Thứ tư, ngày 01/10/2025 16:33 GMT+7

Càn Long đối xử thế nào với 2 vị tướng xin phụ nữ và binh sĩ?

Khánh An (Theo Báo Tổ Quốc) Thứ tư, ngày 01/10/2025 16:33 GMT+7
Với 2 lời thỉnh cầu đầy khác biệt thế này của 2 vị tướng, Càn Long đã ứng xử thế nào?
Càn Long đối xử thế nào với 2 vị tướng xin phụ nữ và binh sĩ?

Bài thơ "Kỷ Hợi Tuế" có câu, đại ý là: "Đừng nhắc đến chuyện phong hầu, vì một khi có tướng quân được phong hầu thì hàng nghìn vạn sinh mạng đã ngã xuống."

Trong suốt các thời đại phong kiến, rất nhiều vị tướng kiệt xuất đã chinh chiến nơi trận mạc để bảo vệ đất nước. Nhưng rồi người ta nhận ra, trong số những vị tướng đó, không phải ai cũng có một kết cục viên mãn.

Đối với các tướng lĩnh thời xưa, sau khi lập được chiến công, họ thường trở thành đối tượng kiêng dè của hoàng đế. Vì trong quá trình phát triển xã hội phong kiến, hoàng đế nắm trong tay quyền lực điều hành đất nước và đương nhiên họ sẽ có tâm lý đề phòng nhất định khi đối mặt với đại thần.

Suy cho cùng, ai cũng có khao khát quyền lực, nếu không có sự đề phòng nhất định trước cận thần, hoàng đế có thể bị đe dọa và không cách nào củng cố được sự thống trị của mình.

Trong quá trình phát triển dưới thời kỳ cổ đại, câu nói "ở cạnh vua như ở cạnh hổ" như một chân lý bất diệt, đa phần các đại thần đều vô cùng thận trọng trong quá trình giao tiếp với hoàng đế.

Vào thời nhà Thanh, Càn Long từng có 2 vị tướng kiệt xuất, khi Càn Long hỏi họ muốn được ban thưởng gì, một vị tướng nói rằng ông ta muốn có thêm tướng sĩ, trong khi vị tướng kia lại muốn có mỹ nhân.

Cuối cùng, kết cục của 2 người này rất khác nhau và câu chuyện của họ cũng khiến chúng ta nhận ra nhiều điều.

Rốt cuộc 2 vị tướng này là ai? Kết cục cuối cùng của họ khác nhau như thế nào?

Được Càn Long ban thưởng, 1 vị tướng xin phụ nữ, 1 vị tướng xin thêm quân: Hồi kết khác biệt đến đáng sợ - Ảnh 2.
Chân dung của Càn Long.

Lập chiến công, được hoàng đế ban thưởng

Hai vị tướng này là Ô Nhĩ Đăng và Hải Lan Sát. Trong quá trình nghiên cứu lịch sử nhà Thanh, có thể thấy cả hai người này đều là những vị tướng rất giỏi.

Thời kỳ vua Càn Long tại vị, để giải quyết một cuộc nổi loạn ở khu vực phía Tây Nam, Càn Long đã tìm kiếm các tướng lĩnh phù hợp ở trong triều để ra trận chinh chiến.

Sau khi Càn Long lên nắm quyền, trình độ phát triển quân sự tương đối cao, các vị tướng quân cũng biểu hiện vô cùng xuất sắc. Ô Nhĩ Đăng cùng với Hải Lan Sát là hai người đã dẹp được cuộc nổi loạn ở Kim Xuyên.

Sau khi phân tích xuất thân của hai vị tướng quân này, có thể thấy rằng Ô Nhĩ Đăng xuất thân từ một gia đình quý tộc và được giáo dục rất nghiêm khắc từ nhỏ. Dựa trên địa vị của cha chú mình trên quan trường, Ô Nhĩ Đăng không tham gia quân đội ở doanh trại mà được trực tiếp trở thành cận vệ riêng và có cơ hội duy trì quan hệ mật thiết với hoàng đế.

Trong quá trình tiếp xúc hàng ngày, Càn Long tin rằng Ô Nhĩ Đăng có tài cầm quân rất tốt nên đã cử ông vào doanh trại để góp phần phát triển quân đội cho đất nước.

So với Ô Nhĩ Đăng, xuất thân của Hải Lan Sát không được tốt lắm. Lớn lên trong một gia đình bình thường, Hải Lan Sát đã chọn tham gia vào con đường quân đội. Mặc dù khi mới bắt đầu, Hải Lan Sát chỉ là một binh lính bình thường trong doanh trại, nhưng với sự thể hiện xuất sắc của mình, chỉ trong một thời gian ngắn, Hải Lan Sát đã thành công nổi bật và trở thành người đáng tin cậy trong mắt Càn Long.

Được Càn Long ban thưởng, 1 vị tướng xin phụ nữ, 1 vị tướng xin thêm quân: Hồi kết khác biệt đến đáng sợ - Ảnh 4.
Tranh minh họa.

Trong quá trình dẹp loạn Kim Xuyên, mặc dù Hải Lan Sát và Ô Nhĩ Đăng thể hiện rất tốt nhưng điều kiện chiến đấu ban đầu không suôn sẻ, nhiều tướng chủ lực đã hi sinh trên chiến trường khiến nhuệ khí quân đội giảm mạnh.

Trong tình huống nguy cấp đó, Hải Lan Sát và Ô Nhĩ Đăng không hề nản lòng mà ngược lại còn đập tan bầu không khí đó, tìm cách lấy lại tinh thần cho binh lính. Với sự hợp tác ngầm của cả hai, quân Thanh đã dập tắt cuộc nổi loạn và bắt giữ thành công thủ lĩnh của Kim Xuyên.

Xin thưởng khác nhau và kết cục khác biệt

Sau khi quay lại diện kiến triều đình, Hải Lan Sát và Ô Nhĩ Đăng đều được Càn Long hết lời khen ngợi.

Trong yến tiệc ăn mừng, Càn Long lại muốn tiếp tục ban thưởng cho hai người. Trước tình huống đó, Ô Nhĩ Đăng trực tiếp bày tỏ hy vọng có thêm binh tướng để bảo vệ nhà Thanh và dẹp loạn bình định nước nhà.

Có lẽ trong mắt nhiều người, với tư cách là một vị tướng quân thì việc Ô Nhĩ Đăng đưa ra yêu cầu như vậy là có thể hiểu được, nhưng đối với một vị hoàng đế như Càn Long, ông cho rằng động thái của vị tướng quân này là đang muốn có thêm địa vị và quyền lực.

Sau khi nghe Ô Nhĩ Đăng nói, vẻ mặt Càn Long trở nên nghiêm nghị. Rất nhiều vị đại thần có mặt lúc đó đều nhận thấy những thay đổi trên sắc mặt của Càn Long và cảm thấy lo sợ cho Ô Nhĩ Đăng.

Đến khi Càn Long hỏi Hải Lan Sát muốn được nhận phần thưởng gì, vị tướng quân này nói rằng ông thích mỹ nữ và hy vọng Càn Long sẽ ban thưởng cho mình vài mỹ nhân để làm thê thiếp. Nghe lời thỉnh cầu của Hải Lan Sát, Càn Long vô cùng hài lòng và lập tức đáp ứng yêu cầu này của vị tướng quân.

Được Càn Long ban thưởng, 1 vị tướng xin phụ nữ, 1 vị tướng xin thêm quân: Hồi kết khác biệt đến đáng sợ - Ảnh 6.
Ảnh minh họa.

Nhìn bề ngoài, hành vi ham muốn sắc đẹp của Hải Lan Sát đang thể hiện ra rằng ông ta không quá tham vọng.

Là một vị tướng xuất sắc, ông ta nên dồn toàn lực cho chiến trường, nhưng đối với Càn Long, nếu người cầm quân có quá nhiều quyền lực, nó sẽ đe dọa sự cai trị của ông, điều đó khiến Càn Long không thể yên tâm.

Vì lý do này mà vị trí của Ô Nhĩ Đăng trong lòng Càn Long giảm mạnh. Sau một lần bại trận, Ô Nhĩ Đăng đã bị Càn Long xử tử, còn Hải Lan Sát vẫn luôn có một vị trí nổi bật.

Mặc dù trong những cuộc chiến tiếp theo, Hải Lan Sát đã từng bại trận nhưng Càn Long cũng không tìm cớ để xử tử. Sau này khi Hải Lan Sát qua đời vì bệnh tật, Càn Long thậm chí còn đặc cách cho ông được an táng tại đền Chiêu Trung để hưởng vinh dự tối cao.

Lời kết

Từ kết cục hoàn toàn khác nhau của Ô Nhĩ Đăng và Hải Lan Sát, chúng ta có thể thấy rằng khi đối mặt với hoàng đế, mọi lời nói của các tướng quân đều cần phải được suy nghĩ thấu đáo.

Mặc dù trong mắt nhiều người, trách nhiệm của tướng quân là chinh chiến bảo vệ tổ quốc, nhưng trên thực tế, nếu không có sự nhạy bén chính trị nhất định thì dù tài năng quân sự xuất chúng đến đâu, họ cũng dễ trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến chính trị của đất nước.

Ngay cả khi thế giới đã bước vào giai đoạn hiện đại hóa thì kinh nghiệm và bài học của người xưa vẫn rất đáng học hỏi, suy cho cùng thì ai cũng cần có trách nhiệm với hành động và lời nói của chính mình, cần thận trọng trong lời nói và việc làm thì mới có được tương lai tươi sáng trên con đường phát triển của bản thân.

Theo: Theo Báo Tổ Quốc

Món ăn 'cao lương mỹ vị' nào giúp Càn Long sống thọ tới 89 tuổi?

Món ăn "cao lương mỹ vị" nào giúp Càn Long sống thọ tới 89 tuổi?

