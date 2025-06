Bộ trưởng Bộ Công an: Tập trung cao độ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ

Sáng 3/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Tham dự có các Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị, Công an TP Hà Nội.

Tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, báo cáo: Tháng 5, lực lượng công an đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn các sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc và công tác của Tổng Bí thư tại Nga. Công tác tham mưu chiến lược được đánh giá cao, đóng góp tích cực vào xây dựng pháp luật và đối ngoại.

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 của Bộ Công an. Ảnh: BCA.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật, xử lý nhanh các vụ án nghiêm trọng, tập trung vào tội phạm bảo kê, lừa đảo, ma túy, tội phạm công nghệ cao và buôn lậu. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 20,71% so với cùng kỳ năm 2024, tai nạn giao thông giảm 24,47%.

Bộ Công an đẩy mạnh sắp xếp tổ chức, phát động cao điểm xây dựng, bàn giao nhà cho hộ nghèo tại Đắk Nông, Bạc Liêu; chuyển đổi số trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; khen thưởng hơn 13.800 lượt tập thể, cá nhân.



Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong tháng 5/2025.

Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt "Bộ tứ trụ cột" - 4 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, với tinh thần gương mẫu, đi đầu, đặc biệt là đổi mới tư duy trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BCA.

Bộ trưởng yêu cầu tập trung cao độ các công tác về sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong CAND. Trong đó, khẩn trương tham mưu ban hành Đề án sắp xếp Công an cấp tỉnh theo chủ trương điều chỉnh đơn vị hành chính; đảm bảo chính sách cho cán bộ nghỉ công tác hoặc chuyển đổi nhiệm vụ. Thủ trưởng các đơn vị tăng cường chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ đúng tiến độ, chất lượng, đồng thời quán triệt cán bộ, chiến sĩ nâng cao trách nhiệm trong công tác tổ chức bộ máy.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cao điểm tấn công các loại tội phạm công nghệ cao, vi phạm không gian mạng, hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm. Đặc biệt, xử lý nghiêm các loại tội phạm phức tạp như đa cấp, tín dụng đen và "bảo kê".

Công an các địa phương cần tích cực triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy, phấn đấu năm 2025 có 20% xã, phường đạt mục tiêu không ma túy. Đồng thời, chủ động nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão; xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt với xe khách, xe tải trọng lớn theo Nghị định 168.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường truyền thông chính sách an ninh trật tự và tổ chức chu đáo các sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.