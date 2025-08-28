Giao thoa giữa truyền thống và hiện đại

Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tới tham quan “Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025”.



Không gian này do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Công Thương chủ trì thực hiện, được thiết kế như một điểm giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, vừa tôn vinh di sản vừa khẳng định khát vọng đổi mới sáng tạo.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham quan Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025.

Với 6 khu vực trưng bày chính, Không gian mang lại cho người xem hành trình từ quá khứ đến tương lai của Hà Nội.



“Nét son Hà Nội” giới thiệu những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo như gốm sứ, sơn mài, khảm trai, mây tre đan, cùng hình ảnh Chùa Một Cột và Khuê Văn Các gợi nhớ về cội nguồn văn hiến.



“Tinh hoa phố nghề” đưa công chúng đến với những làng nghề nổi tiếng, nơi nghệ nhân trực tiếp trình diễn và chia sẻ câu chuyện về nghề, khẳng định sự bền bỉ trong gìn giữ và phát huy tinh hoa dân tộc.



“Công nghệ tiên phong” giới thiệu các sản phẩm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và giải pháp chuyển đổi số, thể hiện khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, đồng hành cùng xu thế phát triển toàn cầu.



“Món quà Hà Nội” đem đến hương vị đặc trưng của Thủ đô như cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ, ô mai hay trà sen Bách Diệp, không chỉ là món ăn mà còn là ký ức và hồn cốt của người Hà Nội.



“Mạch nguồn văn hiến” tái hiện trải nghiệm văn hóa truyền thống như viết thư pháp, nặn tò he, làm nón, cùng hình tượng Thánh Gióng và các biểu tượng Ô Quan Chưởng, Chợ Đồng Xuân, nhắc nhở công chúng về niềm tự hào dân tộc.



“Làng trong phố” phác họa làng quê Bắc Bộ giữa lòng đô thị hiện đại với sân đình, mái ngói rêu phong, cây cảnh bonsai và nghệ thuật dân gian như chèo, ca trù, tuồng, trình diễn áo dài.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham quan các khu trưng bày Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, không gian được xây dựng nhằm quảng bá thành tựu văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo, đồng thời giới thiệu hình ảnh Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế với diện mạo giàu bản sắc, năng động và sáng tạo.



Theo Sở Công Thương, sự đặc biệt của không gian nằm ở sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, khi những sản phẩm làng nghề, thủ công và ẩm thực thể hiện bản sắc truyền thống, còn công nghệ và đổi mới sáng tạo phản ánh khát vọng vươn lên của Thủ đô trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.



Sự kết hợp này chính là chìa khóa để Hà Nội vừa bảo tồn di sản vừa phát triển bền vững, thúc đẩy kinh tế sáng tạo, thu hút đầu tư và du khách.



Hà Nội bản lĩnh, sáng tạo, vươn tầm quốc tế

Sau khi tham quan, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao nỗ lực tổ chức và sáng tạo trong cách sắp đặt của Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025.



Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội có bề dày văn hiến, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc, nhưng để đáp ứng yêu cầu thời đại, Thủ đô phải không ngừng đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại vào đời sống.



“Không gian năm nay là minh chứng rõ nét cho sự hội tụ ấy, vừa tôn vinh giá trị truyền thống, vừa khẳng định tầm nhìn phát triển hiện đại và bền vững”, ông Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định sự kiện không chỉ phục vụ nhân dân và du khách mà còn truyền đi thông điệp về một Hà Nội bản lĩnh, cởi mở, sẵn sàng vươn ra thế giới, tiếp tục giữ vai trò trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục và đổi mới sáng tạo của cả nước.



Ông bày tỏ kỳ vọng từ các hoạt động giao lưu, trưng bày và trải nghiệm, nhiều ý tưởng sáng tạo sẽ được khơi dậy, nhiều sản phẩm thủ công và công nghệ mới sẽ mở rộng thị trường, biến sự kiện này thành cơ hội kết nối kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp và lan tỏa thương hiệu Hà Nội quốc tế.



Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 sẽ mở cửa từ ngày 28/8 đến 5/9, trở thành điểm hẹn văn hóa và du lịch đặc sắc trong dịp Quốc khánh, thu hút đông đảo người dân, du khách cả nước và bạn bè quốc tế.



Sự kiện khẳng định vị thế Hà Nội, trái tim của cả nước, đang vững bước trong kỷ nguyên mới, phát huy sức mạnh truyền thống và khát vọng sáng tạo để vươn tầm thế giới.