Thể thao
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 19:08 GMT+7

Brenner lập cú đúp, Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà

Minh Chí Thứ sáu, ngày 31/10/2025 19:08 GMT+7
Trong chuyến hành quân tới sân Pleiku tại vòng 9 V.League 2025/2026, tiền đạo Brenner toả sáng với cú đúp nhưng Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà 2-2.
HAGL đấu với Thép xanh Nam Định: Bất phân thắng bại

Đội hình xuất phát:

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Phước Bảo, Du Học, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Marciel, Vĩnh Nguyên, Minh Tâm, Ryan Hà.

Thép xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Văn Tới, Đình Sơn, Văn Kiên, Văn Vĩ, Romulo, Tô Văn Vũ, Lâm Ti Phông, Văn Đạt, Brenner.

Ghi bàn: Minh Tâm (19'), Thanh Nhân (45+4’) - Brenner (32', 37' pen).

Ảnh: Vietnamnet.

HAGL đấu với Thép xanh Nam Định: Tuy phải thi đấu trên sân khách nhưng Thép xanh Nam Định đã nhập cuộc với lối chơi tấn công. Phút thứ 3, Văn Vĩ treo bóng từ quả phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm để Brenner dứt điểm trúng vị trí thủ thành Trung Kiên.

Trước sức ép của Thép xanh Nam Định, HAGL buộc phải chơi phòng ngự, phản công. Phút 16, Romulo có pha phá bóng không tốt giúp Marciel Da Silva có cơ hội dứt điểm ngay sát vòng cấm nhưng không trúng đích. Hai phút sau, đội chủ sân Pleiku đáp trả bằng pha đánh đầu vọt xà ngang của Jairo Rodrigues.

Trong tình huống phản công ở phút 19, Minh Tâm bứt tốc phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh trong tư thế đối mặt, mở tỷ số cho HAGL.

Ảnh: Vietnamnet.

Bị dẫn bàn trước, Thép xanh Nam Định buộc phải gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, nhà đương kim vô địch đã có được bàn gỡ ở phút 32. Nhận đường chuyền từ quả phạt góc bên cánh phải của Văn Vĩ, Brenner bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Trung Kiên.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 3 phút sau, Minh Tâm phạm lỗi với Văn Đạt trong vòng cấm và trọng tài Đỗ Khánh Nam đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Brenner bình tĩnh đánh bại thủ thành Trung Kiên, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thép xanh Nam Định.

Cuối hiệp thi đấu thứ nhất, HAGL cố gắng đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 45+4, Vĩnh Nguyên chọc khe tinh tế để Ryan Hà tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm khiến thủ môn Nguyên Mạnh phải đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Thanh Nhân băng vào đá bồi làm tung lưới Thép xanh Nam Định, gỡ hoà 2-2 cho đội chủ sân Pleiku.

Ảnh: Thép xanh Nam Định.

HAGL đấu với Thép xanh Nam Định: Sang hiệp 2, HAGL vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự, phản công. Phút 47, Vĩnh Nguyên thực hiện đường chuyền từ quả đá phạt bên cánh phải vào trong vòng cấm để Quang Kiệt bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành đội khách.

Mặc dù cầm bóng nhiều hơn, song Thép xanh Nam Định vẫn gặp bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của HAGL. Phút 64, Brenner nhả bóng về tuyến hai cho Tô Văn Vũ tung cú sút xa uy lực nhưng không trúng mục tiêu.

Tuy đã có một số sự điều chỉnh về nhân sự nhưng Thép xanh Nam Định vẫn không thể cải thiện được khả năng tấn công. Phút 67 và 73, Kyle Hudlin cùng A Mít thay nhau dứt điểm về phía khung thành thủ môn Trung Kiên, song vẫn không thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng.

Ảnh: Vietnamnet.

Về cuối trận, Thép xanh Nam Định vẫn miệt mài tổ chức tấn công về phía khung thành HAGL nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Vì vậy, tỷ số 2-2 được giữ nguyên đến khi trọng tài Đỗ Khánh Nam nổi hồi còi kết thúc 90 phút.

Với kết quả này, Thép xanh Nam Định đứng thứ 9 trên BXH V.League 2025/26 khi chỉ có 9 điểm sau 9 trận, kém đội đầu bảng Ninh Bình FC 11 điểm. HAGL xếp thứ 12 với 7 điểm qua 8 trận.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Nếu tính cả các cầu thủ nhập tịch, gốc Việt đã và đang còn thi đấu ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, giá trị đội hình của ĐT Việt Nam có thể lên tới 38,7 triệu euro.

Thép xanh Nam Định "chơi lớn", Gamba Osaka lập tức đáp lễ

Thể thao
Thép xanh Nam Định 'chơi lớn', Gamba Osaka lập tức đáp lễ

Diễn biến khó tin vụ LĐBĐ Malaysia nộp hồ sơ kháng cáo lên FIFA

Thể thao
Diễn biến khó tin vụ LĐBĐ Malaysia nộp hồ sơ kháng cáo lên FIFA

Chốt ngày FIFA công bố phán quyết cuối cùng với bóng đá Malaysia

Thể thao
Chốt ngày FIFA công bố phán quyết cuối cùng với bóng đá Malaysia

Hình ảnh mới nhất về Nguyễn Xuân Son

Thể thao
Hình ảnh mới nhất về Nguyễn Xuân Son

