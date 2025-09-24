Hệ sinh thái vnEdu – giải pháp chuyển đổi số giáo dục toàn diện

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành định hướng chiến lược quan trọng, được Chính phủ đẩy mạnh thông qua Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 749/QĐ-TTg về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, trong đó giáo dục được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu.

Nhờ định hướng này, hàng chục nghìn trường học trên cả nước đã ứng dụng các hệ thống quản lý điện tử, học bạ số, tuyển sinh trực tuyến. Các nền tảng dạy – học trực tuyến cùng kho học liệu số cũng trở nên quen thuộc với thầy cô, học sinh và phụ huynh, đặc biệt sau giai đoạn dịch bệnh.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các địa phương và nhu cầu nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ giáo viên vẫn là những thách thức lớn. Khi ngành giáo dục còn đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn nội tại, thì việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện khiến cho nhiều Sở/Phòng Giáo dục phải tiếp nhận thêm hàng trăm trường học, đồng nghĩa với việc hợp nhất và quản lý hàng vạn hồ sơ học sinh, hàng nghìn hồ sơ cán bộ và giáo viên. Có thể thấy, biên chế được tinh gọn nhưng khối lượng công việc lại tăng gấp bội.

vnEdu đã giải quyết thành công thách thức về việc đồng bộ dữ liệu, đảm bảo hoạt động giáo dục diễn ra liên tục.

Trong bối cảnh “áp lực kép” này, việc ứng dụng một nền tảng công nghệ tập trung, đồng bộ như vnEdu đã trở thành giải pháp tất yếu, là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của ngành.

Trong giai đoạn sáp nhập đầy thách thức, hệ sinh thái vnEdu đã khẳng định sức mạnh vượt trội của mình thông qua khả năng đồng bộ dữ liệu, quản trị thông minh và kiến tạo một môi trường kết nối giáo dục toàn diện.

Ở tầm vĩ mô, Trung tâm Điều hành giáo dục (IOC) chính là công cụ giúp dễ dàng hợp nhất thông tin từ hàng trăm trường học vào một hệ thống duy nhất. Nhờ đó, thay vì phải chờ đợi báo cáo thủ công, lãnh đạo Sở và Phòng Giáo dục có trong tay một tầm nhìn toàn cảnh, cho phép đưa ra những quyết sách chiến lược dựa trên dữ liệu thời gian thực một cách nhanh chóng và chính xác.

Đối với nhà trường và đội ngũ giáo viên, việc tự động hóa các quy trình như Học bạ điện tử hay Tuyển sinh trực tuyến mang một ý nghĩa lớn lao hơn cả việc giảm tải công việc giấy tờ: đó là trả lại cho người thầy thời gian và tâm huyết quý báu, để họ có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyên môn giảng dạy và đổi mới phương pháp.

Với ứng dụng vnEdu Connect, phụ huynh giờ đây có thể đồng hành cùng con trong từng chặng đường – từ việc nhận thông báo điểm danh, cập nhật điểm số, đến việc trao đổi trực tiếp với giáo viên.

Đây chính là giá trị cốt lõi của hệ sinh thái vnEdu – tạo ra một vòng tròn kết nối trọn vẹn, mang lại sự an tâm cho gia đình, hiệu quả cho nhà trường và tầm nhìn chiến lược cho các nhà quản lý.

VNPT cam kết đồng hành cùng ngành giáo dục

Cam kết đồng hành của VNPT không chỉ dừng lại ở nền tảng công nghệ, mà còn được thể hiện bằng những hành động hỗ trợ toàn diện và cụ thể. VNPT chủ động tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng số cho hàng trăm nghìn cán bộ, giáo viên trên cả nước. Song song với đó, hạ tầng mạng tốc độ cao được ưu tiên đầu tư và triển khai đến các trường học, đảm bảo không có bất kỳ cơ sở giáo dục nào, kể cả ở vùng sâu vùng xa, bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, toàn bộ "xương sống" số của ngành giáo dục được bảo vệ bởi một hệ thống bảo mật đa lớp đạt chuẩn quốc gia, cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên trách túc trực 24/7, cam kết mang lại sự vận hành liên tục và ổn định tuyệt đối.

vnEdu là hệ sinh thái giáo dục số hàng đầu Việt Nam với quy mô phủ sóng toàn quốc đồng hành cùng hơn 8 triệu học sinh và gần 1 triệu giáo viên tại hơn 30.000 cơ sở giáo dục. Hàng loạt câu chuyện thành công trên khắp cả nước chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy vnEdu đã thực sự trở thành động lực trung tâm cho tiến trình kiến tạo một nền tảng vững chắc cho một nền giáo dục thông minh, hiện đại và sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Thông tin chi tiết về dịch vụ, Quý khách hàng có thể xem tại https://vnedu.vn/ hoặc liên hệ hotline 18001260.