Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký làm giảng viên đại học: "Từng bị Bộ Chính trị kỷ luật thì không nên làm giảng viên"

Mới đây, theo Quyết định số 506/QĐ-TTCB ngày 13/4 của Trường Quản trị và kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Ký, sẽ làm giảng viên khoa Quản trị của trường này.

Liên quan đến nội dung thông tin này, ngày 18/4, PV báo Dân Việt nhiều lần gọi điện cho PGS.TS Hoàng Đình Phi, hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, tuy nhiên ông Phi đã tắt máy không nghe và sau đó, điện thoại không liên lạc được.

Trước thông tin ông Ký làm giảng viên Khoa Quản trị, dư luận không khỏi bàn tán xôn xao. Đặc biệt, có ý kiến lên tiếng cho rằng, một cựu quan chức cấp cao, từng bị kỷ luật vì những sai phạm nghiêm trọng, giờ lại làm giảng viên thì có phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức và chuyên môn của một nhà giáo?

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký. Ảnh: Dân Việt

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Túc – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh rằng, việc một lãnh đạo từng bị kỷ luật thì uy tín của người đó bị giảm sút nghiêm trọng.

Theo ông Túc, trường hợp đã bị Bộ Chính trị kỷ luật đến hình thức cảnh cáo thì bản thân cán bộ đó tự phải soi mình không thể để vì đồng tiền hay gì đó mà “làm bia” cho người khác chê bai, bàn bạc.

“Theo luật vị cán bộ ấy vẫn có thể làm giảng viên nhưng đối với việc làm thầy cho những sinh viên thì theo tôi không nên. Lý do, bởi khi còn sống Bác Hồ đã từng dặn dò: "Thầy phải ra thầy, trò phải ra trò". Tôi cũng từng là giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, từ thế hệ chúng tôi thấy rõ và khuyên đồng chí ấy không nên lên bục giảng bởi mình không phải gương sáng để sinh viên noi theo, nhiều khi tác hại cho mình bởi nếu lên sinh viên lại xì xào, bàn tán.

Họ bàn tán vị cán bộ đó từng vướng khuyết điểm, bị kỷ luật như vậy cuối cùng lại lên giảng dạy cho mình. Như vậy tác dụng dạy dỗ, giáo dục người khác không có. Đối với luật pháp ông có quyền, nhưng đứng với tư cách làm thầy thì tôi khuyên đồng chí ấy không nên. Mình phải tự mình quyết định chứ không phải để "làm bia" cho mọi người xỉ vả”, ông Túc nhấn mạnh.

"Nghề giáo là nghề cao quý, đòi hỏi sự trong sạch đạo đức"

Trao đổi với PV Dân Việt, một luật sư cho biết, có thể về mặt pháp luật, trường hợp ông Nguyễn Xuân Ký được coi là công dân bình thường. "Tuy nhiên, ông Ký từng mắc sai phạm nghiêm trọng, Bộ Chính trị kỷ luật, nếu làm nhà giáo thì không nên bởi đây là nghề cao quý, đòi sự trong sạch về mặt đạo đức, liên quan đến sự nghiệp trồng người", vị này nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, TS Lê Đông Phương, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giáo dục đại học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, nêu quan điểm: “Một người có trình độ Tiến sĩ thì việc được nhận làm giảng viên dạy bậc đại học đã đủ tiêu chuẩn ban đầu. Tuy nhiên, với trường hợp của ông Nguyễn Xuân Ký, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, điều tôi băn khoăn là khả năng đứng lớp dạy học.

Mặc dù có trình độ Tiến sĩ nhưng ông Ký không tham gia giảng dạy nhiều mà chủ yếu giữ cương vị quản lý, không biết Trường Quản trị và Kinh doanh HSB sẽ bổ nhiệm dạy ngay hay không hay cần phải bồi dưỡng thêm. Tôi cho rằng, đối với Đại học Quốc gia Hà Nội luôn tự hào coi là trường hàng đầu Việt Nam thì việc lựa chọn giảng viên đứng lớp phải thực hiện nghiêm túc hơn các đơn vị khác”.

Trước băn khoăn của mọi người về những sai phạm của ông Ký, TS Lê Đông Phương cho hay: “Tôi không biết được ông Ký sai phạm đến đâu nên không phán xét. Dù vậy, nếu sai phạm đạo đức thì ngành giáo dục sẽ không thể chấp nhận. Còn thiếu sót trong công tác quản lý thì cần cân nhắc mức độ nghiêm trọng của người đó”.

Ông Nguyễn Xuân Ký nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.



Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, quê quán Nam Định.



Ông Nguyễn Xuân Ký tốt nghiệp Trường Cao đẳng Chí Linh (Hải Dương), sau đó hoàn thiện chương trình đại học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ông tiếp tục lấy bằng thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống và tiến sĩ Quản trị và phát triển bền vững tại HSB.



Ông Ký từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh các khóa XIV, XV, đồng thời kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh các khóa XIII, XIV.



Trong tháng 8/2024, HĐND tỉnh Quảng Ninh miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nguyễn Xuân Ký. Đến tháng 11/2024, ông Ký đã bị cho thôi các chức vụ, do vi phạm kỷ luật liên quan đến Tập đoàn Thuận An.



Cụ thể, UBKT T.Ư xác định, ông Nguyễn Xuân Ký đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.