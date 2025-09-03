Binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-BQP Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, trong đó quy định hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ, hằng tháng được hưởng phụ cấp khuyến khích.

Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-BQP quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân. Ảnh: Lê Hiếu.

Cụ thể, ngoài chế độ phụ cấp quân hàm được hưởng theo quy định, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi, hằng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Khoản phụ cấp thêm này không áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học ở các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác.

Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ, hằng tháng được hưởng phụ cấp khuyến khích mức 0,2 so với mức lương cơ sở.

Ngoài ra, Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-BQP cũng quy định một số chế độ, chính sách khác đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ.

Cụ thể, được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện; được cấp 4 tem thư/tháng; và được cấp cùng kỳ phụ cấp quân hàm hằng tháng.

Trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội, được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ theo quy định hiện hành.

Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe, độ tuổi được tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Quốc phòng và được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện hành.