Bí thư Tỉnh ủy An Giang: Các dự án phục vụ APEC phải hoàn thành trước thời điểm diễn ra hội nghị từ 3-6 tháng

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, các tiểu ban đang gấp rút xây dựng tiểu đề án chi tiết theo đề án tổng thể phục vụ APEC 2027, bảo đảm mỗi phần việc đều có mục tiêu, nhiệm vụ, mốc tiến độ và sản phẩm cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, Hội nghị APEC 2027 là “cơ hội hiếm có” để Phú Quốc tạo bước đột phá mạnh mẽ. Ảnh: CTV

Về tiến độ của 21 dự án phục vụ Hội nghị, nhóm 1 gồm 10 dự án đầu tư công, trong đó 9 dự án thuộc diện công trình khẩn cấp đã được phê duyệt và lựa chọn xong nhà thầu thi công.

Tổng vốn bố trí cho các dự án đầu tư công năm 2025 gần 4.297 tỷ đồng, với tỷ lệ giải ngân tính đến ngày 17/11 đạt hơn 1.666 tỷ đồng.

Nhóm 2 gồm 11 dự án triển khai theo hình thức PPP và đầu tư kinh doanh, cả 11 dự án đều đã lựa chọn xong nhà đầu tư theo đúng quy định.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, địa phương đã thành lập tổ tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về vai trò của APEC 2027, với phương châm “mỗi người dân Phú Quốc là một đại sứ du lịch”.

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị APEC 2027. Ảnh: CTV

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, Hội nghị APEC 2027 là “cơ hội hiếm có” để Phú Quốc tạo bước đột phá mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững.

Theo Bí thư, thời gian còn lại không nhiều trong khi khối lượng công việc rất lớn và trải rộng ở nhiều lĩnh vực. Do đó, các sở ngành, địa phương và đặc khu phải nỗ lực cao nhất, tất cả công trình, dự án phục vụ APEC phải hoàn thành trước thời điểm diễn ra hội nghị ít nhất từ 3 đến 6 tháng.

Đánh giá về tiến độ chung, Bí thư Nguyễn Tiến Hải ghi nhận trong tháng 11, các thủ tục đầu tư của những dự án lớn đã cơ bản hoàn tất, đặc biệt là các dự án trọng điểm như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC, Trung tâm Báo chí,…

Ông yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục đầu tư theo đúng quy định pháp luật, đồng thời khẩn trương chuyển sang giai đoạn thi công để bảo đảm cam kết về tiến độ.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc báo cáo tại buổi tại cuộc họp. Ảnh: CTV

Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng bảng theo dõi tiến độ chi tiết, cập nhật hằng ngày; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc ách tắc trong giải ngân vốn đầu tư.

Riêng công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đúng quy định pháp luật, rà soát kỹ từng trường hợp và đẩy mạnh vận động, tuyên truyền trong nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận.

Bí thư Nguyễn Tiến Hải cũng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác truyền thông. Ông yêu cầu Sở Văn hóa và các đơn vị liên quan xây dựng đề án truyền thông theo hướng một “chiến dịch tổng lực”, không phải kế hoạch tuyên truyền thông thường. Chiến dịch phải xác định rõ đối tượng, nội dung, phương thức truyền tải, thời điểm triển khai, kèm theo kế hoạch chi tiết và sản phẩm cuối cùng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: CTV

Theo Bí thư, truyền thông không chỉ dựa vào báo chí hay các hình thức cổ động trực quan, mà phải huy động cả hệ thống chính trị: Mặt trận, các đoàn thể, chi bộ dân cư, đội ngũ cán bộ công chức… để lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận trong cộng đồng.

Đối với đề án chỉnh trang đô thị, yêu cầu phân nhóm rõ ràng giữa hạng mục đầu tư và phi đầu tư, trong đó hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải phải triển khai cấp tốc.

Chính quyền đặc khu cần hướng dẫn người dân cùng tham gia chỉnh trang đô thị, tạo các khu phố mẫu, vận động dọn dẹp, trồng cây xanh, điều chỉnh mặt tiền nhà cửa và tuân thủ quy định kinh doanh, tránh lấn chiếm lòng lề đường.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: CTV

Đồng thời, yêu cầu siết chặt quản lý đất đai và xây dựng, chấm dứt tình trạng phát sinh công trình vi phạm; giao rõ trách nhiệm cho các lực lượng cơ sở như cảnh sát khu vực, tổ dân phố, tổ tự quản trong việc kiểm tra và xử lý ngay từ đầu.