Thứ tư, ngày 26/11/2025 11:29 GMT+7

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: HĐND TP phải coi giám sát là kênh quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh

Thành An Thứ tư, ngày 26/11/2025 11:29 GMT+7
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị HĐND TP coi công tác giám sát là kênh quan trọng để củng cố hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh; đồng thời tập trung giám sát những “điểm nghẽn”, vấn đề trọng tâm của thành phố theo hướng thực chất.
Sáng 26/11, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây cũng là năm Hà Nội hướng tới bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy, tầm nhìn, đổi mới cơ chế và mô hình quản trị, dựa trên các quyết sách chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị và những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, cùng 3 trụ cột thể chế: Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô 2024 và hai quy hoạch lớn của Thủ đô.

“Thành ủy, HĐND, UBND TP đã tập trung lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả mục tiêu, chủ trương, quyết sách chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đạt được kết quả tích cực và nổi bật, tạo nền tảng và động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ tới”, ông Ngọc khẳng định.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, năm 2025, kinh tế Hà Nội ghi nhận sự bứt phá mạnh, 23/24 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch. GRDP ước tăng 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 176,4 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 641 nghìn tỷ đồng, tăng gần 22% so với 2024. Thu hút FDI đạt 4,1 tỷ USD – tăng 52%, tiếp tục là điểm sáng kinh tế và dẫn đầu cả nước.

Cùng với đó, hạ tầng đô thị, đặc biệt là các công trình vượt sông Hồng và các tuyến vành đai, được ưu tiên đầu tư, tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô. Lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục giữ vai trò trụ cột xuyên suốt, giúp Hà Nội 3 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo, đứng đầu chỉ số chuyển đổi số với nhiều nền tảng phục vụ người dân được đưa vào vận hành.

Trong công tác tổ chức bộ máy, Hà Nội đã triển khai đồng bộ việc tinh gọn hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền đô thị hai cấp, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số toàn trình, mang lại hiệu quả rõ rệt.

HĐND TP cần tập trung vào 5 nhiệm vụ then chốt

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Thủ đô và đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khối lượng công việc mà thành phố cần phải hoàn thành và nhiệm vụ đặt ra cho các cấp, các ngành của thành phố là vô cùng lớn, có những việc chưa từng có tiền lệ. Do đó, các cấp chính quyền thành phố cần đổi mới tư duy và hành động quyết liệt hơn nữa. Với tinh thần đó, trong những ngày, những tháng cuối năm 2025, với thời gian không còn nhiều, HĐND TP cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII thành chương trình công tác toàn khóa của HĐND nhiệm kỳ 2026–2031. Các cơ chế, chính sách cần được thể chế hóa thành chương trình, đề án, kế hoạch rõ ràng; đặt mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số ngay từ năm 2026, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Thứ hai, triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Công tác nhân sự cần chú trọng tỷ lệ chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, giáo dục… nhằm bảo đảm yêu cầu của Trung ương và đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

“Đây là những nội dung mới, rất quan trọng, đề nghị HĐND TP tập trung cao độ triển khai nhiệm vụ này. HĐND TP, UBND TP, UBMTTQ Việt Nam TP cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện thật tốt nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, đáp ứng yêu cầu của Trung ương, Thành ủy, tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND trong mô hình chính quyền hai cấp; rà soát, hướng dẫn bộ máy chính quyền cơ sở sau sắp xếp để bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả.

Thứ tư, coi công tác giám sát là kênh quan trọng để củng cố hoạt động của chính quyền hai cấp và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh. HĐND TP cần tập trung giám sát những “điểm nghẽn”, vấn đề trọng tâm của thành phố theo hướng thực chất – chủ động – hiệu quả, nắm bắt kịp thời kiến nghị của cử tri, đồng thời theo dõi đến cùng quá trình xử lý.

Ông Ngọc cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã ban hành nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể đến ngày 31/12, yêu cầu giải ngân đầu tư công, phân cấp - phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đạt kết quả rõ ràng. “HĐND cần giám sát chủ động với các chỉ tiêu, các phân cấp, các nhiệm vụ và sớm phát hiện các ‘điểm nghẽn’ chứ không chờ đến khi có các 'điểm nghẽn' xuất hiện mới xử lý”, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Thứ năm, HĐND TP sẽ thảo luận và quyết nghị 21 báo cáo và 53 nghị quyết có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của Thủ đô. Các đại biểu cần đánh giá kỹ lưỡng, đối chiếu pháp luật và thực tiễn, bảo đảm các quyết sách đưa ra hợp hiến, hợp pháp, khả thi và tác động tích cực đến đời sống xã hội.

Hoàn thiện thể chế, chuẩn bị các chính sách đặc thù vượt trội

Thông tin tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thành lập hai Ban chỉ đạo liên quan đến công tác tái chế theo quy luật. Thành phố cũng đang khẩn trương rà soát, nghiên cứu sau khi Bộ Chính trị đồng ý chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15 và Luật Thủ đô, cùng hai quy hoạch lớn, để xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn trăm năm.

Đặc biệt, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Chính phủ và Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho Thủ đô ngay tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, với quyết tâm chính trị cao, sự điều hành thống nhất, đồng bộ của Thành ủy – HĐND – UBND, Hà Nội sẽ tiếp tục củng cố kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản trị, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét, đưa Thủ đô bước vào thời kỳ phát triển mới, hiện đại và bền vững.

