến Thành về sau vẫn được Đường Thái Tông táng theo lễ thân vương và truy phong Tức Ẩn vương, rồi Ẩn thái tử năm 642. Nhưng những danh hiệu ấy không thể bù đắp cho số phận bi thương của một người từng được định sẵn là hoàng đế tương lai. Lý Kiến Thành là biểu tượng của một thái tử tài năng nhưng thiếu quyết đoán trong cuộc tranh đoạt quyền lực tàn khốc, và cái chết của ông là minh chứng rõ nét cho sự nghiệt ngã của lịch sử, nơi mà nhân hậu đôi khi trở thành điều xa xỉ trong chính trường đầy máu và nước mắt.

Tham khảo thêm

Vị hoàng đế “đặc biệt” thời nhà Đường: Cha, mẹ, em trai, con trai và cháu trai đều là Hoàng đế!

Vị hoàng đế “đặc biệt” thời nhà Đường: Cha, mẹ, em trai, con trai và cháu trai đều là Hoàng đế!

Mai Thúc Loan đã chọn nơi nào làm căn cứ khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Đường?

Mai Thúc Loan đã chọn nơi nào làm căn cứ khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Đường?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hoàng đế cuối cùng của nhà Đường: Bất lực nhìn gian thần hại chết cha mẹ, anh em

Từ khi sinh ra, hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Đường ở Trung Hoa được xem là tù nhân của số phận.

Vị tướng Anh hùng Lao động đầu tiên của Việt Nam là ai?

Đông Tây - Kim Cổ
Vị tướng Anh hùng Lao động đầu tiên của Việt Nam là ai?

Vị hoàng đế Trung Hoa nào qua đời vì nghiện thuốc phiện và ham mê tửu sắc?

Đông Tây - Kim Cổ
Vị hoàng đế Trung Hoa nào qua đời vì nghiện thuốc phiện và ham mê tửu sắc?

Thái giám tham nhũng bậc nhất Bắc Tống - Lương Sư Thành: Con riêng của Tô Đông Pha

Đông Tây - Kim Cổ
Thái giám tham nhũng bậc nhất Bắc Tống - Lương Sư Thành: Con riêng của Tô Đông Pha

Tào Tháo vỡ mộng thống nhất Trung Hoa vì gặp phải viên tướng nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Tào Tháo vỡ mộng thống nhất Trung Hoa vì gặp phải viên tướng nào?

Đọc thêm

Thiên Khôi FC giành chức vô địch VSC-S5 khu vực miền Bắc
Thể thao

Thiên Khôi FC giành chức vô địch VSC-S5 khu vực miền Bắc

Thể thao

Giành chiến thắng 1-0 trước HG La Giang trong trận Chung kết, Thiên Khôi FC lên ngôi vô địch Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 - Khu vực miền Bắc.

8 học sinh Việt Nam đầu tiên nhận Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học
Giáo Dục

8 học sinh Việt Nam đầu tiên nhận Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học

Giáo Dục

8 học sinh Việt Nam xuất sắc đã trở thành thế hệ đầu tiên nhận Học bổng Chính phủ New Zealand Universities Awards 2025 – học bổng bậc đại học lần đầu tiên của New Zealand dành cho học sinh Việt Nam.

CLB CAHN thua Thể Công Viettel sau màn 'đấu súng' tại Cúp quốc gia
Thể thao

CLB CAHN thua Thể Công Viettel sau màn "đấu súng" tại Cúp quốc gia

Thể thao

CLB CAHN dù 2 lần vượt lên dẫn trước trong thời gian thi đấu chính thức nhưng đều bị Thể Công Viettel gỡ hòa và cuối cùng đã thua 3-4 ở loạt sút luân lưu.

Tai nạn kinh hoàng trên cầu Thanh Trì, Hà Nội: 2 người tử vong, ô tô bốc cháy dữ dội
Tin tức

Tai nạn kinh hoàng trên cầu Thanh Trì, Hà Nội: 2 người tử vong, ô tô bốc cháy dữ dội

Tin tức

Thông tin ban đầu, ô tô khách đang di chuyển trên cầu Thanh Trì (TP.Hà Nội) bất ngờ mất lái, tông trực diện vào một xe máy. Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe máy tử vong, ô tô khách sau đó tiếp tục lao thêm một đoạn rồi đâm vào thành cầu và bốc cháy.

Tiến Linh 'nổ súng', CLB Công an TP.HCM thắng dễ trận derby
Thể thao

Tiến Linh "nổ súng", CLB Công an TP.HCM thắng dễ trận derby

Thể thao

Tiến Linh "nổ súng" trở lại sau chuỗi trận "tịt ngòi", mở ra chiến thắng 3-0 cho CLB Công an TP.HCM trong trận derby trước CLB TP.HCM để giành vé tứ kết Cup quốc gia.

Chảo lửa Donbass: Nga siết vòng vây, áp sát từ mọi hướng, Ukraine giữ chặt hành lang sống còn chỉ 3km
Thế giới

Chảo lửa Donbass: Nga siết vòng vây, áp sát từ mọi hướng, Ukraine giữ chặt hành lang sống còn chỉ 3km

Thế giới

Khi một kế hoạch hòa bình được trình lên Tổng thống Volodymyr Zelensky, 2 thành phố Pokrovsk và Myrnohrad – những vị trí được Ukraine phòng thủ quyết liệt suốt chiến tranh – đang đứng trước nguy cơ bị bao vây hoàn toàn khi lực lượng Nga áp sát Donbass từ nhiều hướng.

Video cận cảnh 'đại bản doanh' Mailisa tại Đồng Hới
Media

Video cận cảnh "đại bản doanh" Mailisa tại Đồng Hới

Media

Giữa lúc dư luận cả nước đang chấn động trước thông tin vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị khởi tố về tội buôn lậu, tại Đồng Hới (Quảng Trị), một công trình được giới thiệu là "siêu thẩm mỹ viện" của hệ thống này vẫn đang nằm sừng sững trên "đất vàng", như một chứng nhân cho tham vọng của "đế chế" mỹ phẩm tai tiếng này.

Lội ngược dòng kịch tính trước Hải Phòng FC, Ninh Bình FC vào tứ kết Cúp Quốc gia
Thể thao

Lội ngược dòng kịch tính trước Hải Phòng FC, Ninh Bình FC vào tứ kết Cúp Quốc gia

Thể thao

Trong cuộc tiếp đón Ninh Bình FC ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, Hải Phòng sớm có lợi thế dẫn trước nhưng bất ngờ để thua ngược 1-2.

Người phụ nữ ở Hà Nội mất gần nửa tỷ đồng khi sập bẫy tuyển dụng nhân viên ngân hàng online
Pháp luật

Người phụ nữ ở Hà Nội mất gần nửa tỷ đồng khi sập bẫy tuyển dụng nhân viên ngân hàng online

Pháp luật

Công an TP Hà Nội cảnh báo, thời gian qua, xuất hiện thủ đoạn mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online. Sau khi có người đăng ký tuyển dụng, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân phải đóng tiền tham gia dự án của ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Tin tối (23/11): Đoàn Văn Hậu khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?
Thể thao

Tin tối (23/11): Đoàn Văn Hậu khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Thể thao

Đoàn Văn Hậu khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?; Chính phủ Malaysia sẵn sàng cùng FIFA điều tra FAM; tỷ phú Ả Rập Saudi sẵn sàng chi 1,5 tỷ USD vì Messi; Liverpool tái hiện kỷ lục tồi tệ; HLV Guardiola nhắm mua biệt thự trị giá 13,5 triệu bảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận III Hội nghị Thượng đỉnh G20
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận III Hội nghị Thượng đỉnh G20

Thế giới

Chiều 23/11/2025 giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận III Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Cửa hàng ở Nha Trang của 'Trùm truyền thông' Color Man bị ngập sâu 1 mét, hỏng phần lớn máy móc
Văn hóa - Giải trí

Cửa hàng ở Nha Trang của "Trùm truyền thông" Color Man bị ngập sâu 1 mét, hỏng phần lớn máy móc

Văn hóa - Giải trí

Những ngày qua, Nha Trang oằn mình trong mưa lớn và ngập lụt. Giữa thời điểm khó khăn, "ông trùm truyền thông" một thời Color Man (Điền Quân) đã có những chia sẻ đầy xúc động về tình hình gia đình, công việc và những trăn trở dành cho bà con vùng lũ.

Đơn vị tuyệt mật của Nga biến bầu trời Ukraine thành “vùng chết”, phòng tuyến sụp đổ
Thế giới

Đơn vị tuyệt mật của Nga biến bầu trời Ukraine thành “vùng chết”, phòng tuyến sụp đổ

Thế giới

Một đơn vị tuyệt mật cực kỳ nguy hiểm của Nga mang tên Rubicon, đặt tại Moscow, đang làm thay đổi cục diện chiến trường bằng drone, biến lợi thế từng thuộc về Ukraine giờ đây thành điểm yếu chí tử, theo CNN.

Những dữ liệu nào được chia sẻ giữa các cơ quan đảng với các cơ quan, tổ chức khác trong hệ chính trị?
Tin tức

Những dữ liệu nào được chia sẻ giữa các cơ quan đảng với các cơ quan, tổ chức khác trong hệ chính trị?

Tin tức

Thay mặt Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 384-QĐ/TW ngày 19/11/2025 về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đảng với các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

Nguyễn Xuân Son tái xuất, Thép xanh Nam Định thắng Long An tại Cúp Quốc gia
Thể thao

Nguyễn Xuân Son tái xuất, Thép xanh Nam Định thắng Long An tại Cúp Quốc gia
6

Thể thao

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có màn tái xuất ấn tượng trong đội hình Thép xanh Nam Định, góp phần giúp đội chủ sân Thiên Trường giành chiến thắng 2-0 trước Long An, qua đó tiến vào vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

Đề xuất quy định mới xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
Kinh tế

Đề xuất quy định mới xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Kinh tế

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

“Nông dân” - 'Tuyệt tác báo chí' bằng thơ đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới
Ký ức làng

“Nông dân” - 'Tuyệt tác báo chí' bằng thơ đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới

Ký ức làng

"Nông dân” của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại được nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên gọi là “một bài báo bằng thơ” và là một tác phẩm “mang tính chưng cất, tập trung vào cảm xúc và có tính khái quát cao”.

Bộ Công an: Tin giả tạo bởi AI về lũ lụt miền Trung với tần suất liên tục nhằm xuyên tạc, công kích chính quyền
Tin tức

Bộ Công an: Tin giả tạo bởi AI về lũ lụt miền Trung với tần suất liên tục nhằm xuyên tạc, công kích chính quyền

Tin tức

Theo Bộ Công an, giữa lúc mưa lũ miền Trung đang vô cùng khắc nghiệt, mạng xã hội lại tràn ngập những video, hình ảnh AI ngụy tạo thiệt hại, dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng mức độ tàn phá.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp bận rộn nhưng có thu nhập cao, sự giàu có ngày càng tăng, cuối năm về đích thịnh vượng
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp bận rộn nhưng có thu nhập cao, sự giàu có ngày càng tăng, cuối năm về đích thịnh vượng

Gia đình

Tử vi ngày mai cho biết, 4 con giáp nhận tiền thưởng cuối năm, các khoản thu nhập phụ khác sẽ nhanh chóng lấp đầy ví tiền, cuộc sống thăng hoa.

Công an làm việc với người phụ nữ phao tin “sập nhà lầu, hàng chục người chết” ở Đắk Lắk
Pháp luật

Công an làm việc với người phụ nữ phao tin “sập nhà lầu, hàng chục người chết” ở Đắk Lắk

Pháp luật

Ngày 23/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Ea Kar đã làm việc với bà Nguyễn Thị Ngọc V. (trú thôn Tân Yên, xã Ea Ly).

Truyền thông phương Tây đưa tin xấu cho Ukraine về kế hoạch mới của Mỹ
Thế giới

Truyền thông phương Tây đưa tin xấu cho Ukraine về kế hoạch mới của Mỹ

Thế giới

Các phương án thay thế kế hoạch mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột sẽ còn tồi tệ hơn nhiều đối với Ukraine, tờ Responsible Statecraft viết.

Sau tổng vệ sinh, một công viên ở Hà Nội rộng gần 28 hecta sạch đẹp lên trông thấy
Ảnh

Sau tổng vệ sinh, một công viên ở Hà Nội rộng gần 28 hecta sạch đẹp lên trông thấy

Ảnh

Công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đã khoác lên mình diện mạo sạch đẹp, thông thoáng hơn sau đợt tổng vệ sinh quy mô.

Công an Hà Nội phát hiện 13 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Pháp luật

Công an Hà Nội phát hiện 13 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Pháp luật

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây Công an phường Cửa Nam tiếp nhận việc một công dân Trung Quốc đến trình báo về việc bị lừa đảo và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

14 thanh, thiếu niên bị khởi tố sau màn phóng xe, la hét và dàn hàng ngang trên phố Đà Nẵng
Pháp luật

14 thanh, thiếu niên bị khởi tố sau màn phóng xe, la hét và dàn hàng ngang trên phố Đà Nẵng

Pháp luật

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 14 thanh, thiếu niên liên quan vụ phóng xe tốc độ cao, la hét, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến phố gây rối trật tự công cộng trong đêm.

Vì sao pickleball “tạo cơn sốt” ở Việt Nam, nhưng lại không phổ biến tại châu Âu?
Thể thao

Vì sao pickleball “tạo cơn sốt” ở Việt Nam, nhưng lại không phổ biến tại châu Âu?

Thể thao

Pickleball hiện đang là môn thể thao thu hút người tập luyện và thi đấu từ phong trào tới chuyên nghiệp rất mạnh mẽ tại Việt Nam. Nhưng vẫn là pickleball lại không được đón nhận mặn mà tại châu Âu bằng các môn khác như tennis hay padel.

Mở nắp quan tài đá La Mã 1.700 năm tuổi, phát hiện bí mật rợn người về cô gái trẻ bên trong
Thế giới

Mở nắp quan tài đá La Mã 1.700 năm tuổi, phát hiện bí mật rợn người về cô gái trẻ bên trong

Thế giới

Một cỗ quan tài đá La Mã được bảo tồn gần như nguyên vẹn vừa được phát hiện tại thủ đô Budapest, mở ra cánh cửa hiếm hoi để tìm hiểu cuộc sống của cô gái trẻ bên trong và thế giới mà cô từng sống cách đây khoảng 1.700 năm.

Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La - nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian” thứ hai sau Côn Đảo
Văn hóa - Giải trí

Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La - nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian” thứ hai sau Côn Đảo

Văn hóa - Giải trí

Nhà tù Sơn La - “địa ngục trần gian” giữa núi rừng Tây Bắc thời thuộc Pháp, nơi hun đúc ý chí cách mạng, trở thành cái nôi lan tỏa ánh sáng đấu tranh giải phóng dân tộc giữa đại ngàn mênh mông.

Khung hình phạt tội danh nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị khởi tố
Bạn đọc

Khung hình phạt tội danh nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị khởi tố

Bạn đọc

Tội nhận hối lộ mà Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị khởi tố có khung hình phạt cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân.

Trương Phi từng tuyên bố hạ Triệu Vân bằng một mũi giáo, liệu nói được có làm được?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Phi từng tuyên bố hạ Triệu Vân bằng một mũi giáo, liệu nói được có làm được?

Đông Tây - Kim Cổ

Trương Phi từng tuyên bố sẽ dùng một mũi giáo để đánh bại hoàn toàn Triệu Vân.

Huy động 40.000 công tơ hỗ trợ Đắk Lắk khôi phục hệ thống điện
Kinh tế

Huy động 40.000 công tơ hỗ trợ Đắk Lắk khôi phục hệ thống điện

Kinh tế

Trước thiệt hại nghiêm trọng tại Đắk Lắk, nơi còn gần 100.000 khách hàng chưa thể cấp điện trở lại, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã huy động khẩn cấp hơn 252 cán bộ, kỹ sư, công nhân viên từ các Đội xung kích của 4 Công ty Điện lực: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cùng Ban chỉ huy tiền phương EVNCPC, tăng cường hỗ trợ xử lý sự cố tại hiện trường.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài