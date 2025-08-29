Tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Cà Mau, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho biết sự kiện Cà Mau và Bạc Liêu hợp nhất thành tỉnh Cà Mau (mới) kể từ ngày 1/7 không chỉ là sự hợp nhất về địa lý, mà còn là sự hội tụ của tinh thần đoàn kết, phát triển và khát vọng vươn lên, trở thành một cực tăng trưởng mạnh, xanh và bền vững.

Theo ông Hải, Cà Mau là tỉnh cực Nam, địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí rất quan trọng cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, giàu truyền thống cách mạng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Cà Mau - Bạc Liêu là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là căn cứ địa cách mạng vững chắc của Khu 9, Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam gắn liền với nhiều địa danh như: Cái Chanh, Nọc Nạng, Hòn Khoai, Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là... ghi dấu những trận đánh, những chiến công oanh liệt của quân và dân địa phương.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Các chỉ số về kinh tế - xã hội phát triển khá tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức khá (6 tháng đầu năm 2025, GRDP tăng 7,09%, dự kiến cả năm tăng 8%); GRDP bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Cà Mau vừa qua đã đồng loạt khởi công nhiều công trình trọng điểm. Trong ảnh là tuyến cầu vượt biển dài khoảng 18km, nối điểm cuối cao tốc Cà Mau - Đất Mũi với đảo Hòn Khoai, được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại với 4 làn xe, tốc độ tối đa 80km/giờ. Ảnh: Chụp màn hình

Tỉnh trở thành trung tâm sản xuất và chế biến thủy sản lớn nhất cả nước, đặc biệt là tôm, với nhiều mô hình nuôi sinh thái, công nghệ cao gắn với xuất khẩu.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ; nhiều dự án năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời đi vào hoạt động, đưa Cà Mau trở thành điểm sáng về năng lượng sạch…

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải khẳng định việc hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu là chủ trương chiến lược của Đảng, không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính cũ mà được tích hợp, bổ trợ và lan tỏa lẫn nhau, tạo thành một động lực phát triển mới mạnh mẽ và bền vững.

“Là tỉnh duy nhất của Việt Nam có 3 mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển hơn 310km, và là vùng biển rộng lớn khoảng 120.000km2; thuận lợi tiếp cận các tuyến hàng hải trong nước và quốc tế, Cà Mau trở thành một trong những "vựa thủy sản" lớn nhất cả nước, với 450.000ha nuôi thủy hải sản, sản lượng bình quân 566 nghìn tấn/năm; là thủ phủ tôm của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đứng đầu cả nước và thu về bình quân hơn 2,5 tỷ USD/năm", ông Hải thông tin.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, đưa tỉnh Cà Mau trở thành tỉnh phát triển toàn diện, năng động, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân từ 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt trên 6.000 USD.

Ông Hải khẳng định: "Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nỗ lực lớn của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, sự chung sức, đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra".



Tỉnh Cà Mau sẽ trở thành một cực tăng trưởng mạnh, xanh, bền vững và toàn diện của vùng ĐBSCL, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.