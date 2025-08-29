Chủ đề nóng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Kết thúc giải quyết chế độ với cán bộ nghỉ việc do sắp xếp bộ máy vào ngày 31/8

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 29/08/2025 19:52 GMT+7
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị; kết thúc việc thực hiện chế độ, chính sách vào ngày 31/8.
Ngày 29/8, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 186-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với các nội dung, đề xuất, kiến nghị nêu tại Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 8/2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương các cấp uỷ, tổ chức đảng, Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ xã, phường, đặc khu đã rất tích cực, chủ động, nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần, trách nhiệm, khẩn trương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ được phân công; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ, khắc phục nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Triển khai các quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các đảng uỷ, tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, cấp uỷ, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, khung số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương; khung số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị…

Giao Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện; hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tập trung chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Trung ương 13

Yêu cầu người đứng đầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp luật đã được rà soát theo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, không để ách tắc công việc, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; giao Đảng uỷ Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá 2 tháng thực hiện phân cấp, phân quyền, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những bất cập (nếu có), báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9/2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục phối hợp sát sao, chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng của địa phương trong năm 2025.

Đẩy nhanh việc tích hợp, kết nối hệ thống phần mềm quản lý ngành dọc với hệ thống dùng chung của địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông, tránh chồng chéo, gián đoạn thông tin trong vận hành thực tế; tiếp tục rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết trên nguyên tắc khai thác tối đa các dữ liệu sẵn có...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế sớm tham mưu, ban hành các văn bản liên quan đến việc vận hành chính quyền hai cấp, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện vị trí việc làm, biên chế tổng thể của hệ thống chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý để các Đảng uỷ: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo Quy định số 253-QĐ/TW và Quy định số 255-QĐ/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Bí thư tương tự như các đảng uỷ bộ, ngành Trung ương nơi kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự đảng.

Giao Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư phù hợp với cơ cấu lãnh đạo và yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị; kết thúc việc thực hiện chế độ, chính sách vào ngày 31/8/2025.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức và chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thường xuyên về nghiệp vụ công tác đảng, đảng viên, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh…; phổ biến, quán triệt các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về mô hình tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương; tập trung quan tâm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính cho cán bộ ở các địa phương vùng sâu, vùng xa và những nơi hạn chế về điều kiện, khả năng tiếp cận công nghệ số.

Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Ban Bí thư trong tháng 9/2025 ban hành quy định về tinh giản văn bản, hội họp, chuẩn hoá các hoạt động cơ sở.

Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng uỷ Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, biên chế tổng thể của hệ thống chính trị, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý IV/2025.

Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu tại các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kế hoạch số 56 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18; rà soát việc chỉ đạo hướng dẫn, xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư định kỳ hằng tháng.

