Bắc Ninh gấp rút giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị mới sân Golf núi Nham Biền

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới sân Golf núi Nham Biền tại xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang và xã Tiền phong, huyện Yên Dũng (nay là phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị, tỉnh đã yêu cầu Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu số 7, đô thị Bắc Giang trước ngày 15/9/2025.

Cùng với đó, giao UBND phường Tiền Phong phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, giao đất đợt 1 trước ngày 25/10/2025 đối với phần diện tích 33,2 ha đã được phê duyệt phương án bồi thường.

Đồng thời phải xây dựng phương án giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại trước 30/10; có dự thảo phương án giải phóng mặt bằng trước ngày 5/11 để niêm yết công khai phương án, chi trả xong tiền giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2025.

Ranh giới đề xuất dự án Khu đô thị mới sân Golf núi Nham Biền.

Dự án Khu đô thị mới sân Golf núi Nham Biền do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con do Vinhomes sở hữu 66,24% vốn, tính đến 30/6/2025) làm chủ đầu tư.

Toàn Dự án sẽ xây thô, hoàn thiện mặt tiền 979 căn nhà ở liền kề cao 5 tầng; bố trí 2 lô đất nhà ở xã hội cao 6 tầng; các công trình thương mại dịch vụ và sân golf.

Tổng diện tích Dự án hơn 134 ha với mức đầu tư hơn 6.600 tỷ đồng, trong đó gần 570 tỷ đồng là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư cam kết hoàn thành Dự án trong 72 tháng kể từ ngày được chấp thuận, dự kiến từ tháng 9/2030 có thể đưa vào vận hành, khai thác.

Sau sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới có GRDP ước đạt gần 440.000 tỷ đồng, xếp sau TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai.



Đặc biệt, tổng vốn FDI trên địa bàn tỉnh mới đạt hơn 7 tỷ USD, chiếm khoảng 1/5 tổng vốn FDI cả nước. Bắc Ninh mới cũng sẽ trở thành địa phương có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất khu vực miền Bắc, với tổng cộng hơn 30 khu.