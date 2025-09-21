Chủ đề nóng

Cây cảnh độc lạ, giống quái vật ngoài hành tinh, trồng cây giống như "chôn tiền", chỉ người giàu mới dám chơi

Chủ nhật, ngày 21/09/2025 07:29 GMT+7
Hiện nay, nhiều người có xu hướng tìm kiếm những cây cảnh độc lạ, hiếm có để thể hiện phong cách "dân chơi thứ thiệt" của mình. Nhưng không phải ai cũng đủ sức.
Trồng hoa và cây cảnh có thể cải thiện sức khỏe, nuôi dưỡng tình cảm, trang trí môi trường nhà ở, thanh lọc không khí và thậm chí còn mang lại vô số lợi ích khác như giúp bạn ngủ ngon và tiêu diệt vi khuẩn...

Vì lý do này, những năm gần đây, ngày càng có nhiều người yêu thích trồng cây cảnh trong nhà. Nhưng dấn thân vào nghề chơi cây mới thấy nhiều cây cảnh không phải là cây mà thực sự là "cục vàng" phơi giữa thanh thiên bạch nhật.

Mọi người cũng thích săn lùng các cây cảnh có thân phình to kỳ lạ

Khó ai có thể tưởng tượng những cây cảnh giá hàng trăm triệu, hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng. Chúng không chỉ là cây mà trở thành vật trữ tiền. Còn một số người không phải đang trồng cây mà "trồng tiền vào đất".

Hơn nữa, mọi người đã không chỉ hài lòng với những cây cảnh bình thường như lựu, hồng, tùng la hán... mà chơi hẳn những cây độc lạ, hiếm có.

Thời gian gần đây, mọi người cũng thích săn lùng các cây cảnh có thân phình to kỳ lạ (caudex plant), trong đó Operculicarya Pachypus được rất nhiều người yêu thích.

Đây là cây cảnh có độc đáo và ấn tượng

Cây cảnh độc đáo này mang lại một không gian sống mới mẻ và thú vị. Thân cây phình to và lá cây nhỏ tạo nên một bức tranh độc đáo, khiến người ta không thể rời mắt. Loài cây này đặc biệt phù hợp với phong cách trang trí hiện đại và tối giản.

Vẻ đẹp độc lạ của cây cảnh chân voi Operculicarya Pachypus

Đây là cây cảnh có độc đáo và ấn tượng đã và đang chinh phục trái tim của nhiều người yêu cây cảnh trên toàn thế giới. Với vẻ đẹp độc lạ và bá đạo, loài cây này không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn ẩn chứa ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Đây là một loài cây thuộc họ Đào lộn hột (Anacardiaceae), có nguồn gốc từ Madagascar.

Vỏ cây xám, sần sùi như da voi. Ảnh minh họa caudexplants

Điều đặc biệt của loài cây này là thân cây phình to ở gốc, tạo thành một hình dạng độc đáo và ấn tượng. Vỏ cây màu xám, nhẵn và có nhiều vết sần sùi tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên và mộc mạc.

Tên tiếng Anh của nó là Elephant's foot tree (chân voi), dựa trên đặc điểm thân cây sần sùi, phình to giống như chân chú voi.

Tuy nhiên, tên gọi Elephant tree có thể nhầm lẫn với rất nhiều cây cảnh khác có dáng vẻ như chân voi, đặc biệt là những cây có chung nguồn gốc từ Madagascar, như Moringa drouhardii, Operculicarya decaryi, Beaucarnea recurvata...

cây cảnh này nhanh chóng tạo ra được dáng vẻ cổ kính. Ảnh minh họa Toutiao

Lá cây chân voi nhỏ, hình oval và có màu xanh đậm. Chúng mọc thành từng chùm ở đầu cành, tạo nên một bức tranh xanh mát và tươi đẹp.

Cây có thể cao đến 3-4 mét trong điều kiện tự nhiên, nhưng khi trồng trong chậu, chúng thường được cắt tỉa để duy trì hình dạng mong muốn.

Với thân phình to, sần sùi, cây cảnh này nhanh chóng tạo ra được dáng vẻ cổ kính, già nua theo chuẩn "bonsai" được rất nhiều người yêu thích.

Cây cảnh này gần như là anh em song sinh với cây Operculicarya decaryi, một loài phổ biến hơn. So với Operculicarya decaryi, Operculicarya pachypus có xu hướng nhỏ gọn hơn với thân cây mọc theo hình nón và trông giống như một cây bonsai kỳ lạ...

Cây cảnh Operculicarya decaryi thường được cắt tỉa với dáng cao

Một đặc điểm khác biệt nữa là cành của Operculicarya pachypus nhẵn nhụi, hình zíc zắc và rễ thường phình to tạo thành những hình dạng xoắn và cong độc đáo.

Nó có hoa màu vàng lục và cành có màu hơi khác... nhưng ngoài ra rất khó phân biệt với anh em song sinh của chúng dù ít nổi tiếng hơn.

Vì hiếm hoi, khó chăm sóc và sinh trưởng chậm, cây cảnh này có giá thành không rẻ, phụ thuộc và kích thước và độ tuổi của cây.

Ở một số trang bán cây online, cây cảnh này được chào với giá khoảng 50 USD một cây nhỏ (hơn 1,2 triệu đồng). Ngoài ra, nhiều cây được định giá hàng trăm triệu đồng.

Chân voi là cây cảnh độc đáo và ấn tượng. Ảnh minh họa caudexplants

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh chân voi Operculicarya Pachypus

Trong phong thủy, cây cảnh này được coi là một loài cây mang lại nhiều may mắn và tài lộc. Thân cây phình to ở gốc tượng trưng cho sự tích tụ tài lộc và may mắn.

Lá cây nhỏ và xanh tốt tượng trưng cho sự phát triển và sinh sôi. Trồng cây cây cảnh này trong gia đình được cho là có thể mang lại nhiều lợi ích phong thủy.

Chúng giúp cân bằng và điều hòa năng lượng trong nhà, mang lại một không gian sống hòa hợp và tích cực.

Chân voi là cây cảnh độc đáo và ấn tượng, có thể được sử dụng để trang trí trong nhiều không gian khác nhau.

Có thể thấy, không phải ai cũng có thể trồng cây cảnh chân voi này. Ảnh minh họa goreplantseoul

Chúng có thể được trồng trong chậu lớn hoặc nhỏ, tùy thuộc vào không gian và sở thích của người trồng.

Loài cây này đặc biệt phù hợp với phong cách trang trí hiện đại và tối giản. Thân cây phình to và lá cây nhỏ tạo nên một bức tranh độc đáo và ấn tượng, mang lại một không gian sống mới mẻ và thú vị.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh chân voi

Có thể thấy, không phải ai cũng có thể trồng cây cảnh chân voi này. Bạn cần có một nguồn tài chính nhất định và kinh nghiệm trồng trọt phong phú. Nếu không, sang năm chậu cây sẽ trống rỗng và lãng phí hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

cây cảnh này phát triển chậm. Ảnh minh họa goreplantseoul

Nếu bạn thực sự thích cây cảnh chân voi này, bạn không cần phải mua một cây lớn và đắt tiền. Bạn cũng có thể bắt đầu trồng nó từ cây con.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng cây cảnh này phát triển chậm và cần được chăm sóc một cách tỉ mỉ. Như vậy, nếu bạn không phải là tỷ phú tiền bạc cũng phải là tỷ phú thời gian.

Để cây cảnh này phát triển được, bạn cần lưu ý:

1. Yêu cầu đối với chậu hoa

Lý do khiến nhiều người nhận được chậu cây rỗng sau khi trồng cây chân voi phần lớn liên quan đến việc lựa chọn chậu và đất.

cây cảnh này ưa sống ở môi trường khô cằn. Ảnh minh họa africanornamentalnursery

Nên chọn chậu có chân cao. Đáy chậu nên được treo lơ lửng trên không trung khoảng 3 cm để tạo đủ khoảng trống giữa đáy chậu và mặt đất, giúp thoát nước thừa qua các lỗ thoát nước dưới đáy chậu, ngăn ngừa tình trạng ứ đọng nước trong đất gây thối rễ.

Hơn nữa, chất liệu của chậu hoa sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cảnh ở một mức độ nhất định, vì vậy cần ưu tiên các loại chậu gốm thô có khả năng thoát nước và thoáng khí tốt hơn, tiếp theo là chậu nhựa.

Vì cây cảnh này ưa sống ở môi trường khô cằn, rễ dễ bị thối và chết nếu tưới quá nhiều nước, vì vậy đường kính chậu nên lớn hơn củ từ 3 đến 5 cm.

Cây cảnh cần đất chuyên dụng. Ảnh minh họa caudexplants

Điều này không chỉ hạn chế sự phát triển của củ và ngăn ngừa sự phát triển quá mức mà còn giúp người làm vườn dễ dàng kiểm soát lượng nước tưới.

2. Yêu cầu về đất

Nhìn chung, bạn có thể chọn đất cát hoặc đất dinh dưỡng chuyên dụng cho cây mọng nước.

3. Yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm

Nhiệt độ và độ ẩm của môi trường xung quanh cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường và tình trạng của cây cảnh chân voi.

Ưa sáng. Ảnh minh họa 3w14

Người ta khuyến cáo rằng cây cảnh chân voi trồng trong chậu nên cố gắng "khôi phục" môi trường địa lý của quê hương nó ở phía tây nam Madagascar, đồng thời giữ cho môi trường ấm áp, ẩm ướt và thông thoáng.

Ví dụ, hãy kiểm soát nhiệt độ môi trường xung quanh từ 15 đến 35 độ C. Nếu nhiệt độ môi trường nằm trong khoảng này, hãy thử trồng cây ngoài trời và duy trì thông gió tốt.

Nếu chuyển cây cảnh vào trong nhà, hãy thông gió hàng ngày để tránh thiệt hại do thông gió kém.

Độ ẩm không khí xung quanh cũng nên được duy trì trên 60%. Khi môi trường tự nhiên không đáp ứng được điều kiện, hãy sử dụng máy tạo độ ẩm để tăng độ ẩm không khí.

Cần phân bón. Ảnh minh họa goreplantseoul

4. Yêu cầu về ánh sáng

Mặc dù lá của cây cảnh chân voi khá thưa thớt nhưng nó lại thích mọc ở nơi có nhiều ánh sáng.

Người ta khuyến cáo rằng , ngoại trừ việc che bóng 50% vào mùa hè, cây nên được đặt ở nơi có nhiều ánh sáng phân tán và nhận được hơn 6 giờ ánh sáng mặt trời mỗi ngày.

5. Tưới nước và bón phân

Cây trồng trong chậu cần được tưới nước và bón phân nhân tạo, nhưng tình trạng úng nước và phân bón tích tụ trong đất sẽ khiến rễ cây chân voi bị thối và chết.

Kén nhiệt độ. Ảnh minh họa Toutiao

Mọi người nên tưới nước và bón phân hợp lý trong thời gian trồng trong chậu, đồng thời dành thời gian và công sức để quan sát tình trạng của cây cảnh sau khi tưới nước và bón phân, để phòng ngừa.

Nhiệt độ môi trường xung quanh cây cảnh chân voi nên nằm trong khoảng 15-35 độ C. Khi thấy bề mặt đất khô và trắng, cần tưới nước ngay, và cứ 2-3 tháng lại bón thêm một lượng nhỏ phân tan chậm, rắc trực tiếp lên bề mặt đất.

6. Yêu cầu cắt tỉa

Vì nhựa cây cảnh chân voi có độc nên chúng ta phải đeo găng tay khi cắt tỉa cây để phòng ngừa và phải dọn sạch lá rụng trên đất kịp thời.

Có độc. Ảnh minh họa Toutiao

Lưu ý: Nhiệt độ thay đổi có thể khiến cây cảnh đột nhiên rụng lá, nhưng đây không phải là vấn đề lớn. Nếu bạn chăm sóc tốt, lá mới sẽ mọc lại khi nhiệt độ ổn định.

7. Yêu cầu khi thay chậu

Cây cảnh chân voi càng ngắn và dày thì giá trị kinh tế càng cao. Do đó, trong thời gian trồng trong chậu, cần thay đất vào mỗi mùa xuân để tránh đất bị nén chặt, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây hoặc gây ra sự phát triển quá mức.

Cây cảnh chân voi càng ngắn và dày thì giá trị kinh tế càng cao. Ảnh minh họa aheadnursery

Tóm lại, Operculicarya Pachypus là một cây cảnh độc đáo và ấn tượng, mang lại nhiều giá trị về thẩm mỹ và phong thủy.

Với vẻ đẹp độc lạ và bá đạo, loài cây này chắc chắn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu cây cảnh và muốn mang lại một không gian sống mới mẻ và tích cực cho riêng mình. .

