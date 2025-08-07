Bà Huỳnh Kim Định được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Ngày 7/8, tại TP. Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam đã trao quyết định bổ nhiệm bà Huỳnh Kim Định, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết: Ngày 21/4/2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 976/QĐ-BNNMT về việc điều chuyển Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL trực thuộc Cục Kinh tế hợp tác và PTNT sang trực thuộc Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT để thực hiện bàn giao, tiếp nhận Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam trao quyết định bổ nhiệm bà Huỳnh Kim Định, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để trình Bộ ban hành Quyết định số 2947/QĐ-BNNMT ngày 31/7/2025 kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã trình Bộ ban hành Quyết định số 2955/QĐ-BNNMT ngày 31/7/2025 điều động, bổ nhiệm bà Huỳnh Kim Định, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Được sự đồng ý của Bộ, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã làm thủ tục tiếp nhận 2 viên chức từ Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL và ký hợp đồng làm việc kể từ ngày 1/8/2025.

Một số công việc đang triển khai thực hiện như: Xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL. Xây dựng dự thảo Quyết định kiện toàn Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL từ nay đến cuối năm 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Huỳnh Kim Định bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và xúc động khi được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tin tưởng giao phó trọng trách quan trọng trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

Bà Định gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, tập thể Ban Giám đốc và cán bộ Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình công tác.

Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm và Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL trong thời gian qua đã tạo điều kiện để bà tiếp cận thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm và đóng góp hiệu quả hơn vào các nhiệm vụ được phân công.

Theo bà Huỳnh Kim Định, trong giai đoạn mới, hệ thống khuyến nông cần đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao từ thực tiễn, nhất là trong xu thế phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn thông minh, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Khuyến nông không chỉ là kênh chuyển giao kỹ thuật, truyền thông chính sách mà còn phải trở thành hạt nhân tri thức, dẫn dắt đổi mới, kết nối hiệu quả giữa nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp và thị trường.

Từ thực tiễn tổ chức chính quyền hai cấp tinh gọn hiện nay, bà Định nhấn mạnh vai trò mới của hệ thống khuyến nông là trung tâm liên kết và điều phối dữ liệu chuyên ngành. Đây là kênh truyền thông chính sách, dự báo, phòng chống dịch và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tại cơ sở.

Trên cương vị mới, bà cam kết cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm triển khai đồng bộ các chiến lược trọng tâm gồm: đổi mới mô hình khuyến nông theo hướng số hóa, lấy nông dân làm trung tâm, tăng cường hợp tác liên kết vùng và quốc tế, xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến nông cộng đồng chất lượng cao, phát triển nền tảng số hỗ trợ sản xuất và thị trường, thúc đẩy sáng kiến đổi mới. Đồng hành cùng phụ nữ, thanh niên, hợp tác xã và doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

“Tôi mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự đồng hành và sẻ chia từ tập thể Trung tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, bà Định nói.