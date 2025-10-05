Bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ nửa tấn ma túy các loại ở Quảng Trị

Theo đó, khoảng 16h ngày 5/10/2025, tại khu vực xã Dân Hóa, lực lượng Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã tổ chức đấu tranh, bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Clip: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ 500kg ma túy các loại

Tại hiện trường, 500kg ma túy được thu giữ, trong đó có nhiều gói nén chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá, cùng phương tiện và tang vật liên quan.

Hiện Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng mở rộng điều tra, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng hai nước Việt Nam – Lào để làm rõ đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ 500kg ma túy các loại.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Chiến công này góp phần ngăn chặn lượng ma túy “khủng” thẩm lậu qua biên giới, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới Việt - Lào và bình yên cho nhân dân.