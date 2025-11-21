Bắt 2 đối tượng tham gia cướp hơn 54 tấn cá tra ở An Giang

Trong quá trình điều tra xác định: Ngày 19/2, Công ty TNHH MTV Trần Hân (Công ty Trần Hân) có nhà máy chế biến đặt tại tỉnh Tiền Giang, thuê Phạm Quốc Toàn vận chuyển cá tra. Sau đó, Toàn thuê lại Đỗ Thanh Huy vận chuyển cá cho Công ty Trần Hân với giá 400 đồng/kg cá, Huy đồng ý.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Phương. Ảnh: Tiến Tầm

Sáng 20/2, Huy cho 1 ghe do Đào Văn Hiền điều khiển và 1 ghe do Nguyễn Văn Tài điều khiển chở thêm 1 số người làm thuê cho Huy đến TP.Cần Thơ nhận tổng cộng 54.915kg cá tra trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Lúc này, Huy cho rằng Công ty Trần Hân và Toàn còn thiếu tiền vận chuyển mà không trả nên Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt số cá của Công ty Trần Hân đem bán để cấn trừ nợ.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Hiền. Ảnh: Tiến Tầm

Để thực hiện, Huy điện thoại chỉ đạo Hiền nói dối để điều ghe chở cá trên đến khu vực phường Mỹ Thới và phường Long Xuyên, rồi điện thoại cho Đỗ Văn Phương (em ruột Huy) và một số người khác đến cùng Huy cướp toàn bộ số cá tra trên đưa sang 2 ghe khác đem đi bán.

Sau khi biết sự việc được trình báo Công an, ngày 22/2, Huy đến Cơ quan Công an đầu thú.

Bị can Đỗ Thanh Huy. Ảnh: Tiến Tầm

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Thanh Huy về hành vi “Cướp tài sản”. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.