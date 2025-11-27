Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Nhà đất
Thứ năm, ngày 27/11/2025 17:24 GMT+7

Bất động sản tăng quá nóng, chuyên gia cảnh báo: “Sau sốt là suy thoái”

+ aA -
Phương Thảo Thứ năm, ngày 27/11/2025 17:24 GMT+7
Tại hội thảo về dòng tiền Nam tiến, các chuyên gia cảnh báo giá nhà tăng nhanh trở lại dù thị trường mới phục hồi. Nếu đà leo thang tiếp diễn, bất động sản có nguy cơ lặp lại chu kỳ “sốt rồi suy thoái”, kéo theo rủi ro cho toàn thị trường.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nguồn cung phục hồi nhưng lệch pha với nhu cầu thực

Tại tọa đàm “Dòng tiền Nam tiến: Sức hút bền vững của bất động sản trung tâm TP. HCM” do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức mới đây, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, nguồn cung mới trên thị trường đã cải thiện rõ rệt, đạt gấp 1,2 lần tổng lượng sản phẩm tung ra cả năm 2024. Đây được xem là tín hiệu tích cực sau gần ba năm thị trường rơi vào trạng thái khan hiếm cục bộ.

Tuy nhiên, sự phục hồi này lại không đồng đều: Phân khúc căn hộ cao cấp tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo 67,8% tổng nguồn hàng, trong khi dòng sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực - đặc biệt là căn hộ tầm trung chỉ chiếm chưa đến 15%.

Ở chiều ngược lại, đất nền - vốn từng là “ngôi sao” của giai đoạn 2020 - 2022 ghi nhận tỷ trọng 32,2%, giảm đáng kể so với mức hơn 45% ba năm trước. Xét theo cơ cấu vùng miền, thị trường phía Bắc dẫn đầu với 49% nguồn cung, tiếp theo là miền Nam 27% và miền Trung 23%.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, giá nhà vẫn đang leo thang tại hai đô thị lớn, thanh khoản vẫn duy trì ổn định. 

Theo ông Đính, thanh khoản trong 9 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận sự ổn định với khoảng 70.000 giao dịch thành công ở thị trường sơ cấp, tỷ lệ hấp thụ đạt gần 70%, mức được xem là khá cao trong bối cảnh mặt bằng giá tăng liên tục. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định điều đáng lo là cơ cấu người mua đang lệch mạnh về phía nhà đầu tư. Thống kê của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy giao dịch đầu tư chiếm tới 62 - 65% tổng lượng giao dịch, trong khi nhu cầu ở thực giảm còn khoảng 35 - 38%.

Diễn biến giá tiếp tục nóng lên tại các đô thị lớn. Giá bán sơ cấp tại Hà Nội và TP. HCM dao động từ 50 - 400 triệu đồng/m2. Riêng phân khúc cao cấp tại Hà Nội đã tiệm cận mức trung bình 95 triệu đồng/m2, TP. HCM quanh 90 triệu đồng/m2. Nhiều dự án tại trung tâm Hà Nội ghi nhận hơn 40% giỏ hàng được chào giá trên 120 triệu đồng/m2.

Ngay cả phân khúc trung cấp - vốn dành cho người mua ở thực cũng ghi nhận mức tăng 12 - 18% so với cùng kỳ năm 2024. Một số chuyên gia tính toán, để sở hữu căn hộ trung bình chỉ 3 tỷ đồng, một hộ gia đình trẻ tại Hà Nội hoặc TP. HCM cần dành tới 18 - 22 năm thu nhập, cao hơn nhiều so với mức 8 - 12 năm của các nước trong khu vực.

Tại các thị trường Hà Nội, TP. HCM vẫn dư thừa sản phẩm nhà ở cao cấp, diện tích lớn, giá bán cao, nhưng thiếu sản phẩm nhà ở bình dân phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận dân cư đô thị.

Trong báo cáo thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cũng cho rằng giá nhà ở trên thị trường không phản ánh đúng giá trị thực bất động sản, không phù hợp với khả năng chi trả của số đông người dân.

Nhưng hiện nay giới đầu cơ bất động sản vẫn hoạt động công khai, lợi dụng các yếu tố xã hội như chuẩn bị quy hoạch đô thị, chuẩn bị xây dựng các công trình hạ tầng, mở rộng đô thị để đẩy giá lên cao, thu lợi bất chính gây bất ổn thị trường.

Hệ thống thông tin về thị trường bất động sản hiện chưa đầy đủ và đồng bộ để đáp ứng nhu cầu công tác quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương về lĩnh vực bất động sản.

Việc kiểm soát thị trường bất động sản của các cơ quan nhà nước chưa hiệu quả. Nhiều địa phương khi phát hiện vi phạm tại các dự án bất động sản chưa kiên quyết xử lý, thiếu quyết liệt trong thu hồi các dự án chậm tiến độ, dự án vi phạm quy định pháp luật.

Còn về dòng tiền, ông Đính nhận định rằng đang có xu hướng xu hướng dịch chuyển ngày càng mạnh từ phía Bắc vào TP. HCM và các đô thị phụ cận. Các dự án nằm trong khu đô thị quy mô lớn, tích hợp tiện ích, do chủ đầu tư uy tín triển khai đang là mục tiêu săn đón của nhà đầu tư.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho biết dòng tiền dịch chuyển Bắc - Nam đã xuất hiện từ đầu những năm 1990 và thường tăng tốc mạnh mỗi khi thị trường Hà Nội bước vào chu kỳ tăng giá.

Tuy nhiên, ông Quyết nhấn mạnh vấn đề đáng ngại nhất hiện nay không phải là sự dịch chuyển dòng vốn, mà là tốc độ tăng giá vượt xa tăng trưởng thu nhập người dân. Điều này tạo nên nguy cơ “bong bóng giá” - hiện tượng đã từng lặp lại nhiều lần, như giai đoạn 2009 - 2011 hay 2017 - 2019.

PGS. TS. Trần Đình Thiên đề nghị thành phố cần một môi trường pháp lý minh bạch và “thông suốt” nhằm giảm tình trạng nghẽn pháp lý, trì trệ dự án hoặc lệch quá nhiều về phân khúc cao cấp.

PGS.TS. Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, đánh giá TP. HCM vẫn là “đầu tàu” của thị trường bất động sản Việt Nam khi đóng góp hơn 23% tổng giao dịch cả nước. Tuy nhiên, để duy trì vị thế này, thành phố cần một môi trường pháp lý minh bạch, thông suốt, giảm tình trạng ngưng trệ dự án kéo dài 3 - 5 năm như thời gian vừa qua.

Ông Thiên nhận định việc Chính phủ đẩy mạnh sửa đổi các luật liên quan quy hoạch, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản sẽ tạo nền tảng vững chắc giúp thị trường vận hành cân bằng hơn. “Nếu các nút thắt pháp lý không được tháo gỡ triệt để, nguồn cung dù cải thiện cũng không thể tạo ra sự ‘hạ nhiệt’ cần thiết, và thị trường vẫn có nguy cơ rơi vào chu kỳ suy thoái khi giá tăng vượt kiểm soát,” ông nói.

Tham khảo thêm

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2?

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2?

Sáng nay, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp quan trọng cuối năm, xem xét 75 nội dung, quyết định bảng giá đất năm 2026

Sáng nay, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp quan trọng cuối năm, xem xét 75 nội dung, quyết định bảng giá đất năm 2026

HĐND TP Hà Nội giải thích về bảng giá đất mới năm 2026 có một số khu vực tăng hơn 20%, chỗ không tăng

HĐND TP Hà Nội giải thích về bảng giá đất mới năm 2026 có một số khu vực tăng hơn 20%, chỗ không tăng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Công khai 30 ngày, phân luồng nộp hồ sơ, Đà Nẵng chuẩn hóa toàn bộ thủ tục nhà ở xã hội

Đà Nẵng vừa triển khai các yêu cầu mới nhằm chuẩn hóa và minh bạch hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội, siết chặt công khai thông tin và xử lý nghiêm môi giới trái phép để bảo đảm người dân tiếp cận đúng, đủ và công bằng.

Khu đất 5 sao giữa trung tâm Ba Đình “lên sàn” đấu giá đất, khởi điểm hơn 670 tỷ đồng

Nhà đất
Khu đất 5 sao giữa trung tâm Ba Đình “lên sàn” đấu giá đất, khởi điểm hơn 670 tỷ đồng

Tiền sử dụng đất Hà Nội lập mức tăng 167%

Nhà đất
Tiền sử dụng đất Hà Nội lập mức tăng 167%

Midcap dẫn sóng nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán 'xanh ngập' với 20 điểm tăng

Nhà đất
Midcap dẫn sóng nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán 'xanh ngập' với 20 điểm tăng

“Nhà hàng xóm”: Không gian xanh 200 m2 gợi lại ký ức làng quê giữa lòng Sài Gòn

Nhà đất
“Nhà hàng xóm”: Không gian xanh 200 m2 gợi lại ký ức làng quê giữa lòng Sài Gòn

Đọc thêm

Hoa hậu Kiều Duy sớm dừng chân tại Chung kết Miss International 2025
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Kiều Duy sớm dừng chân tại Chung kết Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Kiều Duy sớm dừng chân tại đấu trường Miss International 2025, dù giành vị trí thứ 2 trong phần thi Trang phục Dân tộc.

Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Bosnia & Herzegovina?
Thể thao

Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Bosnia & Herzegovina?

Thể thao

Thép xanh Nam Định được cho là đang liên hệ với một HLV thủ môn ngoại. Một số nguồn tin cho rằng, đó là Roberto Abbondanzieri - người từng khoác áo ĐT Argentina từ năm 2004-2008 (ra sân 46 lần). Thế nhưng, nhiều khả năng cái tên thực tế mà đội bóng thành Nam nhắm tới là Asmir Somun.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Ngọc Sơn và búp bê Thanh Thảo suốt 3 thập kỷ
Văn hóa - Giải trí

Mối quan hệ đặc biệt giữa Ngọc Sơn và búp bê Thanh Thảo suốt 3 thập kỷ

Văn hóa - Giải trí

Khám phá mối quan hệ thân thiết giữa Ngọc Sơn và Thanh Thảo trong âm nhạc Việt. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ và hỗ trợ nhau trong sự nghiệp.

Cộng đồng quốc tế viện trợ tài chính, trang thiết bị gần 16 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ
Thế giới

Cộng đồng quốc tế viện trợ tài chính, trang thiết bị gần 16 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Thế giới

Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ về tài chính cùng với các nhu yếu phẩm, các trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế, các nước và các tổ chức quốc tế với giá trị ước tính đến thời điểm này là gần 16 triệu USD

Bộ Tài chính: Bổ nhiệm chính thức Vụ trưởng Vụ Giám Sát và thẩm định đầu tư
Kinh tế

Bộ Tài chính: Bổ nhiệm chính thức Vụ trưởng Vụ Giám Sát và thẩm định đầu tư

Kinh tế

Tại Quyết định số 3959/QĐ-BTC ngày 24/11 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đoàn Đức Thành chính thức được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, kể từ ngày 24/11/2025.

Vợ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo vụ tranh chấp di sản thừa kế với mẹ chồng
Văn hóa - Giải trí

Vợ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo vụ tranh chấp di sản thừa kế với mẹ chồng

Văn hóa - Giải trí

Vợ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo, không đồng ý phán quyết chia thừa kế cho mẹ chồng, tiếp tục vụ kiện phân chia quyền lợi liên quan đến di sản của chồng.

2 người đi xe máy tử vong do tai nạn giao thông ở tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

2 người đi xe máy tử vong do tai nạn giao thông ở tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 27/11, nguồn tin từ phường Hàm Thắng và xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng và Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ 2 vụ TNGT khiến 2 người tử vong.

Khẩn trương tiêu hủy 50,5 tấn nguyên liệu từ chân gà bốc mùi và hoàn thiện hồ sơ xử lý cơ sở vi phạm ở Bắc Ninh
Bạn đọc

Khẩn trương tiêu hủy 50,5 tấn nguyên liệu từ chân gà bốc mùi và hoàn thiện hồ sơ xử lý cơ sở vi phạm ở Bắc Ninh

Bạn đọc

Khẩn trương tiêu hủy 50,5 tấn nguyên liệu từ chân gà bốc mùi hôi thối, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xem xét xử lý cơ sở vi phạm là Hợp tác xã Nông sản Dược liệu Minh Đức. Thông tin trên được lãnh đạo xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh) cho biết khi trao đổi với PV Dân Việt chiều 27/11.

Chuyện ít biết về cao thủ sáng lập phái Côn Lôn
Đông Tây - Kim Cổ

Chuyện ít biết về cao thủ sáng lập phái Côn Lôn

Đông Tây - Kim Cổ

Trong bức tranh võ lâm rộng lớn của nhà văn Kim Dung, bên cạnh những nhân vật chính sáng chói, có những nhân vật phụ thoáng qua nhưng lại để lại dấu ấn khó phai như Hà Túc Đạo của phái Côn Lôn.

Liên danh Tập đoàn Sơn Hải được lựa chọn thi công gói thầu hơn 1.700 tỷ đồng tại Hưng Yên
Giao thông - Xây dựng

Liên danh Tập đoàn Sơn Hải được lựa chọn thi công gói thầu hơn 1.700 tỷ đồng tại Hưng Yên

Giao thông - Xây dựng

Ban QLDA ĐTXD số 02, tỉnh Hưng Yên vừa đăng tải quyết định phê duyệt lựa chọn chỉ định thầu gói thi công tuyến đường song hành giai đoạn 1 (không bao gồm cầu vượt sông Trà Lý và đường dẫn hai đầu cầu).

Phát triển bền vững: Bài toán 'xanh – số' và những quan tâm lớn của doanh nghiệp
Kinh tế

Phát triển bền vững: Bài toán "xanh – số" và những quan tâm lớn của doanh nghiệp

Kinh tế

Với cam kết mạnh mẽ về việc giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (NetZero), Việt Nam đã chủ động thực hiện những thay đổi chiến lược sâu rộng nhằm thích nghi với thực tiễn và phát triển bền vững. Tuy vậy, trong "cuộc chơi" này, doanh nghiệp phải vượt qua nhiều thách thức: hành lang pháp lý, chi phí chuyển đổi cao và khả năng tiếp cận vốn, công nghệ còn hạn chế.

Quân khu 9 khánh thành cầu, bàn giao nhà dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT Quân khu
Đại đoàn kết dân tộc

Quân khu 9 khánh thành cầu, bàn giao nhà dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT Quân khu

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 27/11, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình giao thông và nhà ở trên địa bàn Khu căn cứ Quân khu 9 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại xã Đông Hưng, tỉnh An Giang.

Tọa đàm “Thành phố Hải Phòng: Giải “bài toán” đưa nhà ở xã hội đến đúng đối tượng”
Video

Tọa đàm “Thành phố Hải Phòng: Giải “bài toán” đưa nhà ở xã hội đến đúng đối tượng”

Video

TP. Hải Phòng hiện đang là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao phó. Theo kế hoạch năm 2025, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 10.775 căn hộ, vượt qua chỉ tiêu 10.694 căn được Chính phủ giao.

Hàng trăm tấn hàng hóa từ TP.HCM đã sẵn sàng lăn bánh ra 'khúc ruột' miền Trung
Video

Hàng trăm tấn hàng hóa từ TP.HCM đã sẵn sàng lăn bánh ra "khúc ruột" miền Trung

Video

Hàng trăm sinh viên các trường trên địa bàn TP.HCM cấp tập ngày đêm phân loại sắp xếp, đóng gói nhu yếu phẩm của các mạnh thường quân để đưa lên những chuyến xe mang đến giúp đỡ đồng bào miền Trung.

Chia sẻ của nam phóng viên từng ở rốn lũ: “Tôi nhiều lần rơi nước mắt khi bấm máy”
Xã hội

Chia sẻ của nam phóng viên từng ở rốn lũ: “Tôi nhiều lần rơi nước mắt khi bấm máy”

Xã hội

Cùng đồng nghiệp có mặt ở rốn lũ (nơi đặc biệt nguy hiểm) để ghi lại những câu chuyện chân thực gửi tới độc giả, nam phóng viên 25 tuổi đã nhiều lần rơi nước mắt vì những gì đang diễn ra.

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025
Tin tức

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025

Tin tức

Biến đổi khí hậu đang đẩy nông nghiệp toàn cầu vào vòng xoáy bất ổn, đe dọa an ninh lương thực của gần 10 tỷ người trong tương lai. Tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, các nhà khoa học hàng đầu thế giới sẽ cùng thảo luận về những đổi mới có thể giúp nhân loại nuôi sống hành tinh một cách bền vững.

“Mega hub” ăn chơi giải trí 24/7 Cosmo Bay: “Ngọn hải đăng” dẫn lối dòng người, dòng tiền về Vịnh Ngọc
Nhà đất

“Mega hub” ăn chơi giải trí 24/7 Cosmo Bay: “Ngọn hải đăng” dẫn lối dòng người, dòng tiền về Vịnh Ngọc

Nhà đất

Tại Clarke Quay (Singapore), ánh sáng, âm nhạc và những dòng người không dứt đã biến nơi đây thành “cỗ máy in tiền về đêm” của châu Á. Tới đây, nhịp sống ấy sẽ được tái hiện ở cấp độ và quy mô lớn hơn tại Cosmo Bay - “mega hub” ăn chơi, giải trí 24/7 hàng đầu châu Á giữa lòng khu Vịnh Ngọc (Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ, TP.HCM).

Tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương
Tin tức

Tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Tin tức

6 ô tô cùng chiều lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ TP.HCM về miền Tây đã va chạm liên hoàn tại địa phận thuộc tỉnh Tây Ninh dẫn đến ùn tắc dài hơn 5 km, nguyên nhân đang được CSGT làm rõ.

Đại biểu Trần Khánh Thu: Dùng AI chuẩn đoán bệnh, mẹ bị đột quỵ, con cho uống thuốc suýt mất mạng
Kinh tế

Đại biểu Trần Khánh Thu: Dùng AI chuẩn đoán bệnh, mẹ bị đột quỵ, con cho uống thuốc suýt mất mạng

Kinh tế

Đồng tình với những ứng dụng rất lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi mặt đời sống, đặc biệt là lĩnh vực y tế, nhưng đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên) yêu cầu không lệ thuộc và dùng AI vào chuẩn đoán bệnh, chữa bệnh và kê đơn thuốc dựa trên các thông tin chuẩn đoán chung chung.

T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Doanh nghiệp

T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Doanh nghiệp

Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Tập đoàn T&T Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tạo động lực cho việc tăng cường kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Campuchia bắt giữ người Việt vượt ngục
Thế giới

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Campuchia bắt giữ người Việt vượt ngục

Thế giới

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác minh thông tin, tiến hành bảo hộ công dân cần thiết với những người Việt liên quan đến vụ bỏ trốn khỏi nhà tù.

Tin chiều 27/11: Nguyễn Xuân Son “mất' 3 tỷ đồng, Văn Toàn “mất” 1,5 tỷ đồng
Thể thao

Tin chiều 27/11: Nguyễn Xuân Son “mất" 3 tỷ đồng, Văn Toàn “mất” 1,5 tỷ đồng

Thể thao

Nguyễn Xuân Son “mất" 3 tỷ đồng, Văn Toàn “mất” 1,5 tỷ đồng; Chủ tịch Atletico Madrid dằn mặt Barcelona vụ Julian Alvarez; Các cầu thủ U22 Việt Nam tích cực rèn luyện để cạnh tranh suất dự SEA Games 33; Modric tiết lộ lý do hủy kế hoạch giải nghệ ở Real Madrid; Ronaldo mở club hội viên tại Madrid, phí 15.000 euro.

Nam tài tử chưa từng nhận danh hiệu NSƯT, NSND nhưng được trả cát xê 60 cây vàng: Giờ cuộc sống ra sao?
Văn hóa - Giải trí

Nam tài tử chưa từng nhận danh hiệu NSƯT, NSND nhưng được trả cát xê 60 cây vàng: Giờ cuộc sống ra sao?

Văn hóa - Giải trí

Lý Hùng – cái tên gắn liền với thời kỳ vàng son của điện ảnh Việt thập niên 1990, dù chưa được phong tặng danh hiệu như cha mình (NSND Lý Huỳnh), anh lại là người giữ kỷ lục cát-xê đỉnh cao. Ở tuổi U60, cuộc sống riêng của anh vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Clip 'nữ quái' xyanua khóc nghẹn van xin được sống, tòa tuyên tử hình
Media

Clip "nữ quái" xyanua khóc nghẹn van xin được sống, tòa tuyên tử hình

Media

Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hồng Bích – người dùng xyanua đầu độc nhiều người thân. Khi Chủ tọa tuyên mức án tử hình, bị cáo đã bật khóc nức nở, hoàn toàn sụp đổ sau chuỗi ngày lạnh lùng gây ra cái chết của ba nạn nhân.

Việt Nam chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong
Thế giới

Việt Nam chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Thế giới

Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong Ma Cao, đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Loài ếch có hình dáng kỳ lạ vừa được phát hiện trong một khu rừng của tỉnh Thanh Hóa
Nhà nông

Loài ếch có hình dáng kỳ lạ vừa được phát hiện trong một khu rừng của tỉnh Thanh Hóa

Nhà nông

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa) vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều sinh vật “bí ẩn”, trong đó gây chú ý nhất là một loài ếch có hình dáng kỳ lạ vừa được các nhà khoa học phát hiện.

Công nghệ làm lạnh nhanh – Giữ nguyên độ tươi như mới thu hoạch cùng Brandt
Doanh nghiệp

Công nghệ làm lạnh nhanh – Giữ nguyên độ tươi như mới thu hoạch cùng Brandt

Doanh nghiệp

Trong nhịp sống hiện đại, tủ lạnh không chỉ đơn thuần là nơi bảo quản thực phẩm. Nó trở thành "người gác cổng" cho sức khỏe, sự tiện lợi và cả chất lượng bữa ăn mỗi ngày. Và giữa muôn vàn tiêu chí khi chọn mua tủ lạnh – từ dung tích, thiết kế, đến khả năng tiết kiệm điện – có một yếu tố đang ngày càng được người tiêu dùng thông minh quan tâm: công nghệ làm lạnh nhanh.

Dòng chảy của tiền hôm nay (27/11): Tập trung vào GEE, MSB và nhóm bất động sản
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (27/11): Tập trung vào GEE, MSB và nhóm bất động sản

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (27/11) ghi nhận sự tập trung mạnh vào GEE, MSB và nhóm bất động sản, tạo lực đỡ giúp VN-Index duy trì sắc xanh nhẹ dù nhiều cổ phiếu lớn giảm điểm. Thanh khoản ổn định cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện, nhưng nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng và chọn lọc.

Phát Đạt ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong bão lũ
Tin tức

Phát Đạt ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong bão lũ

Tin tức

Chiều ngày 26/11/2025, tại trụ sở Báo Thanh Niên, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) đã đại diện doanh nghiệp, trao biểu trưng số tiền 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau đợt bão lũ vừa qua.

Loại củ dân dã tràn đầy hương vị tuổi thơ, giúp dưỡng phổi, lợi ruột, đừng luộc, mùa đông hầm thịt cực ngon
Gia đình

Loại củ dân dã tràn đầy hương vị tuổi thơ, giúp dưỡng phổi, lợi ruột, đừng luộc, mùa đông hầm thịt cực ngon

Gia đình

Loại củ dân dã này được mệnh danh là "rau tiêu đờm", nuôi dưỡng âm, làm ẩm cổ họng khô, giảm đờm và dưỡng ẩm phổi, đặc biệt tốt cho bạn vào mùa đông.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

2

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

3

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

4

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

5

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”