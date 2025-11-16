Bị hàng xóm chém vì hát karaoke quá giờ quy định

‎Ngày 16/11, Công an xã Kiên Lương cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thành Duy (SN: 1981, trú tại Tổ 01, ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Đặng Thành Duy tại cơ quan Công an. Ảnh: Hoàng Đô

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 4/8, Đặng Thành Duy sau khi đi nhậu trên đường về nhà tại ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương nằm võng, thấy nhà đối diện của ông P.X.H đang tổ chức nhậu và hát karaoke gây ồn ào nên đi qua nhắc nhở.

Đến khoảng 22 giờ 45 phút, thấy bên nhà của ông H chưa dừng hát, Duy lấy một cây dao tự chế quấn trong đoạn vải màu đen mang theo, đi qua nhà ông H để “nói chuyện”.

Tang vật vụ án. Ảnh: Hoàng Đô

Khi thấy Duy đứng trước cửa nhà, lúc này ông S (con rể ông H) đi ra gặp Duy thì hai bên xảy ra cự cãi. Duy dùng dao chém vào cổ và gáy ông S, khiến ông S bị thương.

Mọi người xung quanh kịp thời can ngăn và đưa ông S đi sơ cứu. Đến ngày 19/8, ông S đến Công an xã Kiên Lương trình báo vụ việc.

Kết luận giám định cho thấy ông S bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 5%.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo đúng quy định.